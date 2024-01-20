日圓開局脫腳失5.3算　專家料年底重見「6字頭」　親授唱錢攻略

日圓兌美元去年跌幅約8%，市場人士原預期今年會呈現強勢，於年底兌港元可以挑戰6算關。可是踏入2024年，日圓卻仍在尋底，兌美元跌至148水平，兌港元失守5.3算。然則，日圓難在今年否極泰來？市場人士指出日圓近期處於弱勢，僅受到美匯轉強影響，明言對日圓今年走勢信心十足，畢竟在眾多主要央行中，日本央行不存減息空間之餘，更有機會加息。專家同時提醒有意在農曆新年假期﹑甚至於復活節期間到當地旅行者，可以趁機入手買日圓，毋須因為200至300點子的差價而傷腦筋。



日圓兌美元去年累跌約8%

在G10貨幣中，去年日圓走勢表現最弱。受制於日美兩地息差，日圓兌1美元曾低見151.95，外界更猜測日本當局曾入市干預匯價。若非聯儲局自去年9月起暫停加息，以及日本通脹持續多個月高於2%，促使日本央行不時發表較鷹派言論，全年計日圓兌美元跌幅或不止8%。

目前日美兩地仍存在息差，然則為何市場會預期日圓於2024年會轉強？原因是市場人士預料美國及日本央行的貨幣政策走向，將會出現逆轉。日本央行自2013年起實施質化及量化寬鬆政策（QQE），並於2016年1月將寬鬆政策加碼，宣布實施負利率。當歐美央行從2022年起採取緊縮政策之際，日本央行卻維持寬鬆政策，目前更為全球各大央行中唯一一間仍實施負利率政策的央行。

聯儲局在不足1年半內加息5.25厘後，當地通脹不斷降溫，市場人士預期聯儲局會在2024年減息。相反日本通脹持續高企，去年12月當地通脹為2.6%，已連續20個月超出央行2%目標水平，引發當地發出檢討寬鬆政策的聲音。

物價上揚亦促使央行調整政策聲音日增。日本央行前官員前田榮治日前更指出，若日本勞資雙方經談判後，在今年春天宣布僱員獲加薪4%，將為日央行調整當地貨幣政策舖平前路。所以日美兩國央行貨幣政策走向進一步背馳，為日圓轉勢帶來支持。

日本央行或於今年內調整現行寬鬆貨幣政策，料成為日圓轉強動力。（資料圖片）

大行唱好 料日圓兌美元年底見130

事實上不論是大行或是專家，均預期今年日圓上揚。其中野村綜合研究所於去年12月預測，若日央行調整貨幣政策，日圓可能開始升值，至今年底兌美元有機會上試130水平，即每百日圓兌港元處於約6算水平。

另一大行滙豐則預期至今年底時，日圓兌美元處於136水平﹙即每百日圓兌港元約5.735﹚。有「日圓先生」之稱的大藏省（現為財務省）前國際金融局局長榊原英資日前預測，負利率政策於今年夏天劃上句號，又預期日圓在年內開展升勢，至年底時兌美元可上試130水平。

既然外界看好今年日圓前景，為何今年開局日圓再次向下？日前外電引述巴克萊外匯策略師Shinichiro Kadota指出，美元兌日圓具上升可能性，因為目前市場正修訂對美國聯儲局快速減息的預測。至於會否跌至去年11月底的低位152時，則指出要視乎美國經濟情況。惟他補充日本央行有機會於今年4月加息，同時其他央行轉為減息，預料從今年春天起，美元兌日圓會開始偏軟。

獨立外匯商品分析師盧楚仁亦指出，近日市場人士認為聯儲局於年內減息次數或僅為2次，觸發美元強勢。可是日本經濟的基本因素未有改變，以及相對於其他各地主要央行，日本央行今年既無減息空間之餘，更有加息可能，因此他對今年日圓走勢相當有信心，預料今年底時日圓兌美元可上試127（即每百日圓兌港元處於6.158水平）。

多間大行看好日圓今年表現，其中野村預期年底時日圓兌美元上試130，即每百日圓兌港元報6算。（資料圖片）

盧楚仁指擬赴日旅遊 現階段可入市

日本央行將於下周二（23日）議息，盧楚仁認為屆時央行會暗示在今年內的適當時間調整貨幣政策，對日圓帶來支持。至於會否在今年春天調整政策？他指出為免政策急促轉變而引發市場恐慌，若在春天採取行動央行便須於下星期的會議後作公布。因此他相信央行只會在下次向外透露口風，將於年內調整政策，而非作出宣布。

若有意前往日本旅行者，又應何時兌匯日圓？盧楚仁認為如計劃於農曆年假期或復活節假期前往日本旅行，可於現水平買入日圓，毋須擔心200至300點子變化。可是如進行日圓交易者，可留意日圓會否失守100天平均線（147.62），未來兩個須留意位置為148.16及148.52。當日圓兌美元處於148.16及148.52兩個位置時，已呈超賣，相信淡友不會貿然進攻，因此預期日圓可以力守於此水平。

盧楚仁對今年日圓走勢具信心，指近期偏軟僅受美匯轉強影響。（資料圖片）

湯麗鴻指日圓暫受三大因素拖累

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻指出，目前日圓受三項因素影響。一方面市場人士對聯儲局於今年3月減息憧憬降溫，同時美匯指數亦上揚，若美匯指數處於103.7以上月，將會不利日圓等非美貨幣表現。

第二是市場人士原來預期日本央行將會取消孳息曲線控制（YCC）政策，或取消負利率。目前市場人士開始認為日本央行或於今年3月才會考慮取消YCC，以等待聯儲局3月時議息結果，及日本當地勞資雙方就薪酬談判結果。最後是日本當地傳媒近期亦轉口風，指出當地通脹未必再上升。相關因素均不利日圓走勢，預期日圓兌美元有機會處於147至150之間，又預期年底時目標價為144.9（即每百日圓兌港元約處5.398水平）。

被問及若有意前往日本旅行人士，是否待日圓回落至150（即每百日圓兌5.2港元）才買入時，湯麗鴻認為從大環境而言美元屬強勢，技術層面而言現時美元兌日圓處於於MACD上升通道，14天RSI處於介乎67至68之間，所以可待日圓處於150時才入市。