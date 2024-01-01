培育鑽石｜三個「麻甩佬」入行覓商機　6萬創業基金變出月入7位數

三個大學老友，不甘「打死一世工」。7年前，一場飯局密斟下，決定放下穩定工作，進軍鑽石業。當時眾人囊中羞澀，每人只能夾出兩萬元，窮得連「責貨」的鑽石也買不起，只能賒借。兩年過去，小小初創仍未捱出頭。幸在與行家的閒談中，得知外國培育鑽石行業崛起，遂做足功課密謀轉型，謀求殺出一條新血路。



時至2020年，三個大男人以豪賭之姿，All in整副身家於尖沙咀旺區，開設首間培育鑽石公司「Diabond」，主打鑽戒及日常首飾。由初初每月僅賺5位數入不敷支，到開業一年收入達7位數吐氣揚眉，之後更打入銅鑼灣一線商場開分店，當中成功並非僥倖，而是經歷一步一腳印。



「得閒食飯」原來亦可成為創業契機。大型連鎖培育鑽石零售商Diabond創辦人兼銷售總監Calvin So指，過去在理大自己主修活動管理（Event Management），畢業後轉投保險業，每日營營役役。在2016年的某天，自己相約了兩名大學舊宿友吃飯聚舊，三人談到興起，皆感嘆「工字不出頭」，不如自己創業做老闆。然而，當時三名「麻甩佬」所鎖定的，竟是要深明女人心的鑽石行業。

當年三人僅湊出6萬創業基金，投身鑽石業。（受訪者提供）

投身鑽石業 三人僅湊出6萬創業基金

年約40歲的他笑言，「其實我哋大學讀嘅嘢，同珠寶鑽石完全無關係。至於點解揀鑽石行業，係因為嗰陣有啲朋友買鑽石，覺得平市價兩至三成，已經好抵。但我哋其中一個拍檔畢業後投身咗呢行，望完個質素，發現平四成都仲有得賺，所以咪揼錢落去做。」

外人想像投身鑽石業，資金應相當雄厚，至少亦要有七位數。Calvin卻一臉尷尬指，當時每人所拿出來的資金，其實只有兩萬。換言之，合眾人之力所湊出來的，前計後計亦只有五位數。「我哋已經租個最罨耷嘅商場，但畀完按金，畀埋個租，已經無晒錢。牆紙要自己貼、地板要自己舖、燈要自己裝，窮到連買粒鑽石返嚟『責貨』都無，好彩拍檔同行家熟，先可以賒貨。」

Calvin指，當年與兩名好友創業，僅湊出6萬創業基金。（陳葦慈攝）

閒談發現培育鑽石商機 花兩年時間覓突破點

然而，「萬事起頭難」是每間初創必經過程，如何能找到突破點，才考真功夫。「開頭連租都唔夠畀，夜晚仲要返工幫補。唉，真係唔想打死一世工，但做咗兩年，都係出嗰少少糧，仲衰過返工。好彩之後慢慢靠口碑做起，又開下班教睇鑽石咁，收入開始穩定。但做做下覺得競爭力唔大，嗰陣我哋就真係諗下有無突破點。」

時至2018年，一次與行家閒談中，他得知市場上培育鑽石，在外國市場上已經崛起，三人覺得大有可為，遂埋頭研究。「我哋鑽研咗兩年，見做GIA寶石鑑證嘅朋友，咁專業都分唔到天然同培育鑽石，覺得有得做。」然而，培育鑽石的供應商質素參差不齊，又鮮與香港打交道，故三人在全球走訪十幾個實驗室。「其實做天然鑽石嘅經驗，好幫到我哋去判斷培育鑽石好壞。」最終，三人鎖定一個美國供應商，待萬事俱備，最終去了2020年終連同舖頭所賺利潤加上貸款，決心「All in」整副身家，在尖沙咀旺區開設第一間舖。

生意初見起色 豈料再遇波折

在疫情期間百業蕭條的情況下開舖，勇氣可謂不少。但Calvin卻直言，這是最壞的時機，亦是最好的時機。他解釋，「我哋係細品牌，想入商場唔係咁易，正正疫情期間多舖放租，我哋可以有啲機會傾。因為我哋賣嘅係新嘢，業主都會擔心係咪即係賣『假鑽石』、有無證書嗰啲，最後業主都畀咗機會我哋，咁我哋無理咁多把握咗先，都無得諗好唔好。」

他指出，三人在第一間舖「揼本」達200、300萬，但因不少顧客不知何謂培育鑽石，故首兩月生意額只徘徊在5位數，「唔好講舖租，連燈油火蠟都唔夠畀」。及後，他們加大宣傳，到第4個月終見起色，生意有上升趨勢。惟正當想大展拳腳時，眾人卻突如其來收到一間大型珠寶連鎖店的律師信，指其宣傳品有問題，要求將品牌改名。

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轉危為機加大宣傳 變出月入7位數

按其形容，三人收到律師信當刻，感到既愕然又驚慌，「但諗諗下覺得係好事嚟，因為咁大型嘅連鎖品牌，都咁好著緊睇我哋嘢。最後我哋索性掟多幾倍錢去做宣傳，最後效果真係好好。」他指出，全賴港人對新事物接受度高，故在一年之後，公司每月營業額已達過百萬。待站穩陣腳，至2022年再先後攻入銅鑼灣及荃灣的一線商場，先後開設兩間分店，現時收入一直維持7位數。

誠然，三個大男人賣「女人嘢」取得成功，絕對不是靠「符碌」。Calvin指，插足珠寶業其實有兩大難題，其一是奢侈品零售市場，所需資金遠靠其他行業來得多；其二，是珠寶業在香港多被大企業壟斷，如何在狹縫中闖出一片天，亦是學問。

猜不透女人心鬧笑話 求婚最緊要講誠意

另外，由男性主導的女性向的鑽石首飾生意，雖然好處是經營方針偏向理性，按數據行事。但「針無兩頭利」，他指三人初期因很多時候猜不透女人心，產品款式設計上亦鬧出不少笑話。「初初嗰陣，我哋三個男人覺得工業風鑽戒都幾正，咁咪做囉。結果唔駛講都知喇...不過依家好咗架啦，有好多女同事畀意見，所以愈整愈靚。」

談及未來培育鑽石發展，他則以珍珠作類比。「十幾年前，市場好強調天然珍珠同培育珍珠嘅分別，到依家界線已經好模糊，只係睇佢靚唔靚。依家好多大品牌都會用培育鑽石做配飾，所以培育鑽石普及，只係時間問題。」至於公司發展方向，Calvin稱，未來一兩年將進軍新加坡或澳洲等地。「新加坡市場有高消費力，澳洲有拍檔喺嗰頭，我覺得自己品牌可以去其他地方發展，係好令人興奮嘅事。」

最後，記者冷不防追問，當年他求婚時，到底是用天然鑽石還是培育鑽石的鑽戒呢？豈料，原本侃侃而談的Calvin突然變得害羞，紅著臉指自己所用的是自己親手設計，由兩顆梨形培育鑽石所設計而成的鑽戒。見突襲不成，記者再問，難道太太沒有受天然鑽石「鑽石恒久遠」的廣告影響嗎？他想了想，再誠懇答道：「其講講到尾，鑽戒都係表達自己心意嘅一個媒介，最緊要都係睇送嘅對象同埋有無誠意。」