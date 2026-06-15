環球央行高息潮　港銀爆定存加息戰　港元1年期3.1厘全港最高

本周進入超級央行周，多國央行包括美國、日本、英國及澳洲將公佈議息決定，雖然中東戰局或有望緩和，但市場預期仍無礙央行加息或者保持高息政策，當中美國通脹憂慮持續，預期今年減息無望，加上臨近半年結，港銀繼續積極加定存息吸客吸資金，連一年期長存期，也有所上調。平安數字銀行推出新客戶優惠，存入港元100萬元可享有1年定存3.1厘優惠，為目前全港最高1年期港元定存利率。



平安數字銀行推1年定存息3.1厘優惠 全港最高

平安數字銀行針對全新個人客戶推出「百萬富翁」優惠，該行推廣期至2026年6月30日止，全新個人合資格客戶成功開立個人儲蓄存款賬戶後，以100萬港元敍造12個月港元定期存款，即可鎖定3.1厘的年利率。而追求短線彈性一樣有得揀，新客進場可即時解鎖首月「黃金滾存期」，包括首5萬港元享活期存款年利率達8厘，以及一個月港元定期存款年利率首5萬港元同享8厘回報，配合額外送上的200港元迎新現金獎賞。

新客活期及1個月存期息達8厘 額外有200元現金獎賞

而1年期港元高息定存，其實也較低入場門欄，目前平安數字銀行、WeLab Bank及富融銀行，均有2.9厘，而富邦銀行近日也上調1年期定存息10點子至2.8厘。

若符合相關條件，平安銀行100萬港元敍造12個月港元定期存款，即可鎖定3.1厘的年利率。（資料圖片）

另外，平安數字銀行也設有2年超長定存優惠，年利率達2.95厘，起存額僅有100元。而富融銀行有18個月定存優惠，年利率也有2.95厘。WeLab Bank 的2年期定存息有2.85厘，起存額僅需10元，該行並有18個月存期優惠，年利率也為2.85厘。

中銀香港7個月2.5厘 3及6個月2.4厘 大行中最高

中短存期方面，中銀香港網上新資金定存牌價顯示，7個月存期年利率為2.5厘，3個月及6個月均為2.4厘，起存額1萬港元，適用於私人財富、理財、智盈理財及自在理財等各級別客戶，均為大行中最高。

滙豐銀行在5月底推出全新的「獎賞錢」定期存款優惠，3個月及6個月港元定存息分別為2.655厘及2.435厘。此為預先發放「獎賞錢」作為定存利息的優惠，客戶在手機銀行以新資金開立便可。等值年利率根據基本年利率及預先發放「獎賞錢」的價值，以每1「獎賞錢」可抵銷價值港幣1元的交易金額為基準合併計算得出。

中銀香港7個月存期年利率為2.5厘，3個月及6個月均為2.4厘，起存額1萬港元，為大行中最高。（資料圖片）

滙豐一般資金的定存息方面，3個月及6個月港元定存息，分別為2.4厘及2.2厘。而恒生銀行常規網上新資金定存優惠推廣期至6月30日，透過網上理財或手機App以合資格新資金開立定存，港元3個月年利率為2.4厘，6個月則為2厘。渣打銀行網上新資金定存上，3個月年利率為2.4厘，6個月及12個月均為2.2厘，起存額同為1萬港元。

星展4及6個月港元定存息達3厘 全港最高

另外，星展銀行網上新資金定存優惠存期為4或6個月，定存年利率達3厘，均為目前相同存期全港最高，最低起存額50萬港元，適用於DBS Account及星展豐盛理財客戶，須成功登記推廣優惠方可享有，推廣期至6月30日止，名額先到先得。特選客戶若以現有資金開設4或6個月定存，起存額100萬港元，可享年利率2.8厘。該行標準網上定存利率方面，3個月為2.5厘，4個月為2.4厘，6個月及12個月均為2.3厘，起存額5萬港元。