日央行料加息　遊日唱日圓享高息定存　呢間行有8.8厘｜同你搵錢

日圓匯率持續疲軟，近日更跌穿每美元兌160水平，這對喜愛外遊的港人可能是好事，而準備遊日或者遊日完後，往往會兌換或者手持日圓，其實可以考慮做短期定存，保持流動性之餘又能穩袋利息收入。在日本央行料將加息大背景下，本港銀行提供不少高息日圓定存優惠，當中建行亞洲一星期日圓定存年利率高達8.8厘，而信銀國際也有8厘。



建銀亞洲一星期日圓定存年利率8.8厘

中東戰爭持續令油價持續高企，日本通脹壓力趨升，日本央行將在今明兩日（6月15日至16日）議息，日本央行行長植田和男日前已暗示6月有加息可能性，令此次加息成為大機率事件。市場預計，此次日本央行會將基準利率由0.75%上調至1.0%，這將是日本自2024年解除負利率以來的第4次加息，利率水平也將創下1995年以來新高。

2024年日本央行結束了長期以來的負利率，歷次加息至如今0.75%。

本港多家銀行提供外幣兌換配套日圓定存優惠，但起存門檻及條件各異，當中建行亞洲主打大額日圓定存，一星期日圓定存年利率為8.80厘。該產品利率在市場頗具優勢，不過，資金門檻較高。產品要求兌換及存款金額在10萬至5000萬港元區間，另外，該利率優惠限定於私人財富或私人銀行客戶，不過，其餘客戶也有6.8厘。

信銀國際一星期日圓定存年利率8厘 僅一萬港元起存

經信銀國際inMotion動感銀行App辦理換匯定存，一星期日圓定存年利率為8厘，1個月期日則為3厘，門檻為等值1萬港元，客戶需同步完成換匯與存款開立，且優惠利率不適用於存款到期自動續存，投資者到期後需重新操作。

在日本央行將加息大背景下，本港銀行提供不少高息日圓定存優惠。（資料圖片）

恒生銀行方面，該行也推出日圓一星期定存優惠，活動持續至9月30日，定存年利率有5.00厘。要取得該定存優惠，需經恒生Mobile App、個人e-Banking、電話理財熱線或分行進行指定貨幣之單一兌換交易達等值1萬港元，並同時設立該貨幣之指定期限定期存款。