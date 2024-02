根據監管文件顯示,股神巴菲特投資旗艦巴郡( 美:BRK)上季已減持蘋果(Apple 美︰AAPL),出售1,000萬股蘋果股份,目前仍持有超過9.05億股,總值約1,740億美元,仍為其投資組合第一位,佔比50.19%。



同時,巴郡減持3,040萬股派拉蒙環球(美︰PARA)股票,又減持惠普(美:HPQ)等。另一方面,增持西方石油(美:OXY)、雪佛龍(美:CVX)。截至上季底,巴郡基金持股總規模為3,470億美元。

蘋果標誌:FILE PHOTO: Apple logo is seen on the Apple store at The Marche Saint Germain in Paris, France July 15, 2020. (REUTERS)