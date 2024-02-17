蘋果失光環？　遭股神沽貨兼跑輸AI5　專家卻唱好並親授入市時機

美股「七巨頭」去年帶領股市上升，惟「股神」巴菲特罕有沽出「七巨頭」之一的蘋果持股，加上市場焦點已轉向一眾晶片製造商，更提出「AI 5」概念，大有取代「七巨頭」成為升市火車頭。不過有專家明言，從「AI 5」的基本因素而言，該類股票估值高，蘋果及Tesla等仍可中、長線投資。



去年美國銀行分析師哈奈特（Michael Hartnett）點名蘋果（AAPL）、Google母公司Alphabet （GOOGL）、英偉達（NVDA）、微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）、Facebook母公司Meta（META）及Tesla（TSLA），藉電影《絕地七武士magnificent 7》命名，以「美股七雄」或「七巨頭」稱之，主要因為相關股份升幅跑贏標普500指數。高盛於去年底更發表報告，估計「七巨頭」今年將繼續帶領股市上升。

言猶在耳，踏入2024年仍未夠兩個月「七巨頭」或許已經成為過去式，取而代之的是「AI 5」-即英偉達、微軟、超微半導體（AMD）、台積電（TSM ）及博通（AVGO）。

AI 人工智能近年已經成為投資界的新寵兒，只要涉及「AI」，其股價勢被炒上。而「AI 5」更涉及AI的重要基建-高階晶片製造，在潛在需求的推動下股價亦持續上升，其英偉達市值已超Alphabet 。

除了「AI 5」外，超微電腦（SMCI）亦受投資者追捧，股價最新已經升穿1,000美元，創歷史新高，亦是連續第9個交易日上漲，年初至今升幅已逾250%。美銀分析師近指出，投資者或未充分認識公司潛力，相信人工智能服務器的市場規模遠大於華爾街預期。

「股神」巴菲特沽蘋果股份

「AI 5」成市場焦點，但「七巨頭」中蘋果及特斯拉卻持續出現負面消息。其中蘋果先有市場擔憂iPhone銷量停滯。再加上曾表示不考慮出售任何蘋果股份的「股神」巴菲特，由他掌舵的巴郡卻在同年第四季減持。雖然只是約1,000萬股蘋果股份，佔持股僅1%左右，足以令市場關注，「股神」是否改變對蘋果前景的看法。

至於Tesla ，行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前表示，希望取得Tesla 25%投票權，否則他寧願在公司以外打造AI產品，同時公司亦要面對銷售增長放緩，毛利率下跌等負面因素，令市場看淡其前景。

黃耀宗：「AI5」是雙刃劍 需注意短期風險

「七巨頭」中的二大巨頭面對不少困境，股價持續下跌。會否因此令「AI 5」迎頭趕上，成為大市升勢的火車頭呢？LW利達基金經理及合夥人黃耀宗，表示「七巨頭」不會成過去式。

他解釋，未來2、3年AI仍會是市場主宰，「呢啲股份集中淨係做AI，會升得快。」；不過亦正因為過於集中，對投資者而言是「雙刃劍」，一環扣一環下一旦市場情況有變，容易造成「火燒連環船」。他補充道，從基本面來看現時該類股票估值高，並提醒道投資者若有意入手，需留意短期風險。

利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗。（粱鵬威攝）

Tesla、蘋果AI應用未涉商用層面

另一邊廂，蘋果和Tesla而對困擾，表現落後同業。黃耀宗認為Tesla及蘋果在AI應用上沒有涉及到商用層面，其毛利表現自然受壓，屬周期性不受惠。不過兩間公司在自身行業內均屬龍頭，而且有龐大經營現金流，加上固定派息，中、長線來看仍值得投資。

至於「股神」減持蘋果，黃耀宗指出屬於倉位調整。 事實上蘋果仍屬於巴菲特第一重倉股，因此建議有意「入貨」的投資者，可考慮於第三季買入。