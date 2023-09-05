港人北上按摩　骨場當災生意較疫前勁縮　業界呻撼輸深圳同業原因

通關後再掀港人北上熱潮！根據入境處數字，7月有超過580萬人次北上（包括澳門），日均近19萬人次，而訪港內地旅客日均僅9.6萬人次，形成鮮明對比。無論是疫前疫後，港人北上都最愛「揼骨」，但現時按摩店、「骨場」大排長龍的場景在周末的深圳比比皆是，甚至有港人寧願等5個鐘，都要「揼骨」。



另一邊廂，香港按摩店、桑拿浴場就較慘淡，有店主呻通關後生意一落千丈，收入僅夠支付租金，不少同業相繼結業離場。業界代表向《香港01》訴說「災情」，又認為在港申請牌照困難重重，是本港按摩業跑輸深圳的主因之一。



中港通關以來，港人北上日益活躍！入境處數字顯示，撇除機場、郵輪碼頭等管制站，7月香港居民經各水陸路管制入境內地達583萬人次，較6月增加61.6萬或11.8%；每逢周六更是高峰，暑假最後一個周六（8月26日）有逾26萬港人北上，當中羅湖、落馬洲及深圳灣關口合計20萬人次，即便是上周六﹙9月2日﹚懸掛8號風球時，深圳福田區的星河COCO park到處都有港人蹤影。

▼9月2日 8號風球下港人逛深圳COCO Park▼

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人流左右錢流，港人北上，意味留港消費力大減，本港餐飲、零售業等生意大受影響，當中按摩業更是「重災區」，畢竟「揼骨」早已是北上「指定動作」。

通關後生意一落千丈 僅疫情時三成

相較深圳按摩場所大排長龍，位於旺角通菜街的一間約1,000呎的按摩店就沒有那麼幸運，平日每日只有數個至十個客人，周末更是門可羅雀。

店主蓮姨表示，店鋪開業一年，回本不久後即遇上通關，之後生意便一落千丈，「當時好多人開按摩店，諗住有錢賺，但點知開咗一年左右就開關！」疫情期間每個月營業額有6萬至7萬元，現時每個月收入3萬元左右，僅夠支付店鋪租金，意味「白做」。

面對收入減半，蓮姨無奈地稱只能苦苦支撐，但眼見同行相繼結業或轉讓，心灰意冷的她亦考慮跟隨。她指出，香港按摩收費高於深圳，再加上人民幣匯率持續貶值，港人留港消費變得更謹慎，大部分更不願意購買套餐。蓮姨認為港人北上熱潮恐怕持續兩年，「好難好生意，經濟又未好轉！」

香港特區按摩業總會主席周鎮宇稱，現時本港按摩業生意額僅及疫情時的三成，對比疫情前更相差九成。此外，由於生意減少，不少按摩師轉行，導致人才流失，「個個返嚟都坐冷板凳，冇人願意返工。」

兩地「骨場」大比拼 深圳完勝

為何港人寧願不辭勞苦北上，都不留港消費，賺盡地利的香港按摩店、「骨場」究竟「衰邊瓣」？或許先從深圳骨場「性價比」說起，基本上不用400人仔已可逗留一日一夜。

在深圳福田口岸附近的一家大型按摩浴場「湯崎．湯泉生活TENZ」是港人北上首選地之一。該按摩浴場樓高5層，包括4個公共浴場、2個桑拿房，更配有兵乒波檯、PS5、Switch、桌遊、電影院等娛樂設施，水果、飲品及雪糕等可免費任食，設施、服務均完勝香港「骨場」。

收費方面，24小時浴票，即是入場費為360元人民幣（折合約392港元），若需要過夜，可選擇在懶人梳化休息，或可視乎享用的按摩服務，留在房間或大堂休息。換言之，港人「揼骨」之餘，更可節省一晚的酒店費用。

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港人北上「太瘋狂」 港法規應「鬆綁」助留客

可見，深圳按摩場所確實有可取之處，不過在疫情前，港人亦會北上，為何生意相差這麼遠？周鎮宇解釋：「港人北上太瘋狂！全部生意人都驚，唔知捱得幾耐！」他直言，政府要想辦法吸引市民留港消費，以免「去開就去」。

被問及香港能否打造深圳「湯崎」般的度假聖地，周鎮宇表示，由於香港申請相關牌照困難重重，部分設備因消防條例而不獲批准，令到按摩店、桑拿浴場沒有相應配套供應，「例如想搞自助餐，就要先取得食肆牌照，並加多兩個洗手間。」又或者放置乒乓波枱亦要申請遊樂場所牌照，「有按摩店店主反映，擺多張乒乓波枱都唔得！」

申請牌照條件多、時間長，能否獲批亦屬於未知之數，令一眾店主卻步，最終令場地慘敗深圳，周鎮宇指，「去深圳啲人可以喺上面排5個鐘，因為呢5個鐘可以食嘢、睇戲」，但香港場所沒有類似的休閒設施，只能在店舖「齋坐」，大多數客人都會離場。

此外，對比深圳「骨場」的老少咸宜，周鎮宇指，雖然香港沒有相關法規規定未成年人不能進入桑拿浴場，但通常在警方巡查時，不會容許有未成年人士在場，因此令到香港「骨場」成為成年人專場，與「閤家歡」無緣。

業界憂再有大型桑拿浴場結業

為重振香港按摩業及夜市經濟，周鎮宇呼籲香港政府參照深圳，「鬆綁」按摩場所及桑拿浴場的的牌照申請程序，直言「政府唔好浪費時間去發夢，（最後）一塌糊塗，去抄人啦！抄一半都好！」

據食環署數據，截至去年年底，本港獲得商營浴室牌照有46個，較2019年減少5個，意味著疫情期間已有5間桑拿浴場結業，周鎮宇認為，倘若港人北上潮持續，而政府亦不「鬆綁」法規，極有可能會再有桑拿浴場無法支撐而結業。