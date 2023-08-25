小紅書經濟圈｜港OL變博主月搵2萬外快　授淘金指南　注意兩禁區

似乎在任何時候，「香港製造」都有它的魔力，甚至連小紅書都不例外，只要打上「香港」的標籤，往往能輕鬆「吸Like」。流量時代，港人都可以用人氣賺金錢。



《香港01》訪問擁10萬名粉絲的小紅書博主、從事銀行的Amy，由她拆解「吸金」方程式，如何月入兩萬「外快」作幫補，不過亦要留意小紅書有兩大禁區，一不小心亦會踩中紅線，造成人財兩失。



繼Tik Tok（抖音）席捲全球之後，內地另一平台小紅書亦迅速崛起，這個被譽為「中國版Instagram」 即社交亦是購物平台，早於2013年成立，但卻在近年「靜靜雞」攻入香港及海外市場，一邊廂港企紛紛開戶，另一邊廂也吸引了不少本港名人、明星相繼進駐，例如甘比、陳凱琳等，甚至連保安局局長鄧炳強亦開通了小紅書賬號。

打開小紅書App（應用程式），界面對半分割，一格格的貼文或短片記錄著「旅遊、美食攻略」、「好物分享」等，與香港相關的貼文就有610萬篇。對比Instagram，小紅書較少KOL（Key Opinion Leader），相反更多是普通上班族、家庭主婦，返工、做家務均可成為短片題材，造就了一批港產素人「博主」。

小紅書較少KOL，相反更多是普通上班族、家庭主婦，返工、做家務均可成為短片題材。（小紅書網頁截圖）

日常返工成流量密碼 港OL擁10萬粉絲

今年27歲的港女Amy，是一名銀行職員，大約在三年前開始玩小紅書，除了會拍攝吃喝玩樂的題材，亦會拍攝返工日常。

翻開其帳戶，大部分都是介紹她作為香港人的日常生活。一段約2分鐘、題為「香港白領保持身材，一天都在吃什麼」的返工短片亦能獲得逾600個點贊。「啱啱開始個陣好少香港人玩，內地人會對香港人的生活感到新奇，會想知香港人的生活和其他地區有咩唔同，或者當旅行片睇！」Amy說。

港人生活成為小紅書「流量密碼」，今年27歲的Amy擁有10萬名粉絲。（余俊亮攝）

除了港人生活能成為小紅書「流量密碼」，Amy指，與Instagram不同的是，小紅書不能將帳號設置為「不公開帳戶」，發佈的短片亦有機會被小紅書自動推送給其他用戶，「如果平台覺得內容唔錯，就算冇hashtag（標籤）都會隨機推送，變相好多陌生人都可以留意到你。」

相同的內容發佈在Instagram就無法吸引太多人關注，對比小紅書的10萬名粉絲，Amy 的Instagram只有逾5,000名粉絲，她感嘆道：「IG想多人follow（追蹤）要靚相，好似明星個啲（咁靚）。」

Amy指平均每個月廣告收益達20,000元，可以當作日後創業或置業的首期。（余俊亮攝）

粉絲較「值錢」 博主拆解「吸金」方程式

Amy透露，初時每周能增長1,000名粉絲，近一、兩年多了港人進駐小紅書，粉絲增長速度減慢至每周約400名，但至今亦擁有近11萬名粉絲，獲讚與被收藏總次數達到逾53萬。

小紅書令一個普通港女獲得10萬人的目光，同時亦令她獲得不俗的收入，雖然小紅書的流量不能直接變現，但可以讓Amy收到商家的廣告邀約，希望她在自己的小紅書賬號上幫手宣傳產品，並提供一定的報酬。

Amy形容接到廣告的門欄並不算高，擁5,000名粉絲以上就有，且粉絲較其他平台「值錢」，「小紅書屬資訊型平台，受眾女性為主，用戶消費力強勁，（小紅書）一萬粉絲等於抖音的兩、三萬粉絲」。

小紅書粉絲較「值錢」，可獲得不同的福利。（資料圖片）

至於小紅書博主廣告報價最多是粉絲數量的十分之一 ，Amy接一個廣告的報酬是5,000元（圖文）至7,000元（短片），她每個月能與數個品牌達成合作，多數是生活用品或香港手信。

Amy指平均每個月廣告收益達20,000元，相當於本港「打工仔」的入息中位數水平。雖然對Amy而言並不算多，但計及她正職收入，已足夠日常消費，而額外這筆收入，也成為她的夢想基金，可以當作日後創業或置業的首期。

曾被誤指涉「分裂國家」 帳號一夜消失

然則小紅書輕鬆接廣告就能買樓？天下沒有免費的午餐。Amy指，她每周需要拍攝3至4段短片保持熱度，否則會被粉絲遺忘，而每段短片需要剪輯兩個鐘，對於有正職的Amy而言，就要犧牲休息時間。

不但付出時間和心血，更要謹慎行事，Amy無奈地指，現時的賬號並不是第一個小紅書賬號，她曾經有個擁40,000粉絲的帳號，在之前敏感時期被人舉報「分裂國家」，最終一夜消失，「有一次唔小心入咗一間餐廳，喺『黃店』 ，被一名用戶見到之後舉報，成個帳號冇咗！連其名稱都唔可以再重用，舊粉絲都搵唔到（我）」。

Amy指，曾經有個擁40,000粉絲的帳號在敏感時期被舉報「分裂國家」，最終一夜消失，（余俊亮攝）

雖然賬號被舉報後，小紅書亦會調查舉報是否屬實，但Amy溫提道︰「政治嘢唔可以講！一定會被block（封鎖），就算（只有）一個人舉報都唔得。」

除此之外，發佈廣告亦要留心，Amy稱，多數是植入式，並且要注意不能多次提及品牌的名字，再者一段短片不能只介紹一個產品，否則會被小紅書發現是廣告，短片會被「禁流量」（意指減少曝光）。

她解釋，事實上商家如果想在小紅書上發佈廣告，需要向平台申請，隨後會被平台收取佣金，金額是博主在小紅書報價的10%，廣告成本因此增多，所以多數商家會經廣告公司或中介與博主洽談，避免小紅書抽佣。