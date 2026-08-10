旅遊保險｜買旅保因叻哥？項明生曝索償史　專家護航揭投保三誤區

炎炎夏日暑假又到，也是帶著小朋友一起享受陽光和沙灘的旅遊旺季。全家開開心心去旅遊，「唔怕一萬至怕萬一」，不少人會選擇為自己和家人買旅遊保險以求安心。不過，市面上如此多產品選擇，單純選擇具備價格優勢的，還是保障額最高的就是最好的呢？其實很多人購買旅保之前並沒有仔細閱讀或研究產品細則，導致出行發生意外卻發現花了冤枉錢買旅保，而根本無法保障到損失。



《香港01》理財專題「同你搵錢」找來旅遊達人項明生，分享其多年旅行及買旅保經驗，並由專家去揭發一般旅保產品三大需要留意的隱藏細則，涉行程延誤、旅保醫療保障、個人財物保障。



炎炎夏日暑假旅遊旺季又到，「同你搵錢」找來旅遊達人項明生，分享其旅行及買旅保經驗，並由專家去揭發一般旅保產品三大需要留意的隱藏細則。（泰國布吉Reuters）

早年買旅保講「即興」 埃及中「詛咒」面癱

作為旅遊達人，項明生當年40多歲便毅然裸辭出走世界，至今走訪超過130個國家，旅遊經歷豐富的他，原來早年他只會「即興式」零星買旅保保障自己，不少旅程往往會忘記購買而不能受到保障。

他在接受《香港01》訪問時分享，早年曾經試過在埃及中法老「詛咒」，當時還年輕的他，膽大不理外人勸喻步入法老墳墓，豈知出來即發現自己面癱，但由於沒有買保險而不能在當地即使就醫，「硬撐」了幾天後至行程完結回港方就醫，花了幾千元的醫療費。

不過，單次慘痛經歷並沒有促使他有任何轉變。繼埃及面癱經歷後，他又回憶，有一次去了南美洲，人到寄艙行李卻「上錯機」去了歐洲，令他一連五天都沒有乾淨的洗換衣物，其他必須物價例如充電線等全部需要自己重新花錢購買。

項明生坦言，自己是近十年左右方開始有買全年旅遊保險的習慣，早年只會零星購買單次旅遊保險經驗，有時會因為忙碌而忘記購買旅保，但旅程中遇到意外需要就醫，以及寄艙行李遺失等事件，而需要承受所有損失。

項明生坦言，早年兩次慘痛經歷後沒有改變他不買全年旅遊保的習慣，直至後來有一年和藝人陳百祥到巴西拍攝旅遊節目，才改變想法。（項明生facebook圖片）

與叻哥一次巴西旅程 改變想法

而兩次慘痛經歷後，他也沒有想過要改變自己即興式買旅保習慣。直至後來有一年和藝人陳百祥到巴西拍攝旅遊節目，抵達巴西後，與項明生曾有的經驗類似，陳百祥的寄艙行李「上錯機」去了加拿大，好在其有買旅遊保險，能夠成功索償幾千元，購買回整個損失的行李及物件。項明生親眼目睹事件，深刻感受到旅遊保險的好處及重要性，自此之後開始買全年保險，以令自己所有旅程均獲得保障。

至於面對市場上如此多不同旅遊保險產品，如何選擇合適自己的旅遊保險。項明生則分享，這十年來用的都是同一家保險公司的全年旅保產品，曾經向保險公司申請索償大約3次，並全部都有成功索償。他分享道，曾經有一次的索償經驗是去北海道滑雪，返港時因為大風雪而航班被取消，需要被逼離開機場，留宿酒店多一晚並預訂新航班，事後有成功向保險公司索回全額的一晚住宿及預訂新航班費用，有約7,000至8,000元。

10life首席數據與智能總監吳卓賢則表示，以單次旅遊保險一般價格約200至400元來比較，而全年旅遊保險價格介乎1,000至2,500元來計算，若果一年預計會去5次或以上旅行，或經常去長途旅行，購買全年計劃會比較划算。

羅少雄表示，受保人遭遇航班延誤後，若果航空公司能夠作出相關安排，保險公司一般就都不會再作出「雙重賠償」，包括酒店住宿費及重新定新航班費用等。

羅少雄：若航空公司作補償安排 保險不會「雙重賠償」

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，旅遊保險是很多人都會購買的保險產品，但當中涉及很多條款細則，未必每個買的人都會了解，很多人都只是一知半解。該會也不時收到相關求助個案，近期比較多的是受到極端或者惡劣天氣影響，例如颱風及地震等，而導致行程延誤的申請索償不果個案。

羅少雄表示，若果因為天氣惡劣、自然災害或機械故障等非受報人所能控制原因，而導致行程延誤，通常是延誤六個小時或以上，一般符合獲得賠償資格。不過，建議受保人遭遇航班延誤後，先同航空公司做溝通，看看航空公司是否會作出相關補償性安排，例如安排乘客乘坐新航班，或者為乘客安排酒店過夜等，若果航空公司能夠作出相關安排，保險公司一般就都不會再作出「雙重賠償」，包括酒店住宿費及重新定新航班費用等。

近日日本南部熊本縣發生7.1級別地震，保聯提醒，旅遊保險的「取消行程」保障並不涵蓋旅客僅因個人憂慮而取消行程的情況。（@xc60_5099）

日本近日地震 保聯提醒：旅保一般不包因個人憂慮而取消行程損失

近日日本南部熊本縣發生7.1級別地震，保聯也有提醒市民，旅客應先向營運商，包括航空公司、酒店等索取退款，其餘不獲退還的款項，可向旅遊保險索償。其並指出，旅遊保險的「取消行程」保障必須基於保單列明的客觀受保原因，並不涵蓋旅客僅因個人憂慮而取消行程的情況。常見例子包括因自然災害（包括地震）導致航班取消，或當地交通服務癱瘓，以致原定行程無法成行。

同時，但凡投保前已存在的病患或狀況，包括天氣狀況（如颱風）及自然災害（如地震）等，都屬於旅遊保險的不保事項。故此，在地震發生後才買旅遊保險，即使目的地是地震災區，亦不會受到保障。

藍十字近期收到旅保查詢個案中，有個案是客戶出發前得悉當地政府宣佈戒嚴，例如早前的南韓地方選舉風波持續多處有示威，希望申請旅程取消或旅程阻礙保障。（Reuters）

藍十字：近期較多關於中東局勢及韓國治安等旅保查詢

有保險公司如藍十字近期也收到一些關於旅保查詢個案，當中包括有中東局勢升溫及外地治安事件所引致的行程變更，有個案因有客戶因留意到中東戰事如伊朗局勢，基於安全考慮決定主動取消原定經中東轉機或前往當地的旅程，並要求索償。 還有個案是客戶出發前或在外地旅遊得悉當地政府宣佈戒嚴，例如早前的南韓地方選舉風波持續，首爾等多處有示威，希望申請旅程取消或旅程阻礙保障。

藍十字首席市場總監周小斐表示，旅遊保險一般將「戰爭」，無論已宣戰與否均列為不保事項，因戰爭直接或間接引致的航班取消或延誤開支，均不在承保範圍內。至於另外一個個案，「戒嚴令」本身並不屬於旅程取消或旅程阻礙的受保範圍，因此無法獲得相關賠償。但是若香港政府對當地發出黃、紅及黑色外遊警示，而導致旅程於出發日期前7天內取消或旅程遇到阻礙而需要縮短回程返港，則可根據外遊警示伸延保障相關條款獲得賠償。

她並補充，針對部分特殊情況，保險公司有時會作特別酌情處理，例如藍十字曾為受影響的中東行程客戶安排退款或個案諮詢。

保險索償投訴委員會早前分享真實個案，事發在去年有位張女士於泰國旅遊期間被診斷腸阻塞，保險公司以「已存在疾病」為理由拒絕賠償。（unsplash）

需留意旅保醫療保障與一般醫保產品不同

項明生另外一次印象比較深刻的一次是有一年和母親坐前往越南的郵輪，母親不幸在郵輪上中風，可幸船上有自設的診所，會有醫生護士及醫療設備等，但整筆醫藥費高達數萬港元。

他當時有幫自己及母親購買全年家庭旅遊保險，價格是約5000元，事後能夠向保險公司索償70至80%的醫療費，餘下為墊底費。

談起旅保醫療保障，其實與一般醫保產品不同。保險索償投訴委員會早前分享一個真實個案，事發在去年有位張女士於泰國旅遊期間，某夜突然出現腹痛，由於疼痛持續不斷，她翌目在酒店職員的協助下前往當地醫院求診，初步診斷為急性腸胃炎及脫水。出院後，她的病情惡化，出現腹脹及五次嘔吐和噁心症狀。她再次入院，經腹部電腦斷層掃描發現直腸乙狀結腸交界處出現腸阻塞。她其後接受剖腹手術及低前位切除術，最終診斷為完全性腸道阻塞，且懷疑有直腸癌。

保險公司以張女士的腸阻塞屬「已存在疾病」為理由，拒絕賠償她的海外醫療費用，並指出她在旅程開始前兩個多月已被診斷患有腹絞痛。

投訴委員會裁定投保人上訴得直

保單條款訂明：「已存在疾病」是指「受保人或旅行夥伴於生效日期之前接受過治療，診斷諮詢或處方藥物，或由註冊醫生推薦的醫療諮詢或治療。」

投訴委員會審閱相關資料後，認為並沒有醫學證據顯示張女士在保單生效日前曾就腸阻塞接受任何治療、診斷諮詢、處方藥物或醫療建議。雖然她早前曾出現腹絞痛，但該症狀屬一般性表現，而現有資料未能證實這早期症狀與在泰國確診的急性腸道阻塞之間存在明確醫學關聯。在這種情況下，投訴委員會認為現有證據不足以證明張女士的腸阻塞在旅遊保單生效日前已經存在。

投訴委員會最後裁定張女士得直，保險公司應對她在泰國接受治療的醫療費用作出賠償，涉及金額約為40,000港元。投訴委員會表示，「已存在疾病」不保事項條款為大多數旅遊保單的常見條文，旨在豁免對投保前已確知或存在的疾病或受傷提供保障。在處理相關糾紛時，投訴委員會會檢視是否具備充分證據，證明該特定醫療狀況於保單生效日前已為投保人所知悉，或已呈現明顯的病徵或症狀。

吳卓賢表示，就要留意大部分旅遊保險產品，並不保障「易碎物品」，意味玻璃瓶裝酒可能不受大部分產品所保障。（ロッテ免税店銀座＠Google Maps）

個人財物保障留意免稅酒一般不保

至於個人財物保障，項明生還有一次經驗是行李「爆喼」而需要維修，也成功索償維修費約600至700元。不過，並非人人像項明生般幸運。有threads網民稱，早前在北海道買酒回港，抵港後發現行李濕透，打開發現內裡的酒瓶已破碎，立刻拍照連同收據等向保險公司申請索償，但遭保險公司拒絕，原因並非物品易碎，而是酒屬於會過期產品。另有網民留言稱，旅遊保險一般不保任何玻璃或者易碎產品。

其實不少人都會喜歡在機場免稅店購買酒，吳卓賢表示，就要留意大部分旅遊保險產品，並不保障「易碎物品」，意味玻璃瓶裝酒可能不受大部分產品所保障。同時，也有保險公司會在細則中寫明保障範圍不包括易變質(perishable)的食品飲品，意味貴價水果零食如榴蓮等的損失，也不受保障。

吳卓賢表示，除了考量不同保險公司旅遊保險產品的保障額之外，也應該留意相關細則，特別是保障範圍，例如如果計劃旅行前往的目的地治安較差，較多盜竊問題，那就會建議選擇在個人財物保障額較高的產品。

項明生表示，港人在內地就醫若果沒有醫保，醫藥費會非常昂貴。故此，包含醫療保障的全年旅遊保，會令他感覺能夠安心在深圳開展旅居生活。（倪清江攝）

北上深圳也買旅保保障

不說不知道，近年港人北上消費成風，更有港人會北上退休及養老，而旅遊達人項明生也已在內地深圳置業，近期開始他的北上旅居生活。

他表示，港人在內地就醫若果沒有醫保，醫藥費會非常昂貴。他所知道的一個個案是，有港人北上消費剛過羅湖關口，就跌倒腳部受傷送院，因為沒有買任何保險，而需要支付數千元醫療費，當中包括住院費。故此，包含醫療保障的全年旅遊保，會令他感覺能夠安心在深圳開展旅居生活。