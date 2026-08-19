宇樹科技上市│雷軍賺152億　美團系賺333億　大疆「痛失」250億

8月19日，「人形機械人第一股」宇樹科技正式登陸A股科創板，開盤報(1100元人民幣，下同)，較發行價150.80元大漲629.44%，市值一度達4449億元。按開盤價計算，投資者中一簽可賺47.46萬元。



宇樹科技的上市不僅催生了創始人王興興的千億身家，也讓一眾機構股東獲得巨額浮盈。其中梁文鋒旗下機構浮盈超11億元，雷軍的順為資本浮盈超152億元，最大外部股東美團系浮盈超333億元。



然而，最令人唏噓的莫過於創始人王興興的前東家大疆，2018年曾計劃以1012萬元認購宇樹約17%股份，卻在2019年減資退出，按開盤價計算錯失超過250億元。



據招股書披露，宇樹科技董事長王興興直接及間接合計持有公司約30%股份，所持市值超千億元，一舉拿下「90後」首富寶座。（網絡圖片）

梁文鋒打新浮盈11億 雷軍賺152億

綜合中新經緯、上觀新聞，梁文鋒旗下深度求索、幻方量化和九章資產通過戰略配售、網下打新合計獲配約119.16萬股。

其中，深度求索獲配93.34萬股，獲配金額約1.41億元，鎖定期長達36個月；幻方量化及九章資產共有198隻產品獲配，合計獲配25.82萬股，金額約3893.74萬元。按照開盤價計算，梁文鋒浮盈超11億元。

而雷軍創辦的順為資本關聯方Astrend IV持有宇樹科技1610.6萬股，按開盤價計算浮盈超152億元。據悉，宇樹科技上市前，順為資本通過多輪投資持續加碼，此次迎來豐厚回報。

雷軍的順為資本浮盈超152億元，圖為2018年，雷軍展示港交所受理小米IPO申請的收據。（微博）

美團系浮盈333億 成為最大外部股東

美團系是宇樹科技持股比例最高的外部股東，通過漢海信息、成都龍珠、Galaxy Z三家主體（均屬美團系）合計持有約9.65%股份。

按發行後持股數量約3512.36萬股計算，浮盈超333億元。招股書顯示，漢海信息（美團）單獨持股7.6114%，三家一致行動人合計持股9.65%。

已辦工商登記卻減資退出 大疆錯失超250億

最令人唏噓的案例來自創始人王興興的前東家大疆。2018年，大疆旗下基金DJI NewChina PE Fund-1 L.P曾計劃出資1012.86萬元參與宇樹第二次增資，交易完成後將持有約17%股權，對應當時投後估值約6000萬元。大疆一度辦理好了工商登記，一躍成為宇樹科技最大的外部股東。

中國無人機製造商大疆創新（DJI）位於美國紐約州紐約市辦公室外的企業標誌。（Reuters）

然而，由於出資最終未實繳，大疆在2019年通過減資程序退出。若這筆投資完整保留至宇樹上市，按發行價估算對應股權市值超35億元；按開盤價計算，大疆錯失超過250億元。