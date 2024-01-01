培育鑽石｜天然鑽冧價4成　老行尊撐「獨有」地位難以代替

「真的假不了」這句話，在鑽石業而言，或已存在「灰色」地帶。培育鑽石大行其道，連鑽石行業龍頭戴比爾斯De Beers亦表示，因此過去一年製造婚戒的2至4卡原鑽價格，直線插水40%。本港連鎖珠寶業周生生（0116）大中華區營運總經理劉克斌亦坦言，培育鑽石出現的確對珠寶業界產生重大衝擊，當中尤以約3,000至6,000元價位的日常鑽飾影響最大。但他堅信，天然鑽石在女士心目中始終具「罕有」及「獨有」的特殊意義，且保值力能佳，難被培育鑽石輕易取代。



隨著培育鑽石面世，天然鑽石市場地位，開始被動搖。劉克斌稱，鑽石市場在十多年前亦曾出現過重大挑戰，但當時不算太難化解，「嗰陣都將水晶吹捧到好似鑽石級數咁，但始終一款係水晶，一款係鑽石，本質上有分別。但今次衝擊最大嘅地方係，天然鑽石同培育鑽石材質相同，肉眼睇上去亦無咩分別，個衝擊無可否認係大過水晶嗰陣。」

劉克斌稱，天然鑽石及培育鑽石市場競爭勢將不能逆轉。（夏家朗攝）

培育鑽石競爭不能逆轉 搶攻不同市場

他又預料，天然鑽石及培育鑽石市場競爭勢將不能逆轉，並會是一場持久戰。「日常自用或者襯衫嘅配飾，的確會畀培育鑽石市場侵佔咗唔少，因為多咗選擇，當中3,000至6,000蚊日常鑽飾嘅價位挑戰最大。」其指出，購買鑽石的原因，不外乎三種，包括日常配戴、婚嫁同保值。以集團在鑽石銷售量來說，用作婚嫁及保值層面佔約7成，日常配戴則約佔3成，故影響未算極嚴重。

劉克斌指，在婚嫁市場上，暫未見到「轟炸式攻勢」，原因在於天然鑽石所被賦予的意義，仍然難以被取代。「培育鑽石可以講係工業產品，我做幾多都有，粒粒一樣。但歸根究底，點解天然鑽石一路落嚟都係不可取替嘅訂情信物，正正因為佢賣點係罕有同獨有。」

培育鑽石勁冧價無保障 商家難責貨

他表示，過去集團亦曾探討培育鑽石市場發展。不過從經營珠寶角度上，則明言不會將培育鑽石鑲嵌於首飾上，皆因供應端存不少變數。劉克斌訪問時透露一個「公開秘密」，指多年前其實已經考察過培育鑽石工廠，但一系列的「深入敵陣」考察，卻沒有讓劉克斌看到商機。

他指出，「好話唔好聽，一㩒個制就可以鬥快生產鬥快賣，好似孵蛋咁。依家技術高咗做到好大粒，少雜質又白，但正正因為做到大粒，推冧市場價格。」他直言，在商家存貨角度，培育鑽石價格並保障，「佢今日咁多錢，聽日可能跌價一半，我哋好難睇到將來培育鑽石價格走勢。培育鑽石走勢係好反覆，但一直只係反覆向下，咁我又點會敢『責貨』喺度。」

然而，除卻出現培育鑽石競爭外，天然鑽石價格本來亦遇嚴峻挑戰。劉克斌指，目前經濟大氣候欠佳，影響市場對高價貨品信心。「受疫情影響，結婚都輕裝上陣，對天然鑽石幾大影響，不過喺商品市場嚟講，價格調整係幾自然現象。依家無論股票、樓價定鑽石，同樣出現咁嘅現象。但天然鑽石去到某個位，始終都會止跌，因為開採點都要成本，所以換句話嚟講抗跌力會好啲。」

2至4卡原鑽價格下調四成。（夏家朗攝）

2至4卡原鑽價格下調四成 銷情呆滯

翻查資料，天然鑽石市場遇冷，所言非虛。據《彭博》報道，在過去12個月裡，壟斷天然鑽石供應的開採商、英美資源（Anglo American）控股的De Beers，已經將其主流產品—用於製造婚戒的2至4卡原鑽價格下調40%，當中僅7月份就降價超過15%。2022年6月，此類原鑽的價格約為每卡1400美元。到今年7月，已降至每卡約850美元。這還是在De Beers能壟斷市場、極力控制鑽石價格之下的結果。在脫離De Beers控制的二級市場，原鑽價格還要比這個數字再低10%。

零售業分析公司Tenoris鑽石業分析師Edahn Golan稱，天然鑽石今年銷情呆滯，人工鑽石除價錢外各項指標均報升，今年7月起培育鑽石市佔率更追上天然鑽石，成五五之比。目前，培育鑽石售價較天然鑽石低約八成，且對環境較好，具另類吸引力。Edahn Golan指，培育鑽石的毛利率持續擴大，今年7月已達62.7%，其平均質量也上升，現時已升至約1.94卡。