投委會研究︰港虛擬資產投資者「跟風錫身型」最多　女性佔比高

香港投資者及理財教育委員會（投委會）委託香港理工大學應用社會科學系進行的一項追蹤研究顯示，與2022年相比，香港虛擬資產投資者的羊群心態、獲利後過度冒險傾向及對過往經驗的依賴均出現明顯減退。該研究成果已於2026年6月10日在國際證券事務監察委員會組織（IOSCO）零售投資者委員會舉辦的研討會上向國際同業公布。



規管見效 羊群心態四年來明顯減退

研究於2025年11月至12月期間訪問了1,000名虛擬資產投資者。結果顯示，与2022年相比，投資者盲目跟隨市場交易量的傾向平均分由3.63降至3.19，模仿大眾買入特定虛擬資產的行為由3.49降至3.30，獲利後加大高風險交易的傾向由3.11降至2.89，對個人過往經驗的依賴程度由4.03降至3.86。

研究發現，与2022年相比，虛擬資產投資者非理性行爲均有所下降。

香港虛擬資產交易平台新監管制度於2023年6月實行，為零售投資者提供了更受規管的市場環境。投委會總經理李婉秋表示，投資者行為的正面轉變「反映了提供更受規管的市場環境、加強持份者協作，以及提升投資者教育的共同努力」。

不過，研究同時揭示了若干行為的偏差依然普遍。香港虛擬資產投資者在作出投資決定時，五項最普遍的行為偏誤（思考捷徑） 依次為 （以5分滿分計算）依賴過往投資經驗（錨定效應，平均分3.86）；在價格上升時恐懼錯失機會（FOMO，Fear of Missing Out，平均分3.77）；傾向持有虧損資產，並急於沽售獲利資產（處置效應，平均分3.68）；在價格持續下跌時，期望市場反彈而繼續持有（賭徒謬誤，平均分3.66）；依賴權威人士、專家或意見領袖（KOL）的建議（權威偏誤，平均分3.63）。

香港虛擬資產投資者在作出投資決定時，仍存在五大行為偏誤。

四類投資者行為 年輕族群易隨波逐流

研究進一步將投資者歸納為四種行為類型。其中「跟風錫身型」佔比最大（33.9%），以18至29歲年輕投資者為主，女性比例亦為各組最高（43%），投資決定易受市場氣氛影響，虧損後極為保守。

「套住唔走型」佔25.5%，與其他群組相比，這類型投資者較多30至39歲的中層專業人士（38%），當中不少自認為經驗豐富的市場參與者。他們會深受處置效應及賭徒謬誤影響，在資產價格下跌時抱持「等待反彈」心態。

「自信搏殺型」佔22.2%，特徵是 以財力充裕、高學歷的男性為主（79%），同樣有相對較多的30至39歲人士（39%）。 雖然他們持有多元化投資組合，卻容易過度自信而高風險操作，決策多憑直覺，並傾向在獲利後乘勝追擊，進一步擴大高風險資本投入。

「唯恐執輸型」佔18.4%，特徵是 屬於財富充裕、交投活躍的群組，當中接近3成 （28%） 擁有港幣100萬元或以上的流動資產。他們的交易決策容易受情緒影響，往往被「恐懼錯失機會」（FOMO）的心理推波助瀾。

香港虛擬資產四類投資者行為，其中，「跟風錫身型」最多。

理工大學應用社會科學系講座教授崔永康指出：「虛擬資產作為一種較新的投資產品，市場氣氛和社交媒體及新興平台上的各種資訊，容易影響投資者情緒。由於投資者行為並無劃一固定模式，將行為科學洞見融入度身訂造的投資者教育，有助投資者審視自身的投資行為和態度，在市場波動中保持理性分析。」