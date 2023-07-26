甘比專訪｜讚大劉是「活寶庫」　授子女營商秘訣　重點在於四個字

富商劉鑾雄﹙大劉﹚與太太陳凱韻（甘比）近年為慈善，不時出席公開活動，甚至偕子女同場現身。講起大劉，素有「股壇狙擊手」之稱，發跡史教人津津樂道，扮演父親角色，又是如何？《香港01》邀請到甘比接受專訪，自然問到她與丈夫在教育上的分工、如何培養子女理財觀等，甘比更透露大劉猶如知識的「活寶庫」，親授子女營商秘訣，原來全靠四個字！



笑言子女眼中 「爸爸一定做好人」

大劉縱橫商場及股壇多年，出手時機教人印象深刻，素有「股壇狙擊手」之稱。雖然股民眼中，大劉作風進取、冷靜，但甘比透露，私底下在子女眼中，這位爸爸其實是一名慈父。

她慧黠一笑指，「爸爸一定做好人，始終爸爸忙啲，對住佢哋時間會少啲，如果仲鬧佢哋，佢哋點會想對住爸爸？相反，同小朋友沖涼、瞓覺嗰個全部係我，對住佢哋時間長啲，我鬧完佢，仲要同佢沖涼，咁嬲我唔到架嘛。」

談及二人在教育上的分工，甘比表示自己主要打理子女日常起居，而由於爸爸是一個「上知天文、下知地理」的「活寶庫」，故會負起教學的重任。「好似大女鍾意歷史，二仔鍾意地理，一同爸爸傾，爸爸就會口若懸河講好多嘢畀佢哋聽。又比如做生意，依家啲小朋友知識其實好豐富，會留意Elon Musk上太空、Facebook創辦人朱克伯格，總之佢哋唔想查嘅嘢就會搵爸爸。」

甘比透露，私底下在子女眼中，大劉其實是一名慈父。﹙資料圖片﹚

「行超市」培養理財觀

數理出身的劉鑾雄，曾在加拿大安大略省溫莎大學留學，對數字甚為敏感，擁有極多商界實戰經驗，甘比因而笑言，大劉最喜歡的，其實是向子女傳授做生意的秘訣。

問到大劉授予的最大絕招，她逗趣地指全憑四個字，就是「隨機應變」，「真係好實用，無論做生意定做人，都係要隨機應變，都要識轉彎，要變，唔好咁死，時代成日變。」

誠然，在商界打滾做生意，無可避免要「講錢」，二人又是如何向子女灌輸金錢概念呢？甘比指，做生意前，首先要讓孩子們先擁有正確金錢觀，他們才會懂得衡量一樣東西或一件事的價值，從而作出合理判斷。而建立劉氏姊弟商界「實戰經驗」，其實是從「行超市」開始。

「平時佢哋都會去超級市場買嘢，重點係買咩都要畀佢哋知道價錢，食條魚都要畀佢知道價錢。無論嗰樣嘢價值好貴，定係好平，都要有個概念知道，所以依家佢哋買嘢都係好克制，唔洗限住先識停。」而一直關注基層議題的甘比，更言傳身教子女不能浪費，「就算係一個生果都有價值架嘛，如果你食唔晒，咪去分享畀人，但千祈唔好嘥嘢。」

身兼多職 始終家庭優先

訪問期間，二子Joseph及妹妹秀兒（Josie）不時纏住媽媽撒嬌，嚷著要走，甘比忙於安撫。事實上，身為華人置業行政總裁兼執行董事的她，亦如香港普遍的職業婦女一樣，需要身兼多職。除了既要處理繁重公事，又要照顧家庭，平日亦有眾多應酬，最近她更攜同大女秀樺（Josephine），走訪四川涼山貧困地區進行探訪工作。當問及眾務繁多，甚麼她會放在最優先的位置，甘比想也不想爽直回答：「當然係自己家庭。為人父母小朋友會放最前，所以幾忙都好，每日我都堅持起身送佢哋返學。」

至於其他工作，她則笑言「排名不分先後」。但肯定的是，會將自己「Me Time」位置放到最低。「我每日6點幾就醒，平時都要忙到凌晨1、2點先會休息。但有時間我都會做啲自己鍾意做嘅事，好似鈎下公仔送畀有需要嘅人，心靈好滿足架啦！」