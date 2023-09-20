除牌潮｜罕避過「處死」細價股　燒錢2000萬　靠幕後軍師奇招翻生

港交所頻頻向細價股「開刀」，今年在一個月內，更一口氣將8隻市值不足2億元的上司公司除牌。誠然，被停牌的公司若要復牌，資金投放大、成功機會低，故此願意「自救」且能避過「處死」的上市公司，猶如鳳毛麟角。然而，國家聯合資源（0254）便是近年其中一個奇葩。



根據本港的規則，當上市公司被除牌後，股票便無法在交易所買賣，換言之，數以千計的小股東沽貨無門。除非控股股東願意回購小股東手上持股，否則相關股票在除牌一刻，轉瞬即變「廢紙」。而有評級機構亦指出，若企業失去上市地位，進行重組談判時，亦會遇上更多阻滯，隨時令公司緊接被清盤。

集團遵照復牌要求 突「加辣」增新條件

由審計律師、財務顧問等專業人士義務組成的「投資人權益關注組」發言人接受《香港01》訪問時稱，當細價股被港交所盯上，基本上已「九死一生」。自感「罪不至死」的上市公司若要逃過「死刑」，當中就要付出極大代價。

關注組舉例指，主要經營「通勤」接送服務的國家聯合資源（0254），在於2016年被證監會勒令停牌，之後2018年獲港交所提出復牌條件，包括刊發所有未公佈的財務業績，以及證明公司已實施足夠內部監控制度。惟當集團遵照要求，於2019年7月完成大部分財務報告後，港交突然「加辣」再增新復牌條件，要求公司滿足上市規則第13.24條的足夠業務運作，並要求提供新資金，及與債權人進行債務重組。

國家聯合資源燒錢2000萬元，四出奔走，「盡地一舖」為自救。（關注組提供圖片）

燒錢2000萬「盡地一舖」自救

一直有參與其中的關注組指，「聽到咁嘅情況，佢哋除咗要委任財務顧問對接，同時又要請公關公司協助召開股東溝通茶會，又搞新聞發佈會，證明公司業務具有一定的基礎，而唔係『殼股』。」之後，被「有罪假定」的國家聯合資源，又再四出奔走證明公司具實質業務，並多次邀請香港媒體往北京，以檢視其業務營運狀況。

據關注組了解，當時國家聯合資源單單為復牌，涉及的專業服務費用、公關服務及媒體廣告費等等成本，估計接近2,000萬元，但2019年全年，當時集團已蝕近5.36億元，其流動資產亦只有1.29億元，故相關花費對集團來說，可謂百上加斤。

國家聯合資源登報抨擊上市委員會濫權。（資源圖片）

幕後軍師教路高調刊聲明 抨擊港交所濫權

而談到這單刁，不得不提的是幕後軍師、有「股壇壞孩子」之稱的禹銘投資管理董事總經理李華倫。當時，李華倫向集團教路，在報章高調刊登聲明，直接指稱港交所濫權，同時又聘請大狀，研究司法覆核。

然而為了辛苦經營的公司不被DQ，國家聯合資源亦只能豁出去，孤注一擲。幸而集團付出有所回報，在停牌近6年後終迎來復牌，在上月更發盈喜。集團表示，與2021年度溢利5,480萬元相比，預計過去18個月財政年度溢利將大幅增加，主要源於債務重組的重大收益超過3億元。

李華倫指，在他手上能成功逃過一死的上市公司，約佔整體三成。而隨著經濟轉差，部分上市公司即使明知有機會復牌，亦會「縮沙」放棄治療，寧願「安樂死」。「除牌就等於死刑，即使後來發現嗰間公司其實問題無咁大，但都已經無得返轉頭架喇。」