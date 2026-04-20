強積金｜MPF三大受託人下調管理費　滙豐減幅最多20%

隨著積金易全面推出，宏利、滙豐及永明三大強積金計劃受託人均有檢討收費水平，當中最遲加入積金易平台的滙豐，在回應《香港01》查詢時表示，因應積金崗早公佈積金易平台將進一步調盤收費，滙豐強積金智選計劃旗下全部20隻成分基金的管理費將會下調，減幅介乎10%至20%，逾175萬個計劃成員賬戶受惠。



永明管理費最高減幅達24%

滙豐表示，是次滙豐強積金管理費下調，已把「積金易」平台的新行政費29點子反映在內，調整後，滙豐強積金計劃內逾半數基金管理費將降至0.67%或以下。根據積金局強積金基金平台數據（截至2026年2月），滙豐強積金計劃在八大強積金計劃中擁有最低的基金開支比率，是次減費將進一步提升其市場競爭力。

永明向《香港01》表示，永明彩虹強積金計劃已分別於今年1 月及4月下調計劃費用，管理費最高減幅高達24%，惠及超過80萬名計劃成員。

另外，宏利表示，由4月1日起，逾200萬名宏利強積金成員將受惠於進一步的管理費用調整，此計劃旗下29隻成份基金的費用減幅介乎5%至12%。今次為此計劃自2025年11月加入 「積金易」平台後的第二次管理費調整，該計劃旗下29隻成份基金的管理費用總減幅達16%至31%。