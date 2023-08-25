小紅書經濟圈｜港企掀開戶潮　專家拆解「響朵」秘招　素人有優勢

要說2023年香港十大熱詞，「小紅書」三個字你絕不陌生！它猶如一個巨浪湧來，令你避無可避，如何能在當中乘風破浪？港人、港商紛紛在小紅書揚帆起航，勢必要搭上打入內地市場的快艇。



《香港01》訪問數位行銷公司，拆解小紅書的推廣之道，賣廣告並非大企業專利，中小企亦可另闢蹊徑，起用素人以量取勝。



與內地通關已過去大半年，香港零售業、旅遊業似乎未能迎來重生，6月訪港旅客數目僅僅為疫情前的57%水平，當中內地旅客數目不升反跌，錄得約216萬人次，按月降5.7%。

不僅訪港人數大減，旅客的消費習慣亦改變，香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，零售商發現內地旅客消費模式已轉變，著重體驗式旅遊，未必會「大手大腳」購物，傾向於深度旅遊。事實上，早前「快富街」、「麥當勞道」一夜爆紅，皆因成為小紅書推介的「特色打卡點」。

「快富街」、「麥當勞」一夜爆紅，皆因成為小紅書推介的「特色打卡點」。（資料圖片）

港企轉戰小紅書 日均獲5個電郵查詢

眼見小紅書影響力急增，不少企業將「彈藥」投放在被奉為食玩買「聖經」的內地社交平台小紅書，莎莎、卓悅、周生生、周大福、謝瑞麟、奇華餅家等紛紛在小紅書上推廣，展開小紅書淘金大戰。

數位行銷公司引力數碼董事林殷輝表示，早兩年香港商戶主要在WeChat上推廣，今年通關後公司多了很多關於小紅書的查詢，平均每日約有4至5個電郵查詢，主要是零售、美妝、飲食等品牌，「商家反映有內地遊客睇到小紅書的貼文而光顧，所以想喺小紅書上推廣。」

數位行銷公司引力數碼董事林殷輝表示，今年通關後公司多了很多關於在小紅書做推廣的查詢。（受訪者提供）

港商開賬號有難度 敏感行業限制多

重獲內地客的芳心，是港商的必修課，工聯會更有「小紅書營銷技巧訓練課程」，短短6小時的課程「承惠」430元。不過，在小紅書上推廣是否這麼容易呢？

林殷輝稱，香港商戶不熟悉內地平台，可能會「雞同鴨講」，「例如Facebook對於香港人而言好容易，隨便出個Post（貼文）就得，但小紅書的圖片、文字要求都好唔同，要用內地Tone（方式）。」

目前林殷輝團隊正幫助東薈城名店倉等商場在小紅書上推廣，說起當中竅門，他娓娓道來，品牌倘若想在小紅書上打響名堂，一是開通品牌賬號，自行發佈內容，一是經小紅書官方平台進行廣告投放。

而平台上的廣告再劃分為兩類，信息流廣告和搜尋廣告。信息流廣告會出現在小紅書的發現頁面，亦即是登入後出現的頁面，直接接觸用戶；搜索廣告則出現在用戶搜尋指定關鍵字後的頁面，吸引對相關服務或產品的潛在客戶。

林殷輝指，品牌倘若想在小紅書上打響名堂，一是開通品牌賬號，自行發佈內容，一是經小紅書官方平台進行廣告投放。（小紅書網頁截圖）

至於在小紅書上發佈廣告的費用，林殷輝指，內地、港澳台和海外公司需達到首次最低投放金額，大約五位數，而不同行業所需費用亦不同，所以此方式只適合預算較多的企業。

除此之外，商家想在小紅書上開通賬號亦不是容易，林殷輝稱，要提交大量文件之餘，房地產、醫療等敏感行業亦有相關規定，「譬如一間香港醫療公司，有內地分公司可以開小紅書賬號，冇內地分公司就唔可以開。」同時亦有機會因為不熟悉而觸犯廣告法，導致賬號被限制流量或被封號，例如不可以出現「第一」、「保證」等字眼。

中小企宜另闢蹊徑 素人反勝KOL

在小紅書上開通品牌賬號進行推廣適合預算高、規模大的企業，本港中小企業要另闢蹊徑，林殷輝稱，大部分會採取是透過KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）或KOC（Key Opinion Consumer，關鍵意見消費者）進行推廣。

然則，為了提高品牌知名度高，KOL是否越多越好？林殷輝指，與Instagram不同，小紅書不太著重KOL，相反會增加素人曝光量，「（小紅書）唔會因為你好多粉絲，就會特別多曝光，反而會鼓勵素人，以提高用戶粘性，令到啱啱開通小紅書的用戶更加有興趣去使用。」

再加上小紅書博主的收費取決於粉絲數量及互動量，越多粉絲量的用戶收費亦越高，林殷輝指，粉絲量只有數千至數百的博主，收費可能只需數千元，但若是近乎10萬粉絲的博主，收費則可達至數萬元一位。

林殷輝指，與Instagram不同，小紅書不太著重KOL，相反會增加素人曝光量。（余俊亮攝））

小紅書法則：以量取勝

以性價比來說，林殷輝稱，揀選素人（數百至數千粉絲）或KOC﹙Key Opinion Customers；關鍵意見消費者﹚﹙數千至數萬粉絲）更合乎經濟效益，「寧願搵多幾個素人做，都好過搵一、兩個KOL！」以數量為先才是小紅書推廣的必勝法則，「消費者會搜尋有幾多人用過個產品，越多貼文，可以營造（產品當紅的）氛圍。」

當然，最理想的情況是既有一定數量的貼文，亦有高質量的深入分享，林殷輝稱，商戶最初可以嘗試與數十個素人或KOC合作，達到一定的效果後，可以每月投放逾10個廣告，維持曝光。

至於推廣內容，林殷輝指出，短片是用戶的第一次接觸品牌的入口，但當用戶想搜尋更多的資料時，就需要圖文，「因為小紅書本身都係『種草』平台，鼓勵收藏類型的貼文，圖文形式普遍Reach（觸及人數）會好啲。」