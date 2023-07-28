銀色債券｜銀債以外選擇　1年定存最高4.4厘　專家籲「先短後長」

港府推出新一批銀債今日﹙28日﹚起接受認購，保底息加至5厘，入場費僅為1萬元，但僅限於2024年或之前年滿60歲（即1964年或之前出生）的長者認購。於此同時，此次雖設100手投資限額，但預計認購人數眾多，料人均最終最多僅能獲20至30手。若果為符合資格認購銀債，又或者合資格認購仍有多餘資金，市上仍有不少高息定存可以選擇。



大眾銀行手機新資金優惠為最高，3個月有4.6厘，6個月則有4.5厘。（資料圖片 / 潘安奇攝）

大眾3個月定存息4.7厘全港最高

以1年期港元定存來看，目前全港最高的牌價利息為富邦的4.4厘，而中短期定存息則均以大眾銀行手機新資金優惠為最高，3個月有4.7厘，6個月則有4.6厘，起存額為50萬元。另外，富邦也有推出快閃優惠，3個月定存息4.5厘，起存額100萬元。專家預計，定存息短期內仍存上升空間，投資者可以「先短後長」，先做1至2個月超短定存後，到期再做長期定存鎖定利息。

美聯儲最新宣布加息0.25厘，有分析認為年內或還會繼續加息，促使港元拆息續企於5厘以上高位。港銀推高息定存優惠搶存款戰在半年結過後仍持續，連大行也不甘示弱，其中龍頭滙豐更進一步上調特選大戶優惠，繼上月3個月存息破5厘後，最新加至5.15厘，6個月更高達5.21厘。

上海商業銀行研究部主管林俊泓料定存息短期內仍有上升空間。﹙資料圖片﹚

林俊泓：定存息短期內仍有上升空間

不過，並非人人都能成為特選大戶，較低門欄也有不少選擇的。當中富邦近日將短中長定存息劃一為4.4厘，存期包括1個月、2個月、3個月、6個月及12個月，起存額為50萬元。該行並推出3個月定存4.5厘，起存額提升至100萬元。

上海商業銀行財資研究主管林俊泓表示，半年結過後定存息仍高企，一定程度上反映本港銀根緊張。若果美國9月會再加1次息，料定存息短期內仍有上升空間。其後市場減息預期將趨增，定存息月內料將見頂回落。建議投資者做定存可以「先短後長」，做1至2個月超短定存後，再在9月定存息回落前做長期定存鎖定利息。

他認為，7月未必為美聯儲最後一次加息，因美國整體通脹雖有所回落，但核心通脹仍高於4厘，距離目標2%仍有一段距離，故此進一步在9月加息的機會也都相當高，料港元拆息也將繼續跟隨上調。