會計師公會：將推穩定幣發行機構鑑證指引　年底再推虛擬資產指引

踏入2026年，香港會計師公會會長羅卓堅表示，公會將在五方面推展工作，包括吸引人才、助力內地企業出海、推動行業數碼轉型、助業界審計虛擬資產、加強可持續發展。



對於虛擬資產這個新型產業，羅卓堅透露，公會已發放虛擬資產處理指引的第一部分，有關指引圍繞加密貨幣及穩定幣。至於尚未公布的第二部分則針對穩定幣發行機構的獨立鑑證，公會正與金管局就此作出商討，預計有關指引將於6個月內面世。而第三部分的虛擬資產相關業務的審計指引目標最快年底推出。



強調業界會認真審視申請上市公司財務報告

至於證監會要求保薦人須提升上市文件質素，羅卓堅表示，業界認真審視新股上市前三年財務報告，並做好現金流預測和內部控制評估。他強調，業界維持專業水平，不會因人手問題而降低質素，「如果會計事務所無法接新生意，就不會接」。

吸引人才方面，他表示，近四年公會學生會員人數穩步上升，目前有約1.2萬，另有4.8萬個會員。他又指，會計行業應擁抱AI，會計業有不少重覆性工作，運用AI可節省重覆性工作的需時，準確性會較高，但仍然要會計師進行分析、整合，以及決策，會計師不會被AI取代，公會將繼續培訓更多會計師。