追蹤資金近100億　恒指公司︰按市場需要訂造ESG指數　無特定目標

恒指公司現時有21項與ESG相關指數，供不同發行商推出各種基金或ETF等產品，投資於與相關指數掛勾產品的資金已突破逾百億，創有紀錄新高。恒生指數公司行政總裁巫婉雯接受《香港01》訪問時就提到，公司會為市場「度身訂造」指數，以促進市場發展。



恒生指數公司於過去數年來，合共推出21條ESG指數，如近年新推出的就包括恒指ESG增強、恒指ESG增強精選、恒指低碳，及恒生氣候變化 1.5°C 目標指數等。（歐嘉樂攝）

環境、社會和管治（ESG）投資概念逐步受到關注，更成投資者重要指標，據牛津大學研究，可持續發展水平高的投資組合，其年度表現相對較低的組合高4.8%，可見投資可持續發展水平高的企業，就有機會取得較理想回報。

但作為一般投資者，未必如投資銀行、基金般擁有大量資訊，去挑選個別ESG「做得好」的企業。因此坊間經第三方認證、追蹤各類型ESG指數的基金或交易所買賣基金（ETF）等產品，就成散戶恩物。

相關產品主要追蹤不同指數公司所推出的指數，當中包括恒生指數公司旗下指數。過去數年來，恒指公司合共推出21項與ESG相關指數，如近年新推出的就包括恒指ESG增強、恒指ESG增強精選、恒指低碳、恒生氣候變化 1.5°C 目標指數、恒生國指ESG增強，以及早期的恒指ESG、恒生國指ESG和恒生可持續發展企業指數系列等。

巫婉雯笑言，恒指公司會「以客為本」，按照市場需要「度身訂造」不同的指數，予發行商推出各種產品。（歐嘉樂攝）

目前市場上合共有9種與恒指ESG指數相關的投資產品，包括5隻ETF及兩隻強積金產品，獲證監會認可的ESG基金上市產品名單中，約有一半追蹤旗下的ESG指數，令追蹤相關指數的資產總值在今年10月初首次逼近100億港元。

但若果翻查各大恒指公司ESG指數內的成份股，不難發現，與恒生指數的差異其實不大。以「恒指ESG指數」為例，開宗明義指出成份股與恒生指數成份股相同。目前所有上市公司，都要跟隨「不披露就解釋」的準則，這是否代表投資恒生指數，就等於投資恒指公司旗下的ESG指數呢？

按市場需要 「度身訂造」不同指數

恒生指數公司行政總裁巫婉雯接受《香港01》訪問就指出，雖然指數成份股相同，但「恒指ESG指數」以ESG分數作為調整因⼦，若果ESG分數高，其調整因⼦會上升，比重亦會相應提高。

她更強調，所有分數來⾃可持續發展評級之結果而定，而評級則由獨立第三方，包括香港品質保證局，或國際ESG評級機構Sustainalytics、ISS及ESG Book等數據去編制。

至於指數類別，則按目前市場上的不同篩選方式，如最佳選擇（Best In Class），及排除性篩選（Exclusion Screening）等，因此才有多達21種不同的指數。她笑言，恒指公司「以客為本」，按照市場需要「度身訂造」不同的指數，予發行商推出各種產品。

巫婉雯解釋，ESG有各種範疇，不同的投資者有不同關注點。（資料圖片）

她以「恒指低碳指數」舉例，指數包括恒⽣指數的所有成份股，與「恒指ESG指數」看似一樣，但「低碳指數」據碳排放強度傾斜，碳排放強度越低，成份比重越高，因此兩個指數當中佔比最重的雖然均為滙豐控股（0005），但佔比第二大的卻有不同。

在「恒指低碳指數」中，佔比第二及第三的分別是阿⾥巴巴（9988）及騰訊（0700）；「恒指ESG指數」則為港交所（0388）及友邦（1299）。巫婉雯解釋，ESG有各種範疇，不同的投資者有不同關注點，因此才會按市場需求，去推出各種不同的指數。

她又指，公司沒有年內要推出「幾多隻指數」等此類目標，會按市場需要去編制，雖然「ESG」當中，社會（S）和管治（G）較難量化成果，但團隊亦正研究如何編制中反映企業在以上兩方面的工作。

提到Tesla曾被剔出標普500ESG指數，騰訊及百度等，亦被剔出恒指ESG增強精選指數。巫婉雯表示，指數公司有其機制，若果評級機構下調評級，公司會按機制，調低比重甚至剔出。