滙豐︰目標成亞洲最大財富管理機構　將繼增聘前線人手

滙豐在香港開設的第五間卓越尊尚財富中心今日（19日）正式開幕，去年至今已先後新增三間財富中心。滙豐香港零售銀行及財富管理零售業務主管彭淑貞表示，該行目標是成為亞洲最大的財富管理機構，會繼續投資於人才及科技等方面，當中在人才方面會增聘前線財富管理客戶經理及投資專家。同時，也會繼續投資於更多財富中心，包括優化分行，並擬在今年內在銅鑼灣推出卓越理財體驗店，希望成為地標。



卓越尊尚客戶總人數及新增人數去年錄雙位數升幅

彭淑貞表示，滙豐資產達800萬港元的卓越尊尚客戶，總人數及新增人數去年按年均錄得雙位數升幅。受到中東戰爭影響，近期市況波動，但她表示，暫未觀察到投資者偏好有特別轉變，但仍會傾向多元化配置資產，而股票方面仍偏好美股。

滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊表示，對於今年市場前景持樂觀態度，滙豐保險並擬在6月推出傳承方面的新產品。去年滙豐保險躉繳保單平均保費達400萬美元以上，反應其具備承保高額保單能力。

滙豐保險：對今年前景樂觀 擬推傳承新產品

滙豐新設的財富中心位於國際金融中心二期58樓，面積近13,000平方呎，設有34間會議室及座擁維港海景的多用途空間，為客戶提供深入的財富規劃及舉辦專屬的客戶體驗活動。此中心5月及6月的預約時段現已全數額滿。

毗鄰設有以「煥活」（Rejuvenate）為主題的健康管理中心，提供非入侵式保健服務，包括與第三方夥伴PicoLabb合作的度身訂造「RejuvenaZone」——配備採用專利PVA皮米光學技術；中心同時亦提供深層軟組織療程及全面健康評估。