小紅書經濟圈｜成功攻港揭秘　引發新商業模式　更勝直播帶貨？

中港通關以來，小紅書成為中港兩地的橋樑，是內地遊客、港漂在港生活及遊玩指南，更引發「反向代購」等一系列商業模式。不過，這並非內地社交平台首次攻入香港，為何小紅書能與眾不同？《香港01》訪問港漂及專家，探討小紅書為何在港爆紅，以及所形成的「小紅書經濟圈」。



小紅書在港爆紅，有其「社會」背景。隨著愈來愈多內地人來港讀書或工作，港漂圈子逐漸龐大，對生活資訊的需求應運而作，而小紅書就是港漂之間的重要媒介之一。單是在政府落力「搶人才」下，截至今年6月底，一系列「搶人才」計劃已有逾10萬宗申請，港漂「影響力」愈來愈強。

2021年來港讀書的小童，來港後使用小紅書的頻率甚至比微信還高，她認為在小紅書上較易獲取資訊及在港攻略，小童最初會在小紅書上尋找香港租房資訊，後來發展到交友，她直言，「微信主要是與原有的朋友溝通，而小紅書可以認識其他港漂，我們甚至會相約去打球或某間餐廳。」

說起資訊，報讀大學，絕對是港漂關注點，故小紅書亦打進學術界。2021年起香港大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學等均有在小紅書開設帳號。香港中文大學商學院市場學系副教授戴先熾表示，中大以往會利用微信公眾號招生，近兩年轉為用小紅書，通過分享更多留學資訊，吸引內地學生。

戴先熾表示，中大近兩年轉為用小紅書，通過分享更多留學資訊，吸引內地學生。（資料圖片）

港漂、內地遊客引爆「小紅書經濟圈」

小紅書這一媒介就這樣被港漂帶入香港，影響力亦日漸增大，早前「快富街」、「麥當勞道」一夜爆紅，皆因是小紅書推介的「特色打卡點」。數據分析網站Similarweb統計，6月小紅書香港用戶單月上升15.18%，截至8月4日，在香港Apple Store及Goole Play Store熱門社交應用排行榜中，小紅書均是第一位。

有人氣，自然有商機。由於港漂多數是高端人才，消費水平高，近來亦出現針對港漂的小紅書商業模式，例如「反向代購」（為香港客戶代購內地食品、茶飲等商品），代購人通常會在小紅書上出貼文招攬生意，據了解不少跨境學童的家長需要每日穿梭在香港及深圳之間，她們會趁接送小朋友的空檔順便代購，一日能賺100元以上。

屯馬線成為「反向」代購的熱門線路，圖為乘客由屯馬線轉乘東鐵線。（張浩維攝）

與此同時，適逢中港通關，不少香港企業將「彈藥」投放在小紅書上，藉此吸引更多內地遊客，例如香港迪士尼樂園就在去年10月進駐小紅書，現已擁有3.5萬個粉絲。

集合天時、地利、人和，「小紅書經濟圈」應運而生，愈擴愈大。戴先熾表示，港漂來到香港後，可能會認識香港本地人，帶動香港人使用小紅書，變相有經濟輻射效應，其次是香港商家成為突破口，率先使用小紅書推廣，漸漸形成以港漂、內地遊客為中心的經濟圈。

港漂、內地遊客引爆「小紅書經濟圈」。（資料圖片）

第一人稱「種草」 較易帶動強消費

小紅書誕生於2013年，原為海外購物平台，後發展為美妝分享平台，現時標榜為「生活指南」，數據平台「千瓜數據」顯示，2022年小紅書中國月活躍用戶達到2億人，72%為90後，女性用戶佔7成。而據小紅書內部數據，香港日活躍用戶按年增長了50%，截至今年4月已達到113萬用戶。

其影響力有目共睹，但這並不是內地社交平台首次攻入香港，抖音國際版TikTok亦曾風靡一時，為何小紅書與眾不同？戴先熾稱，小紅書以「種草」（受到某人影響而購買商品，或對某個事物興起購買欲望）聞名，即是是小紅書博主分享的故事或個人體驗中有廣告作用，對比普通廣告，「第一人稱」分享更能帶動強消費，用戶的忠誠度亦較高。

戴先熾稱，小紅書中「第一人稱」分享更能帶動強消費，用戶的忠誠度亦較高。（資料圖片）

這種滲透商業元素的內容平台，有別與Instagram、Facebook等社交平台，亦與依靠直播帶貨的淘寶不同，戴先熾指，直播帶貨是明星或KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）具有專業性的分享，容易造成衝動消費，退貨率達到60%至70%，相反小紅書分享具有真實性，消費者在深入了解產品之後再購買，相對理智。

戴先熾認為，內地消費群體龐大，具有商業性質的社交平台領先於全球，小紅書的商業元素日後有機會改變其他平台，包括一眾西方社交平台。

暫「旺定不旺財」 估值較高位減半

不過，他又認為，港漂人數約佔香港總人口5%，消費力遠不及本地人消費，暫時經濟影響力主要發揮在旅遊消費層面，唯一的突破口是香港商家，只有愈多的香港商家使用小紅書，它才有機會成為香港人的主流平台。

事實上，今年8月剛好是小紅書成立10周年，仍處「旺定不旺財」的格局。《2022中國互聯網廣告數據報告》顯示，阿里巴巴、抖音母企字節跳動、騰訊、百度廣告業務佔比高達78%，緊隨其後的是京東、美團、快手、小米、拼多多和微博，小紅書並不上榜。

電商業務方面，受限於阿里巴巴、拼多多等巨頭，小紅書市場份額受到擠壓。（資料圖片）

電商業務方面，受限於阿里巴巴、拼多多等巨頭，小紅書始終不得志，市場份額受到擠壓。對於商家而言，能受惠於小紅書的推廣，小紅書本身卻未能獲益，戴先熾指出，小紅書平台本身沒有導流，「因為小紅書不是自己賣，它近幾年也在探索這個，但是相當困難。」

小紅書商業價值也隨整理科技版塊吹淡風而下滑。2021年其估值高達200億港元（約1,563億港元） ，但去年11月外媒分析指小紅書估值已下降至100億（約780億港元）至160億美元（1,250億港元），較高位下跌一半。