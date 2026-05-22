渣打CEO稱裁員為取代「低價值人力」　香港及星洲金管局要求澄清

渣打 (2888)行政總裁溫拓思(Bill Winters)日前發表「低價值人力資本」(lower-value human capital)的言論後，外電報道，香港和新加坡監管機構已向渣打尋求澄清。



彭博報道，新加坡金管局週三就此議題進行了討論，而香港金管局則要求該銀行解釋其相關言論。知情人士稱，一些監管機構就裁員在其各自市場的影響向該銀行提出質詢。



香港金管局要求渣打解釋相關言論

渣打計劃在2030年前裁減8000名後勤員工，溫拓思指出，措施並非為了減省成本，而是利用財務支出，取代低增值的人力資源。他昨日向員工發電郵為言論降溫，重申在投資者日之前已向員工發放口訊，即使渣打日後部分職位流失，只反映職能上的改變，而非對員工價值的重視程度。

知情人士表示，香港金管局詢問渣打，這番言論是否意味着渣打試圖把使用AI當作裁員的借口。另一些知情人士表示，溫拓思的表態也令渣打倫敦高層管理人員以及包括印度業務在內的員工感到不安。渣打在班加羅爾和金奈等城市約有2.7萬名員工。

港和新加坡監管機構已向渣打尋求澄清「低價值人力」論。

溫拓思言論令內部員工感不安

新加坡金管局表示，其「定期就業務關鍵方面與新加坡的大型銀行進行溝通」。根據渣打官網，該行在新加坡約有9000名員工，其最大股東是淡馬錫控股。香港金管局表示，定期就廣泛的事項與獲授權機構進行溝通。該機構的一位發言人在一份電子郵件聲明中表示，不就日常監管對話或猜測性言論置評。

渣打在通過電子郵件發布的聲明中表示：「就包括戰略和成長計劃在內的廣泛議題，與監管機構保持定期對話，是常見做法。人才是我們戰略的核心。我們將繼續投資，以創造新職位、推動技能再培訓和職位重新配置，這些工作都將按照監管預期推進」。