除牌潮｜被DQ公司5年飆10倍　業界轟機制藏殺機　港交所隔空回應

港府一邊稱要振興股票市場，港交所另一邊卻密密「清理門戶」，令除牌公司數目屢創新高。隨著港交所「快速除牌機制」修例踏入第5年，「辣招」威力逐漸浮現，連「股壇壞孩子」、禹銘投資管理董事總經理李華倫，亦忍不住為被DQ的公司抱不平，並揭露現時除牌機制下的兩大殺機，方令被盯上的公司難以逃生。



根據《香港01》統計所得，撇除私有化交易，機制自在2018年正式推出，首年遭取消上市地位公司僅4家，之後數字直線飆上，至去年已達破紀錄47家，升幅逾10倍，創歷史新高。而截至今年8月為止，被DQ的公司已亦達28間。

港交過去5年DQ公司數目急升逾10倍。（資料圖片）

以往，上市公司停牌後，設有三個階段（每階段6個月）申請復牌，每次遞交復牌建議予聯交所檢視時，都會暫停計算18個月時限，且有兩次上訴機會。

但2018年起，聯交所修訂《上市規則》，主板新增一項除牌準則，主板及創業板現時只給予18個月及12個月，處理復牌事宜。然而業界處理復牌，通常需時兩至三年才能完成，補救期縮短令復牌、賣殼甚或尋找白武士的難度大增。

補救期時間削半 復牌難度增

李華倫明言補救期太短，「舊例都係有18個月時間，但每6個月會review一次，中間每次拉鋸時間又有5、6個月。但監管機構覺得，點解除牌咁耐都除唔到，所以就亁脆一次淨係畀18個月，但其實已經變相縮減一半時間，時間極為緊迫。18個月其實好唔公道！首先做唔到RTO（反向收購），因為正常RTO遞表，18個月都未必批到出嚟，無辦法『曲線救國』！」

而根據香港會計師公會統計所得，在2012至2016年期間，50間長期停牌公司當中，有39間公司經歴24個月後才成功復牌，佔比78%。因此24個月時間，較能平衡市場及保護小股東的利益，令小股東不致於因公司除牌而一無所有。

李華倫批評落入「停牌」的公司，只有一次為自己申辯的機會，不符程序公義。（資料圖片）

除牌公司「逃生無門」 欠當面對質機會

另外，現時被除牌公司，亦欠缺當面對質的機會。以除牌來說，港交所上市科作出建議之後，由各界專業人士組成的上市委員會，會用約莫兩個月時間審視文件兼拍板，決定公司去留，上市公司代表，往往不被邀請參與上市委員會會議。如果上市委員會同意有需要除牌，該上市公司的代表，只有唯一一次機會，向上市覆核委員會作出申訴，而上市覆核委員會作出裁決之後，就是最終定案，不能再上訴。

李華倫指，他理解到落入「停牌」的細價股，自身總有不同問題，但卻不能因此剝削其申訴機會，故建議為上市公司重新設立「逃生門」，讓其可以在上市委員會上，有一個為自己辯護的機會。「法庭做單普通案件，無論係偷竊定偷窺，個被告都要到場，唔講嘢都望下你咩樣啦。但反而決定一間公司生死咁大件事，拍板去留，當事人係無得參與，係咪合理先？」

除牌公司在5年間數目急升逾10倍。（資料圖片）

「死刑」前夕方首次作申訴 轟不符程序公義

李華倫續稱，「我可以大膽咁講，上得覆核委員會，100％係會畀人『隊冧』。當上得去嘅細價股都係九死一生，有得申訴，起碼多一次九死一生機會，或者可以努力去改，救到就盡量救。但一嚟就係『死刑』前見，完全唔符合程序公義。」

難得愈說愈激氣的他更指，「佢哋（港交所）話一直都係咁做。大佬，唔合理嘅嘢做錯咗幾十年，唔代表就會變咗啱架喎。依家唔係講做咗幾耐，而係件事啱唔啱呀嘛！」

港交所列五點回應

就業界意見，港交所發言人回應指，一直致力在企業集資需要、市場質素及投資者保障三者中保持平衡。港交所致力維持公平和有序的市場，並與長期停牌的發行人保持溝通，確保他們符合上市規則的規定，盡可能縮短停牌時間。

港交所又指，根據《上市規則》，發行人必須維持足夠的業務運作，並應擁有足夠的資產來支持有關業務的運作。港交所評估此持續責任規定的遵守情況時，會考慮與發行人業務有關的所有因素，包括業務模式，營運規模及歷史，資金來源，客戶群的規模和多樣性，以及其內部監控機制，並會考慮到發行人業務相關行業的一般情況和標準。

在除牌過程中，港交所會採取以下步驟，停牌發行人有足夠機會尋求復牌和上市委員會所作出的停牌決定，提出覆核。當中包括，在停牌後3個月內，向停牌的發行人發出復牌條件/指引；如發行人就其復牌計劃尋求指引，港交所會盡快提供指引；若發行人對上市委員會的除牌決定不滿意，可向獨立上市覆核委員會，對該決定進行覆核；在上市覆核委員會的會議上，停牌發行人會獲得充分機會發言。