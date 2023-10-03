點評JPEX案　馬時亨指兩大懸疑未解　撐任志剛批虛擬資產「無益」

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案發酵至今，已有逾2,400人報案，涉款金額逾15億元，轟動全港！事件曝露虛擬資產交易平台發牌過程中的監管漏洞，令社會信心動搖，不禁問句︰究竟香港應否繼續發展虛擬資產市場？



富衛集團﹙FWD﹚主席、前財庫局局長馬時亨對此投下反對票，他接受《香港01》專訪時表示，政府不應該效仿新加坡等地發展虛擬資產，因其對經濟毫無裨益，更直言個人絕不沾手虛擬資產，而JPEX案對港府是一個警號，對投資者是一個教訓，勸籲大眾「便宜莫貪」。



近年在全港多個地方大賣廣告的加密貨幣平台交易平台JEPX涉嫌詐騙，遭證監會及警方調查。（資料圖片 / 勞顯亮攝）

本港於6月1日起正式實施虛擬資產服務提供商發牌制度（VASP制度），財政司司長陳茂波更力推虛擬資產發展，毫無疑問政府意欲將香港打造全球Web3.0中心及虛擬資產中心。但近年來從FTX破產到JPEX案件，虛擬貨幣價值「清零」、平台倒閉的消息接踵而來，在虛擬資產的世界，亦出現了許多傳統金融的問題，包括涉嫌詐騙、挪用客戶資產等。香港亦面對發展與否、平台監管，以至投資者保護等議題。

撐任志剛說法 發展虛擬資產對經濟無益

前金管局總裁任志剛早前出席活動質疑虛擬資產，指出其資產負債表無法被看見，對實體經濟的支持有限，因此他本人不會參與投資。同為本港金融界重磅人物的的馬時亨認同任志剛的說法，直言虛擬資產對實體經濟沒有裨益，更笑稱︰「發展虛擬資產對經濟的好處，可能係幫到法律顧問及賣廣告。」

馬時亨認為，發展虛擬資產，對本港經濟並無好處。（陳葦慈攝）

儘管新加坡、美國等國家相繼發展虛擬資產，但馬時亨認為，「其他地方做，並不代表香港一定要做。」是次JPEX事件對香港而言是一個警號，倘若本港在虛擬資產發展上決心「一條直路走到黑」，需要在監管方面嚴陣以待，「政府想『宣傳』都要審慎，原來有咁多問題出現，推呢啲嘢要管得好嚴，就算股市，都有啲產品，唔係畀散戶買。」

對於是次JPEX案件，馬時亨表示，現時警方拘捕的都是「蛤蟆」，兩大關鍵問題仍未解答，即幕後主腦是誰，資金去了哪，甚至他聽聞涉款金額可能不止15億元，「我有朋友分析，實數係大過呢個數兩三倍，原因好簡單，有啲錢喺唔見得光，唔敢報案；有啲情況喺唔想俾屋企人知；又或者有人唔想知全世界都知道佢蠢。」

馬時亨表示，絕不沾手虛擬資產，勸投資者「便宜莫貪」。(Getty)

絕不沾手虛擬資產 勸投資者「便宜莫貪」

作為資深投資者，馬時亨直言，絕不會參與虛擬資產，因其風險問題，「我知有人賺過呢啲錢，由幾千蚊到幾萬蚊都有，不過我自己覺得呢啲錢，自己冇資格賺啦，風險太大。你話我老派都好，NFT、虛幣呢啲嘢，都可以賺錢，有冇搞錯？」

他笑稱，這個世界是沒有低風險、高回報的事，「回報與風險一定相等，當有人話畀你聽，有20厘息，第一個問題你應該問：『咁喺咪風險好高呀？』如果對方話冇風險，你仲驚！」

在JPEX案件上，除了政府的責任，馬時亨認為，投資者亦有責任，更勸籲大眾「便宜莫貪」，是次JPEX案件的啟示是要做好投資者教育，亦令一眾投資者受到教育，「唔好貪，邊有咁大隻蛤乸隨街跳！」