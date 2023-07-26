甘比專訪｜攜大女走訪四川涼山貧困地區　憶女孩「無書讀」哽咽

富商劉鑾雄（大劉）的太太陳凱韻（甘比），現為華人置業（0127） 行政總裁，掌管公司業務之餘亦要照顧家庭。不過，向來熱心慈善的她仍抽空繼續行善，近日攜同14歲的大女劉秀樺（Josephine），在中國兒童基金會「尋愛行動」的帶領下，花約一周時間走訪內地四川涼山貧困地區，而華置亦捐出1,800萬元人民幣資助3,000名女童讀書，名副其實「出錢又出力」。

據統計，內地有約6,200萬兒童未能接受教育，當中以女孩佔大多數，有見及此，華置與中國兒童少年基金會合作參與捐助行動，協助內地「春蕾計劃」在四川涼山上設立園區，年期為三年，希望讓當地5至11歲女童得到學習機會。

偕大女訪涼山 與當地小孩無隔膜

訪問當日，剛風麈撲撲從當地回港的甘比，親身分享在涼山遇到的所見所聞。她透露，其實早於一年前，已有計劃前往涼山，惟苦於疫情，未能成行。她指出，前往涼山的路十分轉折，先要在四川首府成都停留一晚，再轉乘內陸機，翻過海拔4,300米的高山。

被問及會否覺得舟車勞頓十分辛苦，甘比不以為然，皆因心心念念只盼親身走訪當地，了解山區女童所面對的困境。「四月嗰陣，大女秀樺知道有呢個行程，佢情願放少啲暑假，排開啲行程，都要求要等埋佢暑假一齊去，咁所以兩個禮拜前，我哋終於可以成行。」

她指出，深入探訪涼山，走進以前的舊村莊，又到不少地方進行家訪，最後到了「春蕾計劃」園區，終於見到她直接資助的孩子們。極為喜愛小朋友的甘比更繪形繪聲雀躍地指，「我見到啲小朋友，就忍唔住攬實佢哋，完全無隔膜，好似識咗好耐咁。今次終於畀我見到佢哋，真係好開心。」

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分享逆境自強故事哽咽

甘比直言，十分難忘當地人在旅程中的熱情招待，更被他們真誠的祝福，以及悉心安排的節目深深感動。「其實依家已經放緊暑假，但當地小朋友特登返嚟表演畀我哋睇，見到佢哋戰戰兢兢好緊張個樣，自己都感受到佢哋嘅重視。」

今次旅程，也看見一個極為難忘的逆境故事。甘比指，旅程中有一個大女孩曾向她分享，因為家貧的關係，知道自己唸完高中後，爸爸並不會希望她繼續學業，然而雙方卻一直沒有說破現實的殘酷。「但有一日，佢爸爸竟然突然同佢講，我送你去讀書啦。但佢明明知道，呢個係唔可能實現嘅事嚟嘅。」

說著說著，甚為眼淺的甘比已雙眼通紅，頓了頓，哽咽再說下去。「佢知道其實再讀書係無可能，就主動同爸爸講返話，唔需要啦，我唔想讀書，我想出嚟賺錢呀，咁樣去安慰返爸爸。」幸而學校老師得知這個家庭狀況，與「春蕾計劃」負責人接觸。最後經了解後，發現有資金可以捐給這個大女孩繼續學業，困境才真正迎刃而解。

甘比表示，看到大女因這次探訪活動，變得更有感恩之心。﹙受訪者提供相片﹚，

被問香港與涼山分別 大女巧妙對答

得悉這個大女孩的經歷後，甘比亦有感而發稱：「有啲嘢嗰刻幫唔到，就係無架啦。有時唔單單係努力就得，佢爸爸就係好努力，都賺唔到嗰嚿錢出嚟。好彩依家有書讀，佢好開心，亦都非常珍惜呢個機會。」不過她亦概嘆，涼山只不過是中國內地眾多貧困地區的縮影，事實上仍有很多扶貧工作，需要大家出一分力。

而她亦指，這次帶著大女Josephine到涼山探訪，亦讓她真正體會到，甚麼叫堅毅及感恩，上了人生極其寶貴的一課。甘比憶述，有女孩們圍著Josephine，天真地問她香港與涼山有何不同，而Josephine巧妙地回答：「無咩大分別，每個城市有唔同文化，大家只係喺唔同文化下生活。」一句說話，輕易化去彼此隔膜與距離，彼此更承諾來年有機會來港交流。

甘比看到大女因這次探訪活動，體會到不少視為「理所當然」的東西，在他人眼中其實得來不易，變得更有感恩之心。她更呼籲中港兩地可為年輕人組織更多慈善交流活動，讓他們增長見識及為祖國作出貢獻。