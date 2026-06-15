專家訪談｜渣打料美息今年不減　仍看好金價擬在港首建黃金倉

市場關注中東戰爭進展，美國聯儲局並將於本周四議息，美國通脹高企令加息風險趨增。渣打銀行香港、大中華及北亞區金融巿場及戰略客戶主管曾繼志預計，聯儲局今年會保持息口政策不變，即使中東能夠停戰，但通脹高企，減息機會會比較低，而加息暫也未必會，美國總統特朗普也不希望會加息，而是希望進一步減息，而聯儲局新主席剛上任，也未必會即時加息，除非通脹不受控。



曾繼志預計，聯儲局今年會保持息口政策不變，即使中東能夠停戰，但通脹高企，減息機會會比較低，而加息暫也未必會。（資料圖片）

料今年1個月拆息維持2.6至2.9厘

港息方面，曾繼志表示，近月港元拆息有所回升，今年港股IPO市場強勁帶動市場資金需求，而港元流動性仍良好，令港元利息保持穩健，預計今年下半年1個月港元拆息將維持2.8厘。

美國債息持續高企，近日長債息更一度觸及5.2厘。曾繼志表示，若果中東戰爭持續，預計油價將持續高企，而通脹壓力也會導致美息高企更長時間，而美債息是否仍將持續高位，其實會視乎中東戰爭何時完結。但目前來看，相信各方都會希望戰爭能夠完結，只是仍需要時間去有相應協商。

匯率方面，他預計，美元將維持強勁，主要考慮到其避險用途，及息口維持高位，今年美匯指數有望重上100或以上。

相對其他部分亞洲地區貨幣近期相較美元表現疲軟，例如印尼盾更創歷史新低，被問及會否引發另一場亞洲金融風暴，曾繼志就認為未必。（Reuters）

亞洲貨幣相對美元走弱 唯料引爆亞洲金融風暴機會微

相對其他部分亞洲地區貨幣近期相較美元表現疲軟，例如印尼盾更創歷史新低，被問及會否引發另一場亞洲金融風暴，曾繼志就認為未必。他解釋，目前市場資金仍保持良好流動性，息口也保持穩定，兩大經濟體美國及中國仍穩健，包括在人工智能發展等方面，中國出口及新能源發展等也強健，市場氣氛未算太悲觀。

人民幣方面，他認為，中東戰爭幫助了人民幣國際化提升，市場需要分散風險，而中國政策相對比較穩定及具備可預見性，貿易結算人民幣需求有所提升。同時，人民幣融資利息仍保持低位，預計匯率也會保持強健，年尾料見6.8。

近日內地政府加強跨境資金流出，曾繼志表示，中資企業出海仍是大方向，企業希望拓展海外市場，而香港仍可發揮功能，對於保持「世界之窗」地位持樂觀態度。

內地打擊跨境資金流出 對本港「世界之窗」地位樂觀

對於近日內地政府加強跨境資金流出，曾繼志表示，從其批發銀行業務角度來看，中資企業出海仍是大方向，企業希望拓展海外市場，而香港仍可發揮功能，令這些可透過發債或者IPO進行融資等，對於保持「世界之窗」地位持樂觀態度，作對本港為企業出海或者進入中國市場的中間人。

而事實上，渣打擬繼5月投資者活動後，在6月16日（本周二）再度選址香港舉行大型活動，這場名為「渣打銀行環球資本市場峰會」將由渣打環球市場部主辦。屆時，將有近300位企業及投資銀行（CIB）客戶參與。

曾繼志表示，香港作為渣打盈利貢獻最高的單一市場，是次活動充分反映香港對集團以至環球業務拓展的重要性，同時突顯集團持續投資香港的承諾。本次峰會以「力量重塑—資本的十字路口」為主題，將匯聚業界領袖，深入探討金融市場如何應對當前錯綜複雜的地緣政治與宏觀經濟格局，以及如何與客戶攜手合作，化衝擊為機遇。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

今年尾黃金目標價5150美元 未來會考慮擴充交易人手

與此同時，曾繼志表示，渣打正研究在香港自設黃金倉儲可行性，正考慮不同選址方案，香港有望成為集團首個自設黃金倉儲市場，也是少有在香港自設倉儲的銀行，此舉除印證香港是集團的策略重要性市場，同時配合政府政策及回應客戶需求。目前渣打已經向CIB客戶提供實金交易、相關期權融資等服務。若自設黃金倉儲成立，更可由執行交易、結算，延伸至倉儲的全面黃金交易服務。

對於近期黃金價格走弱，曾繼志表示，美債息高企會對黃金價格帶來影響，短期價格或有所波動，但長線來看，大部分大宗商品仍將供不應求，價格預計將高企，當中金價料今年尾能回升至5150美元，主要考慮到目前黃金投資佔各國央行比例不算大，在地緣政治風險持續下，央行存在多元化投資組合和避險需求，預計將繼續增持黃金。

渣打香港首季與黃金相關的收入按年錄得高雙位數增長。曾繼志表示，隨著香港進一步完善黃金交易的市場配套，預期會有一定需求。未來因應業務需求，會考慮擴充黃金交易團隊。