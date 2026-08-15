項明生炒股債曾蝕三球　為慳錢瞓墳場　勸年青人棄港樓｜同你搵錢

《香港01》全新理財節目《同你搵錢》，教你理財貼士，解決生活中遇到的理財問題和陷阱，拒絕做「水魚」，慳到錢之餘，還有錢落袋。首集邀請到旅遊達人項明生，他43歲便實現財務自由、提早退休裸辭環遊世界，竟然是靠「地獄級」慳錢法積聚第一桶金！節目中他自爆在投資上蝕逾300萬，他又是如何應對？即刻睇片了解項明生的精明避坑貼士與財自秘訣！



痛失幾百萬的教訓 投資要與時間做朋友

儘管成功財自，項明生大方分享自己曾因投資「中伏」慘虧數百萬港元的教訓。他曾購入新昌建築及恒大兩張面值各 20 萬美元的公司債券，年息高達 9 至 11 厘，本以為可穩收高息，不料十多年後債券價值幾乎歸零，總值僅剩數千港元。他為年輕人總結鐵律，無論公司規模多大、看似「Too big to fail」，都「千萬千萬不要把所有錢放在一個籃子裡」。

項明生曾購入新昌建築及恒大兩張面值各 20 萬美元的公司債券，不料十多年後債券價值幾乎歸零，總值僅剩數千港元。（項明生提供）

極致慳錢心法 雪糕盒當飯盒

項明生在節目中回憶，自己 16 歲時僅帶 2 元來到香港，從派報紙做起，最終憑藉知識與努力進入 Sony 並晉升至百萬年薪高管。他指出：「貧窮限制了想像力，但克制卻擴大了我的自由。」 他認為，極度節省累積資本，加上「時間與複利（Compound Interest）」的加持，是將他早期積蓄放大的方法。

你今天賺到的或者省下的每一塊錢，都會成為你餘生幫你賺錢的打工仔。 項明生

項明生剛出社會工作的前二十年間，以近乎極端的克制方式積累資本。首先，工作頭二十年從不在外出吃午飯，他甚至為了省錢，直接拿吃完的雪糕盒裝飯帶回公司，連正式的餐盒都不願花錢購買。其次將免費資源利用最大化，用水壺裝取公司飲水機的水。此外，他透過幫朋友弟弟補習獲得對方母親提供的飯菜，一舉解決午餐與晚餐開支。

住公屋才是人生贏家 年輕人可考慮「北上置業」

談及年輕人關心的買樓話題，項明生直言：「反而住公屋是人生的贏家，私樓仔成了銀行奴隸」。

項明生引述內地朋友的觀點指出，香港出現窗口式冷氣機滴水等問題，樓價卻仍高達每平方米 20 萬港元（折合呎價約1.86萬港元）；而深圳南山或福田等現代化新市區市容整潔，樓價僅需數萬元一平方米。他認為這種巨大價差在未來會逐漸拉平。他預測到了 2036 年，深圳福田或南山的樓價甚至可能超越香港屯門、沙田或上水等地區。

項明生建議，如果年輕人如果不是「人生贏家」且沒有「投胎劵」，可以眼光放遠考慮北上深圳置業。

項明生年輕時只用 1,000 美金完成長達 5 個月的歐洲跨國背包旅行。（項明生facebook）

背包旅行靠瞓墳場慳錢

19 歲在港大求學時，項明生用 1,000 美元完成長達 5 個月的歐洲跨國背包旅行。為將每日消費控制在個位數美金，他僅吃麵包、喝水龍頭水，夜間則露宿公園、天橋底、葡萄園，甚至選擇墳場過夜， 因為原來墳場是最安全的，小偷都不會到墳場搶劫。他引述《Die with Zero》一書的概念指出，他是以極低成本換取終身受益的經驗價值。