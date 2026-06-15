與港爭亞黃金樞紐　新加坡推場外黃金清算系統　六大國際銀行參與

新加坡於今日（15日）正式宣布，計劃在今年底前推出「場外黃金清算系統」，並吸引摩根大通與德意志銀行等國際大行共同參與。外界普遍解讀，此舉代表新加坡與香港之間的「亞洲黃金交易樞紐爭奪戰」正式進入白熱化階段。



摩通在内六大國際銀行為清算會員

新加坡交易所將在2026年底前正式建立場外（OTC）黃金清算機制，銀行間交易預計從2027年開始逐步增加。今日已與新加坡交易所簽署諒解備忘錄的6家核心貴金屬銀行包括：摩根大通、德意志銀行、星展集團、華僑銀行、大華銀行及工銀標準銀行。該系統將針對存放在新加坡的實體黃金進行場外清算，全面支持大金條和公斤金條在亞洲時段的標準化結算。

摩通、德銀、星展集團、華僑銀行、大華銀行、工銀標準銀行將在15日的會議上與新加坡交易所簽署諒解備忘錄，成為結算會員。（資料圖片）

為吸引資金 擬取消5%貴金屬投資限制

新加坡副總理兼金融管理局主席顏金勇指出，雖然亞洲地區佔了全球黃金年度消費需求的70%，但目前全球黃金的定價與流動性仍集中在倫敦和紐約。新加坡建立此系統並非要取代傳統中心，而是要銜接區域需求，提供亞洲時段的無縫交易。此外，新加坡也將取消符合條件的基金和家族辦公室在稅務優惠計劃下對實體投資型貴金屬5%的限制，以吸引更多資金。

「我們並不尋求取代現有的黃金交易和流動性中心。」 他在周一舉行的亞太貴金屬大會上又表示：「相反，新加坡可以作為全球黃金生態系統中值得信賴的節點 —— 將區域需求與全球流動性相連接，並在亞洲交易時段支持市場活動。」