積金局推投資教育AI助手聊天機械人　望助強積金成員掌握投資之道

為了向強積金計劃成員提供即時及個人化的投資教育支援，積金局在強積金投資教育專題網站推出全新人工智能聊天機械人「積金投資教育AI 助手」，透過利用生成式人工智能技術並融合積金局官方資料，讓計劃成員隨時隨地與 AI 助手聊天，更好掌握強積金投資之道。



主要功能包含引導探索強積金知識等

AI 助手的主要功能包括提供即時資訊及個人化回應、優化學習體驗、協助理解及引導探索。在提供即時資訊及個人化回應方面，AI 助手結合生成式人工智能技術與積金局官方投資教育資料，針對使用者的具體提問，提供具事實根據和針對個人需要的回應，省卻使用者於不同平台搜尋零散資訊，快速獲取來自積金局官方的強積金投資資訊，有助提升決策效率。

在優化學習體驗方面，AI 助手能將強積金投資概念轉化為清晰易懂的日常用語，讓使用者在輕鬆互動的過程中掌握重點。而在協助理解方面，每項回應均提供「參考資料」及相關官方資訊的連結，針對較複雜的概念，亦配以簡潔易明的圖解,協助使用者快速理解重點。在引導探索方面，AI 助手會根據不同情境提供常見問題建議，協助使用者循序漸進地了解相關主題，啟發思考，逐步增進他們的強積金知識。

擬將AI助手擴展至其他強積金投資教育渠道

積金局發言人補充稱，AI 助手只提供強積金的客觀官方資訊，不涉及任何投資建議，不會推薦特定的強積金計劃或個別基金，亦不會為計劃成員評估強積金投資產品的合適度。計劃成員作出強積金投資決策時須考慮個人投資目標及風險承受能力等因素。

積金局稍後將會把 AI 助手擴展至其他強積金投資教育渠道，包括退休策劃手機應用程式「樂享退休 GPS」,為計劃成員提供更廣泛、便捷和智能化的資訊，持續提升計劃成員管理強積金的能力。