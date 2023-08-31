長沙灣「秋葉原」直擊　死場吸50間卡舖插旗　20年店主悶聲發財

在香港沒有什麼是永遠不變的，唯獨有一些「死又死唔去」的商場，儘管沒落在時間的洪流，卻一直屹立不倒。天悅廣場就是「死場」中的佼佼者，座立長沙灣31年，經歷過高山低谷，但始終如一，八號風球下也有人氣。



《香港01》拜訪天悅廣場兩位店主，拆解「死場點解唔斷氣」，天悅廣場如何成為長沙灣「秋葉原」，其與逾50間卡舖共譜什麼愛恨交響曲？



位於長沙灣元州街的天悅廣場，就是世人眼中的「死場」，商場外大招牌日久失修。（夏家朗攝）

「死場」即是死寂商場，是指閒置率高及人流偏低的商場，散布香港各區。位於長沙灣元州街的天悅廣場，就是世人眼中的「死場」，商場外大招牌日久失修，行人偶爾從門外窺見當中面貌，殘舊簡陋的環境，讓人三顧而不入。

它「死場」的稱號，也絕非浪得虛名，據了解最近更有片商看中天悅廣場的陰深氣氛，選擇在此拍攝恐怖片。

從長沙灣青山道走進天悅廣場，中間只有一條往上的扶手電梯，左右兩旁是稀疏的店舖，平平無奇，但更上層樓，卻是另一番景象——猶如大排檔般，一間間細窄的店舖，門外放著數張小桌子，形形色色的男士圍着坐，手拿卡牌對戰。他們年紀各異，穿著打扮多數是學生或戴眼鏡斯文型，而走廊充斥著歡聲笑語，偶爾亦會夾雜著一兩句粗口。細數一下，這個三層樓高的商場，打開門做生意的卡舖就有逾50間，佔商場店舖約九成，難怪成為卡迷的天堂。

死場變「宅族天堂」 卡迷打風也來打躉

這個屹立31年的商場，風光一時，90年代初因擁有兩間戲院，成為長沙灣區寵兒，但隨著戲院結業，以及新式商場的陸續落成，天悅廣場漸漸沒落。

在天悅商場開店20年的「魔法少年」老闆King憶述道，20年前並非全是卡舖，「當時有約6間舖賣卡，但都唔係專門店，可能喺文具舖。」後來商場變舊，人流減少，有部分店舖「捱唔住」而結業，相反卡舖就越開越多，「一間惹一間」，令天悅廣場成為全球最密集卡舖之地，他笑稱：「日本秋葉原都冇咁集中！好彩當時有卡舖救返個場 。」

在King眼中，儘管天悅廣場有舊商場的通病，設施殘舊、冷氣不足，但絕不是「死場」，當中有逾10間店舖是由玩家組隊開設，每間卡舖不單止有穩定的客源，更有自己的卡友，「出面啲商場打風都冇人，呢度八號風球都有人，啲人唔使返工，就嚟卡舖打躉！」

在天悅商場開店20年的「魔法少年」老闆King指，卡迷打風也來打躉。（夏家朗攝）

天悅靠平租取勝 集團太子爺也光顧

為何天悅廣場能吸引如此多的卡舖？除「一間惹一間」外，租金成本也起決定性因素。在天悅廣場經營卡舖「萬事屋」的老闆Devil，租用兩間約130呎的舖位，每間月租約7,000元至8,000元，他直言︰「（呢個價）大商場絕對租唔到。」

當然，忠實的卡迷擁躉亦功不可沒。對於外界認為「毒男」才會玩卡，Devil並不認同，他指其實香港有不少卡迷，甚至有集團太子爺也來天悅廣場光顧，「佢哋唔話俾你聽，唔代表佢哋唔玩。」事實上，現時玩卡並不只有學生，多數是在職人士，Devil解釋：「因為玩卡好貴，買一張卡要數百元，高罕有度的卡甚至要7,000元。」例如一副《Battle Sprits》有40張卡，變相湊齊一副卡至少要12,000元。

玩卡費用高昂，開卡舖是否能賺到盆滿缽滿？老行家King直言，其做卡舖「起家」， 起初在天悅廣場經營了6年，便賺到人生第一桶金，最終更成為5間店舖的業主，散落各商場，「呢行搵幾十萬元、幾萬元都有，假如能搭通外國線，每個月開兩、三日舖，就有四、五萬元。」

Devil指其實香港有不少卡迷，甚至有集團太子爺也來天悅廣場光顧。（夏家朗攝）

卡舖成「賭場」 有店主半年蝕20萬

不過，一個商場有逾50間同類的店舖，自然有人歡喜有人愁。Devil形容自己「為愛發電」，早於10年已在天悅廣場開卡舖，但近期生意卻急走下坡，首7個月已蝕逾20萬，「返貨﹙未賣﹚已經蝕錢，成本價200元，收貨前一個月出面已經賣180元。」

但為何卡舖店主蝕錢都賣，難道有錢也不賺，大發慈悲「益」卡迷？Devil解釋，近年有很多Youtuber「吹奏」卡牌能炒高價，不少人抱著賭博的心態開舖，「一次入大量的貨，賭輸咗，就鬥平出貨」，變相連累行家。

在天悅廣場經營卡舖「萬事屋」的老闆Devil形容自己「為愛發電」。（夏家朗攝）

Devil續解釋，其實大部分卡一盒最多賺50元，而且容易「蟹貨」，「通常一個禮拜見真章，啲卡一出 ，卡迷就會去買，迅速買齊佢，之後就唔使再買，畢竟卡喺可以跟一世，（所以）好賣價格就會升，唔好賣就蟹貨。 」

出現頂爛市情況，與疫情有關。Devil解釋道，由於《Pokemon Go》盛行，再加上疫情三年，令到更多被逼留港的人玩卡，眼見市場變大，自然愈來愈多人開卡舖，近三、四年本港卡舖激增7倍，「基本上每個月開一、兩間。 」

他估計目前全港大約有200間卡舖，但隨著疫情結束，卡迷轉場環境舒適的樓上舖，天悅廣場卡舖生意趨淡靜，「好多行家要返工養舖！」

Devil認為一年後，越來越多的卡舖會結業，天悅廣場會成為名副其實的「死場」。（夏家朗攝）

十年光陰恐終散場

Devil認為一年後，越來越多的卡舖會結業，天悅廣場會成為名副其實的「死場」，並無奈地稱：「﹙我間舖﹚可能下年4月就會結業」，離開這個他花費了十年光陰的天悅廣場。

店舖的單一性，亦令天悅廣場成為小眾商場，King無奈地指，大部分客人都是有目的來商場，除了卡舖以外的店舖，都無法生存，「嘗試賣日本玩具都唔得 ，（佢哋）啲錢係為卡而嚟，並唔會買其他嘢！」 看來，「死場」為卡而生，也為卡所困。