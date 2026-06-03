報稅2026｜AI時代進修扣稅　連供樓租樓及「三寶」 可慳近6萬

上月「綠色炸彈」紛紛來到打工仔手中。稅務局已於5月4日寄出2025/26年度報稅表，打工仔需要在一個月限期前填寫，而網上申報則可有多一個月限期。換言之，尚餘約一個月「報稅」。



今年，在科技應用提升及人工智能興起的大背景下，職場競爭越趨激烈，相信越來越多打工仔尋求進修提升競爭力。打工仔如何善用進修開支來扣稅？此外，住屋開支扣稅額度有何變化？傳統「扣稅三寶」又有什麼地方需要注意？不論你是職場新手還是資深打工仔，《香港01》為你梳理最新扣稅攻略與注意事項，幫你「幫補一下」荷包。假設是已婚夫妻，有兩子女及父母，並有自住物業需供養，在用盡上述項目扣稅額，以最高稅階17%計算，已最高可慳5.84萬元！



假設是已婚夫妻，有兩子女及父母，並有自住物業需供養，在用盡進修、供樓及「三寶」扣稅額，以最高稅階17%計算，已可慳5.84萬元（資料圖片）

「扣稅三寶」可慳稅逾2萬

先講傳統扣稅利器「扣稅三寶」，分別是自願醫保（VHIS）、合資格延期年金（QDAP），以及強積金自願性供款（TVC）。

為自己或合資格親屬購買自願醫保，每個課稅年度每名受保人的扣稅上限為8,000元，受保人數則不設上限，以最高稅階17%計算，即納稅人透過每名受保人可節省1,360元稅額。為自己及家人（配偶、兩名子女、父母、外父母）購買共8份可扣稅自願醫保，即可節省1.088萬元稅。

至於另外「兩寶」，不少納稅人以為合資格延期年金及強積金自願性供款，扣稅額上限分別為6萬元，但其實該6萬元為兩者「合共」的上限。假如年金已佔4萬元，自願性強積金可扣稅額為2萬元；若果年金有3.5萬元，另有3.5萬元自願性強積金，則有1萬元供款不能扣稅。

「兩寶」扣稅上限6萬元，若以最高稅階計算，可節省稅額1.02萬元。需要留意的是，兩者提取年齡下限分別為50歲﹙年金﹚及65歲﹙強積金﹚，意味投資的資金在未達年齡要求前將失去一點「流動性」。

王美鳳提醒，額外扣稅額不能與基本供樓扣稅額分開使用，若業主早已用盡了20個課稅年度的供樓扣稅額，業主已不可再於之後年度使用額外扣稅額。（蘇煒然攝）

美國減息或無望 高息時代用盡供樓租樓扣稅額

至於住屋，不外乎自住或租樓，成本不少，在地少人多的香港，是打工仔每個月的一大負擔，特別是在目前美國聯儲局進一步減息或無望，甚至有加息風險下，但幸好兩者均可用來扣稅「幫補一下」。

值得留意的是，由2024/25課稅年度起，除了供樓利息的基本扣稅額10萬元外，若納稅人有2023年10月25日或之後出生的子女，並與子女在港同住連續6個月或以上，且全年供樓利息已超出基本扣稅額，便屬合資格人士可再享額外2萬扣除額，總共達12萬。若以最高稅階17%計算，即可慳稅2.04萬元！而若果是租樓，也享有同樣額外2萬扣除額，總共達12萬。

目前居所貸款利息扣稅額共20年，可選擇自由連續或不連續使用。對於如何使用供樓扣稅額比較著數。中原按揭董事總經理王美鳳表示，可視乎供樓期間當年按揭利率是否最貼近或者達到10萬元，又或者合資額家庭達到12萬元上限而定，當中可考慮的因素包括按息走勢及尚餘按揭額、未來有否換樓計劃，以及餘下多少扣稅年期等。

而需要留意的是，額外扣稅額不能與基本供樓扣稅額分開使用，即使額外扣稅額的享用年期長達19年，若然業主早已用盡了20個課稅年度的供樓扣稅額，業主已不可再於之後年度使用額外扣稅額。

王美鳳舉例，若果業主已用了15個課稅年度的供樓扣稅額，去年剛有新生兒出生，但今個課稅年度的供樓利息未達12萬元，而業主已籌備今年更換較大的單位居住，基於將會借取的按揭額較大，所涉及的利息亦較多，會建議業主便可留待下一個課稅年度才使用高達12萬之供樓扣稅額連同額外扣稅額。

石詠文表示，香港人持續進修除為應對AI時代來臨，學習技能免被替代之外，隨著求職市場競爭越趨激烈，雇主對於求職者要求，也會要求多樣化技能，而進修其實也扣稅。

減少「AI焦慮」 工作相關進修慳稅貼士

近年來，人工智能（AI）浪潮席捲全球，香港打工仔的「AI焦慮症」日益嚴重。特許公認會計師公會（ACCA）一項調查顯示，高達53%的香港受訪者擔心AI將會影響或取代自己的工作崗位，高於全球平均水平（51%）。在此職場焦慮下，進修轉型已成為打工仔的「保命符」。

而進修扣稅，亦可為慳稅的「一大法寶」。而在稅務條例下，進修也屬於一種「投資開支」，每年課稅年度可扣稅上限為10萬元，包括學費同考試費。以最高稅階計算，即最多可慳稅1.7萬元。

香港稅務學會會長石詠文表示，觀察到越來越多香港人持續進修，除了為應對AI時代來臨，學習相關技能以免被替代之外，隨著求職市場競爭越趨激烈，僱主對於求職者要求，也會要求多樣化技能。不過，需要留意的是，申請扣稅的進修課程必須是「訂明教育課程」，並且是為了取得或維持在受僱工作中需要的資格而支付的。

她指出，換言之，課程必須與現職工作直接相關，例如行政人員讀MBA、文員讀電腦證書、會計師考CPA等。純屬個人興趣的太極班、烹飪班則不符合資格。另外，自學買書不能扣，但直接向專業團體報名及繳付的專業考試費，可獲豁免修讀課程限制。

計算規則方面，若學費已獲僱主資助或「持續進修基金（CEF）」發還，只能申報自付餘額。而且必須按「付款年度」申報，即2026年2月付清的學費，即使課程9月才開學，也要在2025/26年度報稅表中填報。報稅時無需附上收據，但稅務局可在6年內抽查，記得保留學費發票及證書至少6年。