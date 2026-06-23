遊日注意｜日圓逼40年低位　分析師嫌未夠平　料兌港元下試4.75算

【日元/日圓/唱YEN】日圓愈跌愈有！年內兌美元累跌約3%，近日更失守160大關，下跌至161.93水平，為1986年以來低位；每百日圓兌港元報4.84元。



日圓瘋狂「大割引」，自然惹來官方關注。繼上周二（16日）日本央行再次加息至1厘﹑即1995年以來高位後，今早又傳日美財長於周一（22日）開會，商討日圓匯價，重點是應對日圓弱勢的政策選項，包括外匯干預的可能性。日圓走勢疲不能興，分析員歸咎多個因素，且繼續看淡日圓前景，指出日圓兌1美元或有機會下試165，即每百日圓兌港元跌至4.75算。

湯麗鴻指出，日圓持續貶值與美伊戰爭爆後，霍爾木茲海峽通運率未回復至戰前水平有關。(鄭文玥攝)

湯麗鴻︰油價高企不利日圓

為何日本央行再度加息，以及日本政府多次出手干預匯市，仍然未能扭轉日圓弱勢？光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻指出，在日本央行加息後日圓持續兌美元貶值，與今年2月底美伊戰爭爆發後，霍爾木茲海峽未完全開通，促使油價急升有關。

翻查資料，在2月底時，布蘭特期油每桶約為72美元，在今年4月底時急升至126美元，升幅達75%。不過隨著美伊進行和談，布油已回落至76.95美元﹙目前係幾多？﹚。

美伊戰爭在今年2月底時爆發，刺激布蘭特期油曾飆升至每桶126美元。（Reuters）

她指出日本能源是相當依賴從外入口。該國95%的石油進口會經過霍爾木茲海峽，可是目前該海峽的通運率只有20%，遠低於戰爭爆發前的50%。若果石油進口受阻，以及油價攀升，影響日本經濟增長及通脹前景，拖累日圓走勢。雖然日本政府在今年3月中宣布，會向市場釋放8,000萬桶石油儲備以滿足當地需求，但是湯麗鴻指出相關石油儲備量只能滿足當地147日需求，預料至今年8月時便會用盡。只要霍爾木茲海峽的通運率未能回復至戰前情況，便會對日本通脹帶來壓力。

另一方面，隨著日圓貶值，增加海外旅客前往當地旅遊的吸引力，反而加劇入型通脹壓力。縱使5月份當地核心通脹率為1.4%，符合市場人士預期，可是當地整體通脹率卻上升。

盧楚仁指出，不少外資投資者進入日本股市，為對沖日圓貶值風險，促使投資者沽售日圓，因此出現日股升﹑日圓跌這現象。（資料圖片）

盧楚仁︰日股投資者沽日圓對沖風險

其他導致日圓貶值的原因，還包括金融市場因素。獨立外匯及商品分析師盧楚仁指出，不少外資投資者進入日本股市，為對沖日圓貶值風險，促使投資者沽售日圓，因此出現日股升﹑日圓跌這現象。

他續稱，日圓兌美元持續貶值，一方面是市場人士擔心美國聯儲局或會在今年內加息，促使美元轉強；另一方面市場人士亦對日本債務情況惡化，以及日本債務評級有機會被下調等因素影響。加上早前日本政府在市場進行干預後，日圓兌美元僅反彈300點子至500點子，反映出反彈力度有限。

受到通脹高企影響，美國聯儲局取態轉趨鷹派。（Reuters）

日圓回升與否 取決美聯儲行動

談及日圓走勢時，湯麗鴻認為若日圓兌1美元失守162水平，日本官方或會出手干預，屆時或會反彈至158（兌港元4.96算），但是出現較大幅度反彈至156﹙兌港元5.02算﹚，相信機會不大。

她續稱，除非美國聯儲局不加息，美匯轉弱，日圓才會出現較大幅度升勢。至於何時為兌換日圓前往日本旅行的時機，她笑言日本政府將於7月上調離境稅至3,000日圓，若計劃前往旅行，目前也是兌換時機。

日本蚌行央行在上周二（）日將利率升形加至厘，為年以來最高

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

盧楚仁則認為，日本央行或會在今年底時再有機會加息，屆時在市場人士炒作當局憧憬下，日圓兌美元才有機會回升。他同樣認為，日圓回升與否，取決美聯儲行動，「若要日圓大幅回升，相信關鍵在於美國聯儲局減息。」

他預期日圓兌1美元將下試162水平，就算之後日本政府入市干預匯價，亦只能減慢日圓跌勢，預料往後日圓有機會處於162至165之間，甚至不排除進一步下試170水平。至於何時為兌日圓時機？盧楚仁指出若即將出發前往日本，可於現水平兌換日圓。若在暑假尾才前往日本旅遊，便可以考慮先觀察會否跌至165再決定。