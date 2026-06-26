聯儲局年內或瘋狂加息三次　渣打加1年期定存息至3.3厘　全港最高

聯儲局新主席沃什放鷹，令市場對下半年加息預期大增，有大行更預計美息年內將上調3次。加上臨近半年結，港銀加定存息戰持續，當中大行渣打將12個月港元定存息加至3.3厘，起存門檻僅1萬元，超越平安數字銀行的新客戶優惠的3.1厘，成為目前全港最高的1年期港元定存利息。



多間大行起存門檻僅1萬元

渣打宣布，將6個月定存息由2.2厘升至2.4厘，與3個月定存息看齊，而12個月定存息更由2.2厘大幅升至3.3厘。該行稱，即日至本月30日，透過SC Mobile App或網上理財，以新資金開立定存，最低新資金為1萬港元或以上，可享特惠定期存款年利率。

其他大行方面，中銀香港網上新資金定存牌價顯示，7個月存期年利率為2.5厘，3個月及6個月均為2.4厘，起存額1萬港元，適用於私人財富、理財、智盈理財及自在理財等各級別客戶，均為大行中最高。

聯儲局新主席沃什放鷹，美銀證券，由原先預期按兵不動，轉為預計聯儲局將在年內加息3次。（Reuters）

美銀證券預計聯儲局年內加息3次

滙豐銀行在5月底推出全新的「獎賞錢」定期存款優惠，3個月及6個月港元定存息分別為2.655厘及2.435厘。此為預先發放「獎賞錢」作為定存利息的優惠，客戶在手機銀行以新資金開立便可。等值年利率根據基本年利率及預先發放「獎賞錢」的價值，以每1「獎賞錢」可抵銷價值港幣1元的交易金額為基準合併計算得出。

滙豐一般資金的定存息方面，3個月及6個月港元定存息，分別為2.395厘及2.195厘。而恒生銀行常規網上新資金定存優惠推廣期至6月30日，透過網上理財或手機App以合資格新資金開立定存，港元3個月年利率為2.4厘，6個月則為2厘。

德銀預計聯儲局年內加息兩次

美國勞動力市場回穩，而且通脹壓力持續頑固，大行對於今年聯儲局利息政策預期也出現分化，當中最為進取的為美銀證券，由原先預期按兵不動，轉為預計聯儲局將在年內加息3次，每次0.25厘，累計加息0.75厘，屆時聯邦基金利率目標區間將升到4.25至4.5厘，並將於2027年落實凍結利率。

2025年11月14日，美國華盛頓，聯儲局辦公大樓仍在進行裝修。（Reuters）

美銀證券指出，聯儲局去年減息0.75厘，屬於勞動力數據放緩背景下的「風險管理」舉措，然而今年以來非農就業增長已重新回升至趨勢線以上，失業率亦與去年5月未減息前基本持平。Aditya Bhave認為，這顯示勞動力市場已築底穩定，當初啟動減息周期的壓力已不復存在，並為重新加息提供充分依據。但報告亦指，當非農就業人數大幅放緩、核心PCE數據疲軟、股市顯著下滑等，將可能擱置加息計劃。

另外，德銀也調整聯儲局貨幣政策預期，預期當局今年將加息2次，分別在9月及12月，各加息0.25厘，亦不排除或提前於7月加息，預期明年將維持利率不變，直至2028年3月及6月分別減息0.25厘。