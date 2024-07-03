成田機場排隊｜爆塞等3小時入境　項明生5貼士教避人潮、揀羽田

日圓匯率今年起持續下探，臨近暑假，日本東京成為港、台遊客湧往之地，有網民分享日本東京成田機場要排逾3小時才能過關。暑假來到，相信「返鄉下」的港人只會有增無減，旅遊達人項明生就有小秘訣，建議市民選擇部份航空公司的「一票雙城遊」套票，先停留在台北，再轉到東京羽田機場，以讓行程更順利。



旅行社縱橫遊常務董事袁振寧就指，整個旅遊大環境暢旺，各國機場人手仍然不足，實際不止日本面臨「塞爆」，連歐洲、澳洲都出現類似情況；令旅行團規劃行程亦有改變，須預計過關時間。



有網民分享日本東京成田機場要排逾3小時，才能登上前往市區的「Skyliner」列車。（日本自由行討論區Facebook）

項明生遊日錦囊：



．「一票雙城遊」套票先遊臺北再到東京

．去程可選二線城市再轉東京

．晚上航班宜「飛羽田、棄成田」

．做好「Visit Japan」登記．

．滯留可住機場膠囊酒店 勿駛「冤枉錢」搭的士



項明生：遊日可選「一票雙城遊」 先遊台北再飛羽田避成田

項明生表示，踏入暑假高峰期，加上日圓匯率低，令各國旅客一窩蜂遊日，雖然作為旅客不能改變日本入境政策，但也有妙計。他說，港人如要在今個高峰期遊日，其實可選擇有中轉站的航程；項明生解釋說，有航空公司提供「一票雙城遊」套票，可先停留台北，再轉到東京羽田機場，變相可避開客量較多的成田機場，甚至賺得一天遊歷多一個城市。

日本東京成田機場最近出現旅客排逾3小時仍未過關，旅遊達人項明生就分享五項「遊日錦囊」。（資料圖片／梁鵬威攝）

項明生又建議，現時遊日並非必定要飛到東京機場，因為現時不少二線城市都開設香港直航，以自由行而言，實際上可以選擇更少人的機場，如四國高松機場、名古屋機場等方式；「你Shopping（選擇）留多兩日喺東京，東京走就（比較）唔塞車，走時大家（航班）分散啲。」

而若然有必要直飛東京，他就建議港人一定要先登記「Visit Japan」填寫入境資料，減省抵埗時處理時間；至於晚上則可選擇飛往羽田機場，再以的士回到市區酒店。「夜晚8、9點就唔好去成田，因為成田真係塞爆，如果你真係想慳啲時間、或者唔介意辛苦啲，你咪半夜去羽田。」

至於如果出現滯留成田的情況，項明生就不建議乘搭的士，因為機場航廈已有膠囊酒店，旅客可以待到頭班鐵路「Skyliner」返回市區，不須急於一時。

縱橫遊袁振寧稱全球機場人手不足 排隊長短睇彩 歐洲澳洲同要等

旅行社縱橫遊常務董事袁振寧則表示，過去一年，全球不少機場，因為人手不足都令旅客在入境過程需長時間等待，以他為例，早前在意大利、英國亦要等上一小時以上，「（排隊情況）睇吓好唔好彩，撞唔撞中假期，多唔多航班同時到達。」

袁振寧說，有感受惠於美國經濟利好下，近日有更多美國旅客前往日本、歐洲、澳洲等地。「最擔心係轉機嘅客，喺墨爾本轉塔斯（塔斯曼尼亞），都預（入境）3個鐘，個（旅客）勢頭，機場唔夠人（應付）。」

縱橫遊常務董事袁振寧表示，過去一年，全球不少機場，因為人手不足都令旅客在入境過程需長時間等待，今次成田機場並非特例。（資料圖片）

袁振寧：安排旅行團行程需預更多時間 補償要視情況決定

他續解釋說，現時旅行團雖未受入境過關影響，但旅行社在安排行程上，基本上首天不會安排任何活動，多數會安排團友返回酒店休息。「如果遲多一兩個鐘，連晚餐都食唔到，溫泉酒店都8點Last Order。」袁振寧再補充說，雖然成田、羽田每日有大量航班，但轉機內陸航線則不然，以羽田飛往秋田機場為例，一旦錯過就要從上午等到下午，所以旅行社規劃行程便要特別小心。

至於旅行社就著延誤會否補償，袁振寧就指要視乎延誤至何時。他說，如果出現今次半夜12點仍然滯留機場的情況，旅行社亦只可在行程之後「補返嗰餐」，若然真的不能補償才會退錢。

袁振寧又提到，現時香港往日本的旅行團，只剩下東京、大阪、名古屋、沖繩及札幌，報團人數只是「一般般，無舊年咁好」，可能只有去年9成。但長線團如歐洲、澳洲則「喜出望外」；不過以自由行而言，他相信「全世界都望住東京大阪」，旅客有需要，其實可以先飛往名古屋機場，再透過國內航線或鐵路前往東京、大阪兩地，以避免排隊等過關。