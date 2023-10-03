馬時亨分享股樓心得　買樓收租睇一指標　現時入市「唔好搞阿叔」

本港經濟吹逆風，股樓不興，港股今年累挫一成，樓市較高峰累挫近15%，市場減辣鬆綁之聲四起。



先講股市，港府已成立促進股票市場流動性專責小組，外界關注是否會下調股票印花稅。中投公司國際諮詢委員會委員兼富衛集團主席馬時亨接受《香港01》專訪時稱，即使最後結果是減印花稅，亦不能對此寄予厚望，因為市場是否活躍不是受到單一因素影響，「內地減咗印花稅，﹙大市﹚只喺彈咗個多小時，放似煙花咁，未必有效。」

馬時亨坦言，希望專責小組有「好橋」出來，皆因市況如此淡靜，會形成惡性循環，「我間公司明明值100蚊，但依家賣60蚊，除非你好等錢洗，否則IPO會好少！」總結今年上半年，本港新股上市集資總額不足200億元，全球排名第6，不少公司靜觀其變，包括富衛也再度延遲上市計劃。

近日港股失守17500點，創下今年新低，許多人直言港股已死，但馬時亨未至如此悲觀，認為選擇性都可以買入個股，「低殘到飛起都可以買，但要有Holding Power﹙持貨能力﹚，因為始終大市唔得，再好的股票都唔會得！」

馬時亨表示，作為投資者，並不看好樓市，假如要投資，現時不會買樓收租。（資料圖片）

買樓收租 回報起碼要5厘

另一邊廂，施政報告宣讀在即，市場又有聲音要求樓市「撤辣」、「減辣」，對此馬時亨坦言「無立場」，「我不是迴避你﹙記者﹚問題，只係我無考慮過，事關層樓我用來自住，有冇減辣，都唔會賣。」

但他直言，作為投資者，並不看好樓市，假如要投資，現時不會買樓收租，「息口咁高搞唔掂，定存無風無浪，都收5厘，除非你話買樓收租有8厘，如果位置好正，5厘我都會考慮下，因為有Upside﹙上行空間﹚，現時收租做到三厘已經好叻，但都低過銀行定存，買樓投資既話，唔好搞阿叔！」

事實上，息魔襲港，現金為王，存戶與業主一榮一枯。馬時亨分享朋友的看法，指如果將一層五千萬元的樓賣出套現，放在銀行收息，每年約莫有250萬元，一半用來租樓，餘下一半都有過百萬現金，「嘩，發達啦！」