幫香港經濟把脈　馬時亨贈政府八字真言　慎防公共財政添壓｜專訪

本港踏入疫後復甦之路，惟表現差強人意，次季GDP按季收縮，僅增1.5%遜預期，各大支柱行業表現均見倒退，當中進出口業每況愈下，而被視為反彈動力的消費及旅遊業亦「死火」。



富衛集團﹙FWD﹚主席、前財庫局局長馬時亨接受《香港01》專訪，開門見山大談本港經濟前景，慨歎眼前狀況為20年來最差時刻，更擔心經濟問題或催生公共財政壓力，不過，危中有機，他贈八字真言，望政府可盡快解決經濟困局，又引特首所言，港人「有橋」、「識得靈活走位」，香港每次都變得更成功。



撥開疫情陰霾，盼來中港通關，香港經濟卻停滯不前。標普全球最新採購經理指數（PMI）數據顯示，本港7月和8月PMI連續兩個月低於50榮枯線，反映私營經濟持續疲弱。

與此同時，被視為經濟增長動力的消費及旅遊，由於港人北上熱潮，以至訪港旅客數目不如理想，整體增長放緩，再加上投資開支下降和進出口貿易低迷影響，今年次季GDP按年增長1.5%，遠低於市場預期的3.5%。

本港踏入疫後復甦之路，惟經濟表現差強人意。（資料圖片）

港「腹背受敵」 金融業淡靜「好麻煩」

曾是財金高官，又於商界打拼多年的馬時亨慨歎，香港處於20年來最差時刻，整體經濟疲弱，各行各業面臨困境，他直抒不少人的心聲︰「點解傷呢，﹙因為﹚以前梗有一瓣掂，但今次係幾瓣都衰！內房債個個朋友都有，輸晒；股票又跌，炒樓又跌，個個窮咗，點洗錢？」

為何香港走進如此困局？他解釋，是因為「腹背受敵」。一邊廂，地緣政治令到外資流入減少，「唔係淨喺我哋，最慘（外資）喺連內地都唔去！」另一邊廂，內地經濟受到內房債務危機等影響，「以前我哋背靠祖國，依家祖國自己都好多問題，無得『背』。」

結果，作為本港經濟重鎮的金融業大受打擊，處於「捱打」狀態，馬時亨稱：「金融市場淡靜好麻煩，因為金融業本身帶起好多嘢，例如無人上市，銀行、律師行、會計師行都無生意。」

雖然本港失業率持續下降，最新就業不足人數降至3.89萬人，但馬時亨認為，數據只是反映中下階層有工作，不少消費能力較強的高層打工仔，面臨失業或收入「縮水」危機，從而導致消費力大減，「投行到私人銀行，坦白講風聲鶴唳，嗰嗰都擔心自己份工，有啲行直頭調走，﹙失業率﹚反映唔到！」

馬時亨大談本港經濟前景，慨歎眼前狀況為20年來最差時刻。（陳葦慈攝）

公共財政恐面臨壓力 政府需加快步伐

經濟疲憊，換來另一隱憂，即庫房縮水。政府最新公布，本財政年度首5個月（4月至8月）赤字達到1,3632億元，而8月底財政儲備減至6,986億元，約莫可維持12個月政府開支，倘遇連年財赤，恐有「乾塘」之虞。

縱觀過去30年本港的財政狀況，亦出現數次財赤，當中以2000至2003年亞洲金融風暴後至沙士時的情況最為慘烈，2002至2003年度年度財政赤字最初預計為700億元（最終修正為617億），財政儲備僅約3,000億元，惟政府開支高企，收入卻下降，「果陣時好驚，理論上再過兩、三年政府就無水！」

本財政年度首5個月，本港赤字達到13632億元，而8月底財政儲備減至6,986億元。（圖為財政司司長陳茂波）（梁鵬威攝）

現時政府財政儲備近七千億元，較當時為多，但從收支角度，同樣只能維持大約一年的支出，與2003年相似。馬時亨提醒道，目前情況較2003年更具挑戰性，「港府主要的稅收是企業利得稅、薪俸稅、印花稅及賣地收入，在經濟不好時，各項稅收均會減少，例如多咗人移民，高端打工仔花紅少咗，薪俸稅有壓力，再加上賣唔到地，港股成交額跌，又影響收入。明年財爺就會感受到壓力，到時果份預算案『不簡單』！」

馬時亨預計，大家眼前關心經濟問題，但到明年則恐面臨公共財政壓力，他直言留給政府的時間不多，「要認識問題的嚴重性，你唔可以話『遲少少啦，我哋掂㗎啦』，要快啲有新政策出嚟。」

籲「因時制宜 大刀闊斧」應對

對於香港應如何走出困境，馬時亨雖然不在其位，不謀其政，但他細述2003年經濟成功反彈的往事，望以史為鏡，可知興替。

「當年財赤嚴重，個個都窮，我哋頭都痕埋！」馬時亨憶述道，第一步先減公務員人工，「懶理」得罪人； 第二時任財政司司長梁錦松引「北水」來港，開放自由行，簽署CEPA；第三便是現時街知巷聞的「幻彩詠香江」。三大措施令香港快速走出困局，「當時都唔知成效架，好彩最後搞得掂。」

馬時亨指，2003年政府推出三大措施，改變香港經濟困局，當中包括「幻彩詠香江」。（旅發局提供）

只不過，目前與2003年情況不同，許多外圍因素已改變，在「腹背受敵」下，馬時亨預計經濟復甦時間將會很漫長，「今次（經濟）如果能彈起少少都算叻。」他又提出以八字真言——「因時制宜，大刀闊斧」應對，例如港府早前開拓展東盟市場便是因時制宜之舉，「自己水又冇乜，北水又弱，你咪要搵水入嚟！東盟市場發展得好，倘若依賴英美，人哋未必親近你，美國內部環境都喺反華。」

港商場千篇一律 應創新吸客

那麼政府近日提出的「夜繽紛」是否屬於「大刀闊斧」，馬時亨指，推動夜市屬於「有做好過冇做」，「商界啲人好叻，有錢賺唔通唔賺咩？佢哋選擇唔開夜市，你話點解？」他笑稱，倘若「夜繽紛」能刺激經濟，股市應會反映其效果，「如果搞夜經濟喺有用，餐飲股、地產股應該會升，但見唔到喎。」

馬時亨指，推動夜市屬於「有做好過冇做」。（廖雁雄攝）

他又重申，只要是GDP的增長，無需區分是「日經濟」還是「夜經濟」，並笑稱︰「你朝早唔使嗰10蚊，留咗夜晚使都喺10蚊，唔會多咗一嚿出嚟。」不過，他提出推動夜市或可用主題形式舉辦活動，營造氣氛，例如啤酒節、榴蓮節、演唱會。

對於港人北上熱潮，馬時亨指，無非是深圳價錢平及服務好，因此香港應謀求獨特的吸引力，而且不止局限於政府政策，需延伸至商家。他舉例稱，其女婿日前前往廣州，方知道當地開了大型的室內滑雪場，相反香港商場全部千篇一律，沒有特色。「行親邊間都係咁，無特色，你話行圓方、IFC同PP﹙太古廣場﹚有咩分別？」

總括而言，馬時亨認為，目前經濟出現太多問題，政府需加快步伐、大刀闊斧制定政策，「如果你仲喺小修小補，冇用！」同坐一船，他冀望在即將到來的施政報告中，政府能出台「神仙招數」，可以點石成金，又引特首所言，港人「有橋」、「識得靈活走位」，香港每次都變得更成功。