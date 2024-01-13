日圓回勇！日本負利率或今夏劃句號　日圓先生：估計可升至這個位

《日本經濟新聞》於1月9日報道，日圓兌美元匯率近日在143至146價格間擺盪，與2023年年底的1美元兌141日圓價格相比，日幣再度貶值。有「日圓先生」之稱的日本前財務官榊原英資表示，日圓今年將開始升值，預估可能將升至1美元兌130左右價位（即每百日圓兌港元為6算），且日本央行（BOJ）有可能在今年夏天以後取消負利率政策。



《日經新聞》報道指出，榊原英資表示，在外匯市場，美國、日本的經濟增長水準是關鍵，預估美國今年增長率將放緩至1%左右，而預估日本今年經濟增長率為1.5%至1.9%之間。考慮到日本的潛在增長率，2024年日本景氣可說是前景光明。

榊原英資表示，日本景氣甚至有可能會出現過熱情形，日銀有可能在夏天以後取消負利率政策。另一方面，美國可能考慮開始降息，目前日美利率差擴大的局面使得日圓走貶，而隨着今後利差若開始縮小，預計日圓可望升值至1美元兌130日圓左右。

然而，日圓走強對於日本經濟而言會是好消息嗎？是否可能導致日本出口導向的企業陷入低迷、日本股市下跌？榊原英資表示，如果日圓一路強升到1美元兌80日圓價位，這種極端的升值就會有不利影響，但正常情況下的日圓升值，對於日本而言是好事。

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榊原英資解釋，一個很大的原因是，日本企業的據點已經逐漸分散至各地，許多公司對於出口的依賴程度開始降低，有些企業反而會因為日圓強勢而受益。「日本財務省、日銀可能也認為日圓升值比日圓貶來得更好。像是美國等國家，他們也會希望本國的貨幣走強。」

在日銀負利率政策方面，日銀前政策委員會委員櫻井真表示，日本央行已做好充分的準備以結束負利率政策，而今年4月是最有可能實施的時間點。櫻井真預計，日銀會緩慢推進，短期最終利率可能會落在0.5%左右，而日銀可能會花費3至4年的時間來達到此目標。

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