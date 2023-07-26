甘比專訪｜兒子創業非盲目支持　借一件事教「理想與現實有取捨」

華置（0127）前主席劉鑾雄（大劉）與太太陳凱韻（甘比）的10歲兒子劉仲學（Joseph），近日推出自創桌上遊戲《Arctic Party》，創業之餘，亦希望提升大家對環保的意識。年紀輕輕，有此想法，殊不簡單，但去到執行層面，始終要有大人「加持」。《香港01》今次邀請到甘比接受專訪，她笑言夫婦二人對子女創業等想法均會無限量支持，但投入成本卻絕不能無上限。「商業社會始終都要實事求事，要教曉小朋友理想同玩實係有取捨。」訪問中，甘比還大方分享自己的「育兒經」，稱不怕子女失敗，最怕他們不嘗試，「成功咗固然開心，但失敗亦唔緊要，一定要試，唔嘗試成世就喺温室長大！」



所謂「虎夫無犬子」，劉氏家族成員均具生意頭腦。年僅10歲的二子Joseph，今年6月推出個人品牌「BJ Games」聯乘「Jiuga Games」的桌上遊戲（Board Game）《Arctic Party》，即大收旺場，所得盈利亦已預定會捐到爸爸劉鑾雄慈善基金「生活援助計劃」受惠的家庭。而早在2018年，當時同樣年僅10歲的大女劉秀樺（Josephine），亦以賣兒童玩具「鬼口水（Slime）」變出10萬元生意額，一樣將​​賺到的金額，捐到劉鑾雄名下的慈善基金。

如此年紀已懂得行善，皆因受與他感情甚篤的媽媽耳濡目染。上周日（23日），甘比出席書展《名人講故事》環節後，亦趕緊前往另一個「兒童天地」的場館，只為捧同樣在書展擺攤位的愛兒場。現場所見，攤位被擠得水洩不通，一班小朋友興致勃勃「開枱」試玩《Arctic Party》，不時傳來陣陣歡笑聲，十分熱鬧。而Joseph亦有在現場與其他小朋友「互動」，仿如「巡視業務」。

桌上遊戲構思 源自媽媽一份愛

甘比笑言，Joseph今次創業，其實源自於一個小朋友常見的小毛病，最後竟誤打誤撞變成商機。「嗰陣有個月留意到佢玩電子產品多咗，咁做家長當然唔想啦，所以我就諗辦法，約佢啲朋友仔同表兄弟姊妹一齊嚟玩桌上遊戲。玩咗6、7次之後，佢就忽發奇想，同我講話全球暖化好影響地球生態，想自己整個關於呢個議題嘅桌上遊戲。」

身為廿四孝媽媽的甘比，當然永無「Say No」，對子女的營商想法大表支持。「我同劉生都係會做鼓勵角色，佢﹙Joseph﹚利是錢有限，呢啲位爸爸媽媽幫到手，就會盡量幫。」結果，花近半年時間，經Joseph親自設計桌遊玩法及繪製角色，再與多方面合作磋商，《Arctic Party》終於順利在6月推出市面。

理想與現實要有取捨

父母二人「盡量幫」，不代表創業成本可以無上限，「商業社會始終都要實事求事，我都要教識佢，理想同現實係要有取捨，有成本限制，唔可能無止境做到完美先推出。」甘比舉例指，本身舊版《Arctic Party》桌遊包裝尺寸較小，但Joseph性格細心，發現到沒有可供小朋友遮牌的紙圍牆（Fence Wall），可能會令紙牌在玩耍時「露底」。故經多次探討後，為玩家有更好遊戲體驗，即使成本略有上升，仍決定改版。

但另一次，當Joseph又提出，希望將透明膠袋包裝，改成用紙條從背後撕的包裝，令小朋友可以更容易拆開。甘比卻認為更改包裝既會令成本大增，同時亦會趕不及6月公司旗下皇室堡舉行《WINDSOR Board Game Party》多款桌遊宣傳的檔期，以及7月書展出售時間。「咁我哋亦都一齊傾過，我同仔仔解釋，拆透明膠袋包裝，都係小朋友能力範圍內做到嘅事，所以經妥協後，最終呢個位就無再改啦。」

教學相長 勿將自己一套強加別人

自言十分喜歡小朋友的甘比，訪問期間也問記者是否有小朋友，還主動分享「育兒經」。甘比認為，在教導子女的過程中，自己亦會教學相長，變得更為開明，以及更懂得包容與體諒。「其實好多時，家長都會不期然將自己認為好嘅一套，加諸對方身上。但喺陪伴佢哋創業路上，我明白到每個人都係一個獨立個體，會有自己喜好同選擇，要做到嘅反而係尊重對方意見，放手畀佢哋試。成功固然開心，但失敗亦唔緊要，一定要試，唔嘗試成世就喺温室長大！」