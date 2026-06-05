廣州直擊｜多家中資行叫停離岸香港開戶　港資外資行取態趨謹慎

銀行業正加強對內地客開立本港儲蓄及投資賬戶的審查，外界認為是配合官方收緊資金流出管制。《香港01》記者今日(5日）以用戶身份走訪廣州多家銀行發現，港資及中資銀行在內地的「見證開戶」政策已出現收緊，當中中資銀行包括中國銀行及中國建設銀行已明確表示，目前已沒有見證開戶服務，無法辦理離岸香港開戶，客戶如有需要要親自前往香港辦理。



中行及建行職員稱現無法提供見證開戶服務

《香港01》向廣州中國銀行營業分行諮詢時，該分行工作人員表示，用戶需前往指定分行進行見證業務辦理。隨後《香港01》撥打中國銀行客戶服務熱線95566進行詢問，接線人員則表示：「目前已無法查到見證開戶服務」。

中國建行銀行方面則明確表示，目前並無見證開戶服務，需要前往香港進行開立。另外，東亞銀行廣州分行工作人員向《香港01》表示，此前確實有50萬元門檻的見證開戶服務。不過，該服務已經暫停。該行表示，目前政策正在做調整，用戶如有需求則要前往境外辦理開戶。對於未來政策是否會恢復，東亞銀行方面稱「並不確定」。

東亞銀行廣州分行也已停離岸開戶服務

不過，東亞銀行回覆《香港01》查詢時則表示，東亞銀行一直致力在符合所有監管要求及內部指引的前提下，為本地及非本地客戶提供開戶服務。「我們的業務流程旨在確保在合規的情況下，為客戶提供無縫的服務體驗。一直以來，東亞中國可為具備合理開立有關帳戶目的之中國內地居民，辦理僅限存款功能的境外賬戶開戶見證服務。該項服務目前維持正常。」

渣打恒生取態趨謹慎

不過，其他外資或者港資銀行方面，滙豐中國、渣打中國及恒生中國仍在廣州地區提供見證開戶服務，與以往一樣，需有50萬元人民幣的資產門檻。

滙豐中國方面工作人員表示，只要客戶在本行銀行卡內資產達到50萬元，任何網點均能辦理見證服務。渣打銀行同樣要求50萬元資產，但在被《香港01》詢問賬戶可以的用途時，渣打人員即表現相當緊張，並強調「本行只能就渣打中國相關問題進行答疑，無權替渣打香港進行相關解釋，具體情況需用戶本人向渣打香港進行了解」。

恒生中國亦有同樣的資產要求。此外，恒生中國工作人員特別強調，見證開戶僅為資產達標用戶的「增值服務」，相關賬戶操作需要依照香港法律法規進行。

銀公：業界會配合相關監管機構最新指引進行檢查

香港銀行公會回應《香港01》查詢時表示，香港銀行一直根據監管要求及內部指引，為本地及非本地客戶提供開戶服務，相關安排一向行之有效，運作暢順，銀行亦有按需要適時優化有關指引。銀行業界會配合相關監管機構的最新指引進行檢查，確保開戶流程合規及高效運作。整體而言，指引對開户流程影響不大。

所謂見證開戶，即在內地網點面簽驗證資料，由境內行遞交境外行審批開立境外賬戶，包括離岸香港賬戶。不過，近日內地收緊資金流出管制，上月中證監聯合七部委出台《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，香港證監會和金管局亦同步更新內地客戶赴港開戶要求。金管局已發出監管通函，要求在港註冊的銀行在為內地客戶開立投資賬戶時，執行與香港持牌券商同樣的額外管控措施。客戶需書面聲明投資資金來自內地以外的合法來源，否則將暫停交易。