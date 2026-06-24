AI成港富豪投資夥伴！　滙豐發現75%受訪者理財決策過程有使用

人工智能（AI）在日常生活扮演更重要角色。滙豐最新調查顯示，75%香港富裕及高資產淨值投資者已於理財及投資決策過程中使用人工智能（AI），主要用於研究及分析（66%）。在AI協助下，逾半（53%）受訪者表示更願意承擔「可計算風險」，高於全球平均水平（49%）。然而，當真正需要作出投資決定時，受訪者仍傾向依賴人類理財顧問的判斷與專業意見。



滙豐調查顯示，75%香港富裕及高資產淨值投資者已於理財及投資決策過程中使用AI，逾半更願意承擔「可計算風險」，高於全球平均水平（49%）。

六成港受訪者稱上一個重大投資意念仍靠專業人士

該調查涵蓋10個市場近10,000名富裕投資者（包括香港逾1,200名受訪者），結果反映投資者對AI存在清晰的「信任門檻」。香港投資者中，60%表示金融專業人士或金融機構是其上一個重大投資意念主要來源；僅29%表示主要來自AI。同時，受訪者對人類顧問的偏好展現更深層的信任基礎：80%重視顧問帶來的安心感與情境解讀；72%看重其策略專業。近三成（29%）提及顧問在情緒層面的支持；另有27%認為顧問能提醒及指出AI生成資訊可能出錯或具誤導性。

滙豐香港區財富管理及金融服務方案部主管吳詠儀表示，香港投資者並非在AI 與理財建議之間二選一，而是兩者並用。AI能加快資料搜集與市場理解；但到了要落實投資決定的關鍵時刻，他們仍然需要人類顧問的判斷和專業。

吳詠儀表示，香港投資者並非在AI 與理財建議之間二選一，而是兩者並用。到了要落實投資決定的關鍵時刻，他們仍然需要人類顧問的判斷和專業。

稱客戶與顧問關係難被AI取代

調查亦顯示，未來最理想的方向為「混合模式」。平均 53%受訪者認為，未來理想的決策模式是 AI與理財顧問協作，包括：先以 AI 發掘選項，再由顧問核實與驗證後才採取行動；以及期望顧問運用AI工具，以更有效支援客戶。

因應有關趨勢，滙豐計劃加快推動財富管理的混合式理財服務，並透過如Wealth Intelligence 等工具提升顧問支援。Wealth Intelligence為大型語言模型（LLM）驅動的平台，整合超過10,000個數據來源（包括滙豐研究及外部新聞資訊），能即時綜合分析資訊，協助客戶經理於會談前充分準備迅速掌握洞見，並將更多時間投放於客戶最重視的個人化建議。

吳詠儀補充，AI 不會取代顧問與客戶之間的關係，反而令這段關係更加緊密。客戶運用AI加快步伐、拓闊視野；但在最關鍵時刻，他們仍希望有一位可信賴的顧問，幫他們確認這個選擇適合。這不是AI的局限，而是滙豐顧問的獨特角色與核心價值。