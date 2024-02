被視為帶動美股於去年攀升功臣的7隻美股,包括蘋果﹑亞馬遜﹑微軟及Tesla等,外界稱為「科技七雄」(Magnificent 7)。原來該7隻科技股市值高達13.1萬億元(美元‧下同),若該7隻科技股被視為1個國家的股市,其市值為全球第二大。



華爾街大行現時將美股市場劃分為「科技七雄」,和其餘493個標普500指數成份股。「科技七雄」的其他成員分別為Nvidia(英偉達)、Facebook母公司Meta、Gogle母公司Alphabet。

蘋果公司: Apple logo is seen on the Apple store at The Marche Saint Germain in Paris, France July 15, 2020. (Reuters)