培育鑽石｜硬撼天然鑽石　價格僅為1/6　01街訪一眾港女會點揀？

「鑽石恒久遠，一顆永流傳」這句廣告深入民心。事實上，象徵著永恒、價格不菲的鑽石，一直以來都是求婚必備信物，但近來掀起培育鑽石熱潮，其成分結構與天然鑽石完全相同，唯一不同的只是所售價格僅為天然的6分之1，而日常單鑽飾品更只需千多元起，往日遙不可及的奢侈品，彷彿變得親民又貼地。就連女星Emma Watson、哈利王子太太梅根等一眾名人，亦因培育鑽石具零碳排放的優點而不時配戴。



然而講到求婚鑽戒，到底昰講心還是講金，抑或「Why Not Both」，一直是千古難題。《香港01》一於走訪各區，問問一眾女士們的意見。而本港連鎖培育鑽石零售商Diabond創辦人兼銷售總監Calvin So則指，培育鑽石出現並非要取代天然鑽石地位，兩者反而是「並行雙生」關係，目的只是能讓消費者能有多一個選擇。



年約40歲的Calvin So，於2016年與兩名好友一同投身鑽石業，輾轉於2018開始接觸培育鑽石。經鑽研後，發現其成分結構、光學及物理特性方面與天然鑽石並無二致，且美國市場發展相當蓬勃，甚至有培育鑽石公司藉此上市，市場潛力巨大，遂來個「華麗轉身」轉戰新興培育鑽石行業。

培育鑽石價錢僅天然鑽石六分一

作為人造鑽石的「捧場客」，Calvin認為培育鑽石最大優勢在於，相較天然鑽石可較大量生產，且價格大減。現時一卡的天然鑽石價值約為6萬元至7萬元，而一卡同等質素的培育鑽石，則只需要1萬元左右。他笑稱，「依家好多女士都會自己買大粒嘅鑽石嚟獎勵自己，唔靠另一半送，廢事等得嚟頸都長。」

誠然，相較於天然鑽石，實驗室可較大規模生產培育鑽石，從而撼動傳統鑽石價格。但實際上，Calvin透露要「由零到有」生產出一至兩卡的培育鑽石，至少仍需要一個月時間，並非坊間所幻想可如「啤膠」般生產。「其實培育鑽石年產量只有20%，質素可以做珠寶首飾，其他80%只可以做鑽嘴、玻璃嗰啲。情況就等同於試管嬰兒，控制到靚唔靚仔，聰唔聰明，要等到出嚟，先知粒鑽石係咩色同咩淨度。所以成本都仲會係度，唔係㩒粒制咁簡單。」

強調兩者屬並行雙生 而非取而代之

但提到戒指，相信不少女生在被求婚時，都會渴望獲得一隻世上獨一無二的鑽戒，以彰顯在另一半心目中無取代的地位。連Calvin自己亦承認，天然鑽石在女士心目中的確有一定地位，「鑽石恒久遠呢個廣告都賣咗30、40年，喺人心目中都好根深柢固。不過我哋想做嘅，只係畀多個選擇消費者，而唔係要將天然鑽石取而代之。」他續解釋，發展培育鑽石只是希望可以將過往遙不可及的奢侈品拉近，強調「唔會形容係競爭關係，而係並行雙生」。

指鑽石非保值首選 黃金變現能力更高

然而，坊間有指購買培育鑽石容易跌價，Calvin則坦言，「喺客人角度嚟講，跌價係十分十分好，因為跌價咪代表買到平嘅首飾戴。而係商家角度，我原意就係想畀珠寶首飾帶畀更多人，平啲令消費者更易接觸到，我都唔覺得係壞事。」

至於保值問題上，他亦自有一套見解，「依家講緊大型連鎖店，今日用10萬買隻求婚戒指，轉手賣返出去，其實都折讓咗三至四成，換言之無咗三至四萬。呢度已經夠買一粒好大好靚嘅培育鑽石，仲有六萬可以慳返。你話用鑽石嚟投資係有嘅，但要五卡以上，或者好靚嘅彩鑽。要投資奢侈品保值，黃金變現能力同流通量，升值能力都會更高，鑽石建議真係買嚟戴。」

日常碎鑽首飾 不乏中女「捧場客」

Calvin又透露，公司原本市場定位，是主攻約20多至30歲的年齡層，貪其較容易接受新事物，以及願意花錢購買輕奢珠寶首飾作日常配戴。但此料不及的是，其發現公司三至四成客人，年齡層皆超過40至50歲。「好記得有個比較年長女客人講，過往平日買一粒天然鑽石嘅價錢，係度夠買一個櫃。咁不如可以換下款襯下衫，划算好多。而佢買咗返嚟都唔會賣，所以無話保唔保值嘅問題。」

以男女客戶比例來說，其更稱約為3比7。他表示，男士主要買求婚戒指或者買小飾物做禮物，而女士則購買日常飾物較多。最受歡迎的為單鑽耳環、手鏈及吊墜，價位豐儉由人，由千多元至數十萬元，皆有市場。