港深周末雙城記｜深圳多商場人頭湧湧　港人為一杯飲品願等3小時

深圳多個大型商場每逢周日人頭湧湧，摩肩擦踵之時總能聽見行人以「港式廣東話」交談。入境處數字顯示，每個周六都幾乎有超過20萬香港居民出境，大部份均是往深圳。



深圳在兩地封關期間發展迅速，事隔三年重新開關，昔日東門及羅湖商業城再不是港人聚腳點，取而代之是卓悅中心一類大型商場。《香港01》記者連續數個周末北上視察，了解後疫情時代的深圳如何吸引若干港人過關消費，香港又為何留不住一眾消費者？



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北上市民：深圳商場選擇較多

從落馬洲—福田口岸過關毋須離開口岸大樓，已可直接進入福田口岸站，乘搭深圳地鐵4號線；或從羅湖口岸過關，即可乘搭深圳地鐵1號線。無論是福田還是羅湖，多個大型商場、包括卓悅中心、福田Coco Park及皇庭廣場，均可在幾個站內可到達，車程約15分鐘左右可到達。

有別於香港商場，內地商場面積更加大，其餐飲及購物區分明、包羅萬有，幾乎一個商場已可滿足一日吃玩買的需求。以近期受港人青睞的卓悅中心為例，其餐廳集中在東區，包攬多間不同菜式餐廳。卓悅中心東區更是港人集中地，港人李生先稱往內地多以吃為主，不太會購物，大讚深圳選擇較多，「上嚟可試唔同嘢，比如一啲特色中國菜。」

等3小時成功取得「網紅店」茶飲 興奮「打卡」

疫情前港人北上「飲喜茶」是常事，茶飲店熱潮在通關後持續，但有更多新選擇。記者途經卓悅中心「喜茶」及「奈雪的茶」，裡面雖然人流依舊，但另一間「阿嬤手作」更為誇張，記者嘗試購買一杯飲品，竟顯示現仍有294杯要製作，需要等候2小時44分。

店內取餐的不少是香港人，其中港人羅小姐與友人同遊深圳，等候3個小時終於成功買到飲品，並興奮「打卡」。她表示，冒名而來想嘗試「網紅店」是否如傳聞中好飲，認為內地茶飲店可事先在手機下單，待完成製作再回來取十分方便，「邊行邊等還好……係香港特登等3個鐘一定唔會等」，更建議香港食肆也可學習，「港人時間寶貴、分秒必爭。」

記者實測，買一杯阿嬤手作飲品，需時2小時44分鐘。

另一名港人馬先生則預計要等候兩個多小時，笑言兩地效率不一：「香港嘅話炒得啦，點可以飲嘢等兩三個鐘。」但他認為內地在服務態度方面更為優勝，如早前去銀行開戶感到賓至如歸，「香港問多兩句面色已唔太好。」他亦坦言通關後大批港人到內地消費，香港反而「冇以前咁墟冚」。

買「鮑師傅」大多是港人

熱鬧不止茶飲店，內地社交平台「小紅書」不時有網民發文教辨別香港人及深圳人，其中「人手一袋鮑師傅（糕點店）」便是港人特徵之一。記者到「鮑師傅」分店，下午兩三點已出現長人龍，排隊人士大多是港人，目測平均要等15分鐘至半小時才買到心愛點心。

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港人夫婦譚先生及譚太指，今次較幸運不需半小時已買到，並稱知道以前要等較長時間，笑言該店「海苔肉鬆小貝好食」。譚太表示，內地店舖選擇較多，「香港食咩都貴，普通去快餐都60幾蚊、呢度60幾蚊好多選擇。」她亦稱內地服務質素較佳，「香港租貴，人工又貴，又要快，出品麻麻地。」

吃喝玩樂大半日，偌大的商場行到「腿軟」怎辦？寸金尺土的香港商場座位難求，但在內地商場卻到處均見遊玩及休息的設施，以皇庭廣場為例，到處可看到付費按摩椅服務，讓市民疲累時可「鬆一鬆」，更隨時有共享主機遊戲可讓小朋友坐在商場玩遊戲，並設有「迷你K房」，隨時一展歌喉。