港深周末雙城記｜深圳夜璀璨揼骨等5個鐘　香港夜蕭條不夜天不再

曾幾何時，香港被譽為五光十色的「不夜城」，在霓虹招牌的映照下，夜生活多姿多采，周末尤其熱鬧。自新冠疫情復常後，繁華鬧市不再，銅鑼灣、中環等街道在踏入深夜時份，空空如也。根據入境處數字顯示，本月8日星期六有近30萬港人外遊，當中約22.8萬人經陸路口岸北上深圳等地，而他們往往是有消費力的一群。



疫前疫後，港人都愛北上按摩，有福田口岸按摩店員工指周末往往要等5小時才輪到有按摩技師。《香港01》記者當日北上深圳，到按摩場所體驗等按摩。場內滿是港人顧客，深夜時份輪候單人足底按摩，竟需時2.5小時。更有按摩技師表示，周末有時候需要排隊至翌日，如來等5小時已不算最差。



的士是香港經濟寒暑表，在司機的觀察中，平日晚上10時的中環及銅鑼灣已熱鬧不再，晚上10時景況遠比不上疫情前。「咪調轉咗咁，以前香港夜生活根本就係不夜天，𠵱家一到夜後冇哂人出街。」酒吧業界指生意額相比通關前再下跌兩成，認為與年輕客群外遊有關。



毗鄰福田口岸的水療按摩浴場「湯崎．湯泉生活TENZ」每逢周末有大批港人光顧。（林靄怡攝）

福田口岸旁按摩浴場大批港人光顧 愈夜愈多

港深兩地僅一河相隔，夜生活卻大相逕庭，毗鄰福田口岸的水療按摩浴場「湯崎．湯泉生活TENZ」，為港人周末的「度假聖地」之一，員工指周末往往要等5小時才輪到有按摩技師。

記者在之前周末晚上約7時半入場，雖然時間尚早，但現場已賓客如雲，不論浴池、餐廳、桑拿房、娛樂設施等，均充斥港式廣東話的交談聲。

以內地物價而言，「湯崎」的收費不算便宜，僅入場費即24小時浴票，便索價人民幣360元（約393.5港元）。不過樓高4層設施齊全，環境亦相對乾淨及舒適，除了餐廳及部份娛樂設施額外收費外，水果、飲品及雪糕等可免費無限領取。若顧客需要過夜，可額外花費人民幣39元，在「蟲洞」（類似太空艙的房間）睡覺，亦可視乎享用的按摩服務，留在房間或大堂繼續休息。

▼福田湯崎設施▼



+ 7

凌晨等2.5小時腳底按摩不算誇 技師︰有時中午排到第二日

踏入夜深時份，雖然深圳本地顧客陸續離開回家，但港客仍源源不絕抵埗，按摩服務更需要輪候。記者在凌晨約0時10分，登記輪候單人的腳底按摩，經理稱仍有5人在等候，又指大堂的按摩椅緊絀，未知何時可安排服務，建議記者可邊享用其他設施，邊等待通知。直至凌晨約2時45分，即等待2.5小時後，職員才電話通知已騰空一張按摩椅。

按摩技師表示，每到周末的凌晨0時均屬於繁忙時段，又指5月端午節期間顧客「又多又猛」。她解釋，由於部份顧客留房過夜，以致輪候時間大增，若親朋好友一同等待相連的按摩椅或多人房間，相信輪候時間會更長。「上個星期都是排隊，從中午過來，排到第二天。」

+ 1

座位難求 技師提醒按摩後勿離開超過15分鐘

其後記者再查詢「蟲洞」及過夜房間的輪候情況，有職員表示全已爆滿，更反問︰「今天肯定是爆滿的是不是？」技師亦提醒記者，按摩後千萬不要離開，否則經理將於15分鐘後安排予其他顧客使用。

最終整晚的開支為人民幣658元（約716港元），包括額外收費的晚餐、泰式按摩90分鐘、足底按摩45分鐘等服務。記者翌日中午離開「湯崎」，目測有數十人坐在地下大堂，有港人透露正等待入場，未知需要等待多長時間。

+ 1

的士司機張國成：一般到凌晨12時已無生意

反觀昔日夜夜笙歌的香港，疫情後即便是鬧區，晚上11、12時已人煙稀罕，最受影響首當其充是夜更的士司機。汽總理事、的士司機分會副主任張國成駕駛夜更的士已逾30年，他表示，疫情前大多開「一個對」，即下午5時左右開工，到翌日凌晨5時才收工，惟疫情結束後，一般到凌晨12時已無生意，故提早至凌晨1時收車，「最多做多一兩轉車左右，到咁夜都無謂啦。」

《香港01》記者上周三（12日）晚上9時許坐上張國成駕駛的的士，穿過昔日港島區多個大街鬧市，經過中環SOHO區、蘭桂坊、上環以至銅鑼灣等，街上未有熱鬧氣氛，甚至大部份店舖已落閘關門。他指蘭桂坊晚上十分靜局，只有周五及周六稍為多人，但遠比不上疫情前。

張國成表示，疫情期間港人生活習慣改變，茶樓酒家晚上10時通通關門謝客，到復常後仍如是，「冇哂嘢食，夜生活根本冇咗，我哋夜晚就冇生意。」他曾在YouTube上看到影片，內地夜生活豐富，晚上仍相當熱鬧，「咪調轉咗咁，以前香港夜生活根本就係不夜天，𠵱家一到夜後冇哂人出街。」

「香港政府就冇乜幫助夜市，一味朝早搞啲活動算數」

張國成認為，內地政府有不少政策支持商戶，又允許推出夜墟等，吸引市民外出。談及希望政府如何幫助時，的士剛好駛過禮賓府，他說：「香港政府就冇乜幫助夜市，一味朝早搞啲活動算數，夜晚根本都冇其他節目畀啲人去玩。」

疫情後的士租金漸加，晚上生意卻越來越差，他直言按金租金等費用不少，莫說行內已有不少人因夜更無生意，轉行揸白牌車，不需遵守的士規條，彈性較大，年輕人更是拒絕入行，「搵唔到食後生仔點會入行？想養活一家人都養唔到。」

+ 2

AlipayHK數據揭港人周末北上玩樂頻繁

翻查資料，7月8日星期六便有約22.8萬港人經陸路口岸北上深圳等地（不包括機場、所有碼頭及港珠澳大橋等）；同日有12.4萬內地旅客從各口岸入境香港，「逆差」10萬人，但非最多一個周六，如7月1日回歸紀念日剛好是周六，有28.3萬港人北上，同日只有11萬內地旅客來港， 「逆差」多達17萬人。

北上港人多是有消費力一群，支付寶AlipayHK數據顯示，港人周末北上玩樂愈趨頻繁，今年第二季消費金額和筆數環比飆升逾3倍；而6月周末及假期在內地掃碼乘車日均筆數，周末較工作日多出兩倍。

通關後酒吧業界生意再跌兩成︰點解尖沙咀直情死寂？

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁說：「放寬（通關）之後生意愈來愈差，仲差過放寬之前。」他表示，經過復活節及七一等長假期後，發現周末的市道依然不似如期，生意相比通關前再下跌兩成，加上面對租金及薪金上漲的壓力，部份酒吧甚至出現虧損，結業潮相比疫情期間更嚴重。

梁又指，深圳政府積極規劃夜市生活圈，相反港府對飲酒文化卻持負面態度，業界亦未能在美食展等活動受惠。至於酒吧最主要的年輕客群，則在開關後熱衷於外遊，亦不再到鬧市酒吧街消遣，只有東涌、大埔或元朗等民生區，生意才能維持穩定。「有時我哋見到禮拜五六，點解尖沙咀直情死寂咁樣呢？」