除牌潮｜九成DQ屬細價股　恒大卻被放生　李華倫竟撐︰復牌有理

大型內房近來迎來復牌潮，連被停牌多時的「債王」恒大（3333），亦避過「被DQ」命運，成功逃出生天。但另一邊廂，一眾細價股卻「同板不同命」。據《香港01》統計，自港交所修例推出「快速除牌機制」第5年，被除牌（DQ）公司數目急升10倍，創歷史新高。而今年被DQ的28間上市公司中，市值在10億元以下的更佔超過九成。



坊間有指，大型企業多成交，對港交所盈利有幫助，故易獲「鬆章」放生。惟累積多年與上市委員會交手經驗的「股壇壞孩子」、禹銘投資管理董事總經理李華倫竟大唱反調，力撐恒大復牌實在有理？且由他親身拆解理據何在。



港交所2018年8月正式修改上市條例，推出「快速除牌機制」。（資料圖片）

市值偏小成被DQ公司「特色」

自港交所2018年8月正式修改上市條例，推出「快速除牌機制」，主板公司連續停牌18個月後，以及創業板（GEM）公司連續停牌12個月後，可以被除牌。根據《香港01》統計所得，撇除私有化交易，機制自在2018年正式推出，首年遭取消上市地位公司僅4家，之後數字直線飆上，至去年已達破紀錄47家，創歷史新高。而截至今年8月為止，被DQ的公司已亦達28間。

以今年28間被DQ的公司為例，難逃除牌厄運的主要特徵是市值小。退市前總市值在10億元以下的有26間，佔整體的92.9%；總市值在1億元以下的，亦有13間，市值最低殘的為雲頂香港，退市前僅值約1,300萬元。而相關公司主要死因，包括未能於限期內刊發公司業績、業務不足等。

上市公司被DQ數目逐年上升。

關注組不滿港交所「大細超」 「13.24」成攔路虎

由審計律師、財務顧問等專業人士義務組成的「投資人權益關注組」發言人，日前接受《香港01》訪問時表示，的而且確觀察到細價股被DQ數目，遠較大型企業多。而近3年，亦有10間細價股公司的管理層，或者上市公司小股東，曾向團隊求助。

而求助個案的問題，主要圍繞於主板上市規則13.24及GEM上市規則17.26，即「發行人經營的業務（不論由其直接或間接進行），須有足夠的業務運作，並且擁有相當價值的資產支持其營運，其證券才得以繼續上市。」關注組無奈指，「港交所有啲要求，好似完成財報、做好內部監控等，呢啲係一啲好直接嘅指示，基本做完就可以復牌。」但「業務不足」一項，卻考起不少公司。

「呢樣嘢真係好主觀，一間公司一年有5,000萬生意額就達標、一億資產、定要按一個比例？到目前為止，都無一個清晰界線。以我哋接觸嘅公司，間間嘅界線都唔同，好難捉摸。」關注組續指，「唯一歸納到嘅結論係，市值高嘅公司會易啲復牌囉，當然佢哋多資源，可以請到專業人士幫佢哋。但另一邊我哋都會諗，係咪因為『大客』多成交，對盈利有幫助，你（港交所）就易啲『鬆章』畀佢復牌呢？」

恒大近日成功復牌。（資料圖片）

連核數師都懷疑 李華倫反撐恒大復牌「有理」

且讓數據說話。截至上月初，有逾10隻內房及相關股份，被交易所歸類為長期停牌公司，且會在年底前補救期便會結束，有極大除牌風險。不過，這些「爆煲」板塊近期卻迎來復牌潮，當中包括「債王」恒大（3333）、恒大汽車（0708）、花樣年（1777）、奧園健康（03662），令「鬆章放生」大型企業這個「好主觀」的印象，在坊間再度燃起。

其中「債王」恒大（3333）旗下恒大汽車（0708）兩年共蝕840億元，負資產擴至686億，現金不足2.2億元，但在7月底已率先復牌。而恒大的業務本身，就連核數師「上會栢誠」面對其經營狀況，有多種不確定性極大地挑戰恒大集團，能否持續經營能力，「以至我們無法發表意見」。但最終港交所仍「力排眾議」，表示恒大已已履行6項復牌指引，包括認為其有足夠的業務運營，同樣在被DQ的「死線」前逃出生天。

坊間不少聲音抨擊，港交所處事有欠公允，偏幫大型企業。經常為上市公司處理「奇難雜刁」的李華倫，卻不同意此說法，反撐恒大復牌有理。「依家個問題，唔係港交所偏幫恒大。你諗下，呢間咁轟動嘅公司，市場咁多隻眼睇住，佢哋一定係用最高、最嚴謹嘅標準嚟認真處理，推沙盤演每個情況，絕對可以向外界交代到一啲好完滿嘅理由，點解畀佢復牌。」

李華倫大撐恒大復牌有理。（資料圖片）

批港交所態度消極 標準不透明

然則問題何在？李華倫認為有問題核心所在是，港交所對大企業，往往會注入更多精神，採取嚴謹且認真的態度，去審核其公司業務情況，反之，對細價股態度則相對輕忽。「佢哋對細價股咪就係求其、得過且過，覺得嗰啲公司可有可無咁。」

他續稱，現時「快速除牌機制」其中一個弊病，是標準和決策不透明，然而到現在，港交所依然死不公開量化標準。「我哋見到港交所態度係消極架，好似啲公司想問佢哋，點做先可以符合返足夠營運？當然，你無責任救返生佢，但少少指引都無，問咩都唔肯答，每日淨係返工同放工，最後連啲客自己都無心機救。」

記者再追問，「真係無『大細超』？」李華倫眼中精光一閃，回答道：「我唔同意佢哋偏幫大企業，因為嗰個先係應該要有同埋符合標準嘅處事態度。反而重點應該係，港交所唔應該有biases，要同一個態度同高水平，處理對待每一個個案。」