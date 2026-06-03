報稅2026｜KOL、Slasher申報需知　海外粉絲打賞也要繳稅！

近年Slasher(斜槓族)成為新興趨勢，不少年輕人會從事KOL、YouTuber 及 IG Shop 東主等網絡創作者及自由工作，來迎合網絡時代及提升自己賺錢能力。香港稅務學會會長石詠文表示，隨著人工智能時代來臨，除了進修，越來越多香港年輕人會透過開設IG Shop，或者做content creator，來提升自我價值或者賺錢能力，報稅時也有不少地方要注意。



石詠文表示，隨著人工智能時代來臨，越來越多香港年輕人會透過開設IG Shop，或者做content creator，而任何人在香港經營任何業務獲得利潤，該利潤源自香港就必須繳稅。

在香港經營任何業務獲利 均須繳稅

但她提醒，若果這些工作持續經營，例如開設IG店鋪，根據香港《稅務條例》，任何人在香港經營任何業務以獲得利潤，而該利潤是源自香港就必須繳稅。而斜槓族如果經常性及有模式地於網上放售商品，或買入貨品再於網上轉手賣出獲利，已被視為「業務」，而負有辦理香港商業登記及申報稅項的義務。

石詠文指出，即使IG網店是透過網上經營，只要主要的銷售業務是在香港進行，相關利潤便須要繳稅。網店買家是本港或海外人士、店主是否已辦理商業登記等因素，都不會直接影響其繳付香港稅項的責任。

而斜槓族一般同時擁有多重職業角色，以中間的斜線(slash)區分不同類型的工作，包括媒體工作者、攝影師、美容師及設計師。石詠文表示，即使斜槓族不是以僱員身分與特定僱主建立僱傭關係，但如果斜槓族通過在香港提供專業或個人服務賺取收入，即被視為自僱人士，需要肩負稅務申報的義務。

KOL等自僱人士申報利得稅 海外粉絲打賞也要繳稅

至於KOL、YouTuber、IG Shop東主等屬於自僱人士，石詠文表示，其收入屬「利得稅」而非「薪俸稅」，後者指的是受聘於企業，並由企業出糧，而前者則屬於企業報稅範圍，也包括自僱人士。在廣告分潤方面、品牌贊助、團購佣金、粉絲打賞，甚至獲贈的高價值產品，都要申報。

另外值得留意的是，若果自僱人士在香港家裡剪片、上傳、管理平台，即使收入由海外匯入，仍視為「源自香港」的經營收入。

石詠文指出，香港自僱人士或自由工作者（Freelancer）適用（非法團業務，即獨資經營或合夥業務，常見於自僱人士或自由工作者）的利得稅兩級制，即首200萬元的應評稅利潤為7.5%，超過200萬元的部份為15%。