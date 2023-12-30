日圓貶值｜跨境電商Buyandship用戶爆買億元日貨　學者籲趁低吸納

【日元／日Yen／日圓兌港元／日円／JPY】自新冠疫情開始，日圓兌港元匯價持續下跌，惟最近一個月有抽升的跡象。跨境電商物流Buyandship聯合創辦人兼首席執行官李兆倫透露，去年出口的日本貨品便高達1億美元，當中約8,000萬美元（約6.25億港元）貨品運至香港用戶；他指熱潮更沒有因今年恢復開關而停止，首10個月已達成去年的金額，預計可錄得一成多升幅。「美金強但円（日圓）平，所以個個走晒去日本買嘢。」



中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，美息或於明下半年向下調，即日圓維持低位的時間已所剩無幾，建議現在可趁低吸納。



跨境電商物流Buyandship經過九年發展，在全球已有逾170萬名註冊用戶。（歐陽德浩攝）

去年港人網購6.25億元日本貨︰円平個個走去日本買嘢

跨境電商物流Buyandship於2014年成立，提供多國集運及代購服務，包括港人較常網購的日本、南韓、美國等地。目前於香港集運及代購的市佔率，分別達到57%及45%，為本港最大的跨境電商物流公司，並在全球已有逾170萬名註冊用戶，其中一半來自香港，其次為台灣及東南亞。

近年日圓兌港元匯率不斷下跌，適逢疫情無法外遊，跨境電商從中受惠。Buyandship聯合創辦人兼首席執行官李兆倫表示，由兩年前開始，香港用戶最主要的購買地，已由美國轉為日本。他透露去年經Buyandship出口的日本貨品達1億美元，當中便有8,000萬美元（約6.25億港元）貨品運往香港，以衣物、化妝品及食品類為主。「美金強但円平，所以個個走晒去日本買嘢。」

今年首10個月日本貨出口金額已超越去年

雖然日本自去年9月起恢復自由行，港人終可親身到當地購物，但香港用戶網購日本貨品的熱潮，至今仍未停止，反而有繼續飆升的趨勢。李兆倫透露，今年經Buyandship出口的日本貨品，僅首10個月已達去年一億美元的水平，預計可錄得一成多升幅。

李兆倫估計，疫情結束後網購市場繼續熾熱，與香港經濟低迷有關，以致港人相比過往更重視慳錢，用戶投入的金額愈來愈高，平均每單日本網購便達600元。「以前方便啲落街買就算，平兩成可能都未必會心動。」

▼2022.09.23 日本恢復自由行 港人換日圓旅行▼



推網購版小紅書增競爭力 至今已錄八萬貼文

隨着網購市場蓬勃，愈來愈多商家加入競爭。李兆倫不感到擔心，稱Buyandship與坊間的集運平台截然不同，例如推出了社交電商平台「Buyaholic」，以運費優惠券吸引用戶分享購物心得，再配合AI和大數據分析其他用戶的需求，就如網購版小紅書。「我哋點解同人哋唔同？當人哋推廣緊集運嘅時候，我哋推廣緊內容。」

若打開Buyandship的App，首頁已擠滿不同用戶分享的商品，點擊後頁面會顯示用戶的評價、商品價格、重量、與本地購買相比可節省幅度等。此外，在右上角搜尋欄輸入商品名稱，亦可閱讀其他用戶的評價。Buyaholic至今已錄得逾八萬貼文，預料可貢獻1,500萬元營業額。

吸引日本公私合營基金注資 擬與當地零售商推送貨服務

此外，香港用戶的踴躍消費，Buyandship吸引日本公私合營基金「Cool Japan Fund」，注資7,850萬港元，成為戰略投資者，讓Buyandship再擴大優勢。李兆倫指，過去難與日本商家建立互信，但獲得公營機構支持後，則有助開拓當地生意，傾談更多獨家貨品，故未來兩年將會聚焦日本貨品，提供更多旅行亦難以購買的貨品。

在獲得注資後，李兆倫亦計劃與日本零售商合作，旅客購物後可直接選用Buyandship的送貨服務，讓他們毋須攜帶大量戰利品隨身。「去完Shopping寄晒嘢返香港，唔使再拎咁多嘢去滑雪。」

香港用戶有兩三倍上升空間 目標100萬人註冊

李兆倫並強調，Buyandship的核心價值為「跨境購物好似落街買嘢咁簡單」，相比競爭對手花成本聘請代購員，他反而運用AI代購及推進物流自動化，以節省成本再壓低運費。「我講緊你日本買三件T恤返嚟，都係廿二蚊港紙運費。唔係個個想做呢件事就做得到。」

展望未來，李兆倫表示除了主打日本貨品外，將會專心發展亞洲市場，例如開拓至越南、印尼及泰國。至於香港方面，他表示某網店的會員多達300萬個，估計用戶數的上升空間仍有兩至三倍，期望可達到最少100萬名會員。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料圖片）

李兆波︰日圓只餘下半年維持低位 可趁低吸納

日圓匯率由今年12月起突然抽升，究竟現在是否最後「抵買」時機呢？中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，只要日本央行的寬鬆政策不改變，美息並未明顯下調前，相信日圓匯率仍會繼續在低位徘徊。「除非升到六算就大件事喇。」

李兆波今年亦曾到日本旅遊，並受朋友所托購買香水，惟當時關西機場人頭湧湧，最終他排隊逾一小時才進入機場的候機大堂，大失預算，以致沒有時間到免稅店購物。他認為網購的好處為「穩操勝券」，毋須擔心買不到心儀的貨品。

李兆波並提醒，美息或於明下半年向下調，即日圓維持低位的時間已所剩無幾，市民仍有半年時間趁低吸納。他建議可用平均法兌換日圓，每隔一段時間「入貨」則較為保險。