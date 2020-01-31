廿間餐廳一周任意翻食超抵招牌餐單 「黑羊．美饌」下周一起訂位

連續第三年，本地餐飲集團Black Sheep Restaurants舉辦「黑羊．美饌」餐飲週，今年旗下的20家餐廳在2月10至16日期間，一連七日推出價錢極為優惠的招牌餐單，而且連一些平日謝絕訂位的餐廳，都會期間限定地提供訂位服務！

筆者首家推介的，是連續兩年獲得米芝蓮一星，兼在2019年度「亞洲50最佳餐廳」排名第15的法式小酒館Belon。餐廳在今年「黑羊．美饌」中制定的七道菜餐單，全是餐廳最受歡迎的招牌菜，包括比戈爾風乾豬肉腸、北海道帶子配柚子昆布、烤原隻走地雞配法式青豆等，索價僅是$688，比起平日逐道單點便宜了超過一半。

第二家推介的，是集團旗下另一家榮獲米芝蓮一星的餐廳New Punjab Club，也是全球唯一一家得到米芝蓮星級榮譽的旁遮普菜餐廳。旁遮普（Punjab）是位於印度與巴基斯坦接壤的地方，當地的菜式以泥窰烤製食物為靈魂，故今年餐廳推出的午餐（HK$248）及晚餐（HK$398）餐單，當然是以一系列的泥窰燒烤為主打，包括烤雞蛋、雞塊、海鱺魚、免治牛肉等。

剛於去年年底開業的托斯卡尼小餐館Associazione Chianti，主打佛羅倫斯風味美饌及自家熟成扒類，以簡單的烹飪方法演繹當地食材。每位HK$428的六道菜晚餐包括有綿羊芝士配啤梨及百里香蜂蜜、松露牛油配自家新鮮製作扁意粉、黑安格斯連骨厚切西冷牛扒、經典甜品意大利芝士蛋糕等等。

喜愛吃日本菜的，必吃日式居酒屋Fukuro，餐廳名字「Fukuro」是貓頭鷹的日文，而餐廳本身亦一如其名，並沒有設正式的關店時間。餐廳今年推出了一個七道菜餐單（HK$358），除了有精選刺身拼盤及日式牛肉他他之外，還有其大受歡迎的打卡招牌菜香脆焦糖牛油粟米、松葉蟹膏炒讚岐烏冬及日式「最中」雪糕三文治等等，而日本人最愛喝的highball，則以日本威士忌、青蘋果及梳打水調成，也是店中必點名物。

至於筆者個人最喜愛的，則是阿根廷扒房Buenos Aires Polo Club，除了餐廳嚴選來自阿根廷天然牧場的優質牛肉外，最叫人難忘的是一把把精緻的牛扒餐刀，大大昇華了整個用餐體驗。餐廳在今年的「黑羊．美饌」，不但提供有午餐（HK$148）及晚餐（HK$368），亦提供有早午餐（HK$328）餐單，當然都是以阿根廷純正黑安格斯肉眼牛扒為主打。