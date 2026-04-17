強積金｜宏利再降管理費最多12%　累積減幅最高達31%

宏利宣布進一步調低宏利環球精選（強積金）計劃旗下29隻強積金成份基金的管理費用，新收費已於今年4月1日生效。由4月1日起，逾200萬名宏利強積金成員將受惠於進一步的管理費用調整，此計劃旗下29隻成份基金的費用減幅介乎5%至12%。今次為此計劃自2025年11月加入 「積金易」平台後的第二次管理費調整，該計劃旗下29隻成份基金的管理費用總減幅達16%至31%。



加入積金易平台後第二次調整 減幅介乎5%至12%

此外，「宏利尊尚PLUS優惠計劃」下有關基金管理費的專屬費用優惠亦相應作出下調。在此變動下，所有按宏利強積金資產總和享有費用優惠的宏利強積金成員，同樣可獲得8個基點的費用減幅。這項優惠計劃涵蓋個人賬戶(「PA」)及可扣稅自願性供款(「TVC」)賬戶。

今次管理費調整乃配合積金局的目標，確保「積金易」平台所產生的營運節省，全數直接回饋予成員，亦與強積金法例中有關成本節省必須「直接轉移」予成員的規定一致。

宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡表示，隨着管理費下調，成員可擴大供款優勢，為其長遠退休目標作出更有效的投資部署。作為全港最大強積金服務供應商，宏利在致力支持強積金制度持續優化的同時，亦透過不懈的教育工作及回贈獎賞計劃，營造更具成本效益的環境，從而鼓勵成員更積極管理強積金，助提升長遠投資成果。