中方報告：陳志案美國獲利150億美元　技術霸權收割全球虛擬資產

2月26日，中國國家計算機病毒應急處理中心發佈的最新報告指出，2022—2025年，美國利用技術霸權收割全球虛擬貨幣資產超300億美元，其中僅陳志案單案沒收資產規模就達150億美元。



《環球時報》報道，專家分析指出，美方放縱電信詐騙，通過技術霸權攫取的巨額收益的大部分並沒有返還受害人，事實上構成了對他國財產的間接掠奪。



太子集團陳志被押解回國。（央視新聞）

《『頭號玩家』——美國技術霸權下的全球虛擬貨幣資產收割行動深層解析》报告披露，美國是國際虛擬貨幣這場大型「賭局」的「頭號玩家」，利用技術優勢與規則制定權，美國通過民事沒收、刑事追責、罰款追繳等方式，大規模侵佔境外虛擬貨幣資產。其中，陳志案與趙長鵬案是美國運用技術霸權收割全球虛擬資產的兩大典型樣本。

美國從陳志案獲利150億美元

1月7日，公安部將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。

報告內容顯示，2025年10月，美國紐約東區聯邦檢察官辦公室宣布對柬埔寨太子集團創始人陳志發起刑事指控，罪名涉及電信網絡詐騙、洗錢等，同時高調宣布沒收其控制的約12.7萬枚比特幣，按當時市場價格計算價值約150億美元，創下美國司法部門歷史上最大規模的虛擬資產沒收紀錄。

報告內容顯示，「據不完全統計，2022—2025年，美國通過各類案件累計沒收全球虛擬貨幣資產價值超300億美元，陳志案單案沒收資產佔比達50%。」

趙長鵬案幣安平台繳納43億美元罰款

此外，2023年至2025年，美國針對國際著名虛擬貨幣交易所幣安及其創始人趙長鵬發起「民事+刑事」雙重追責，最終根據認罪協議，幣安平台繳納43億美元的罰款。

2025年10月23日，美國白宮發言人表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）行使憲法所賦予權力，已特赦全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的創辦人趙長鵬。（Reuters）

該案是美國利用司法霸權與技術監控手段，逼迫全球虛擬資產平台服從其監管規則、實現經濟收割與規則輸出的另一典型案例。

事實上構成了對他國財產的間接掠奪

中國國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華分析稱，「在整個執法過程中，對於大量詐騙受害者而言，相當於螳螂捕蟬，黃雀在後，美方放縱電信詐騙，通過技術霸權攫取的巨額收益的大部分並沒有返還受害人，事實上構成了對他國財產的間接掠奪。」

360集團創始人周鴻禕表示，美國以『保護受害者權益』為旗幟，直接將涉案虛擬貨幣資產轉化為自身掌控的戰略性金融儲備，完成了一次從犯罪鏈條末端到國家資產的華麗合法化轉移。

圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

美國運用技術霸權收割全球虛擬資產

報告表示，美國擁有全球最龐大的國家級黑客力量。2023年至2025年，具有美國政府支持背景的黑客組織針對全球20餘家主流虛擬貨幣資產交易所發起定向攻擊，攻擊手段包括植入後門、魚叉釣魚、供應鏈滲透等，重點竊取用戶錢包私鑰、平台交易流水及合規監管信息。

安天科技集團股份有限公司創始人肖新光分析說，「從時間線比對來看，部分攻擊行動與美國司法部、美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）等部門針對虛擬資產領域的執法行動存在關聯性。」

報告引用美國司法部的數據顯示，通過虛擬資產領域的執法行動，美國每年可增加數百億美元的財政收入，同時強化了全球虛擬貨幣資產交易對美元的依賴，進一步鞏固了美元的國際貨幣地位。

據著名虛擬貨幣跟蹤調查機構CoinGecko的統計數據，截至2026年1月底，全球虛擬貨幣資產總市值約為2.73萬億美元，其中比特幣總市值達到約1.57萬億美元。杜振華表示：「虛擬貨幣資產市值已達到全球官方黃金儲備總市值的47%左右，這表明虛擬貨幣資產市值已成為不可忽視的新型金融資產。」